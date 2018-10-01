Футбол

«Интер» снова попытается купить Модрича
Чемпионат
13:29

Миланский «Интер» следующим летом вновь вернётся к варианту с трансфером полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича, сообщает La Gazzetta dello Sport. «Интер» пытался приобрести 33-летнего хорвата минувшим летом, однако не сумел договориться о сделке с боссами «сливочных».
Чемпионат13:29

Подробнее о событии

Владельцы «Интера» готовы платить Модричу по 10 млн евро в течение 6 лет

Soccer.ru14:08

«Интер» снова попытается купить Модрича

Чемпионат13:29

«Интер» снова попытается купить Модрича

Матч ТВ12:54

«Интер» снова попытается купить Модрича

Sportbox.RU12:54

СМИ: «Интер» вновь попытается приобрести Модрича

Спорт-Экспресс12:05
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Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», капитан национальной сборной Хорватии. Участник трёх чемпионатов мира и трёх чемпионатов Европы.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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