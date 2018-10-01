Футбол

«Интер» снова попытается купить Модрича
Чемпионат
13:29

Миланский «Интер» следующим летом вновь вернётся к варианту с трансфером полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича, сообщает La Gazzetta dello Sport. «Интер» пытался приобрести 33-летнего хорвата минувшим летом, однако не сумел договориться о сделке с боссами «сливочных».
Чемпионат13:29

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Владельцы «Интера» готовы платить Модричу по 10 млн евро в течение 6 лет

Soccer.ru14:08

«Интер» снова попытается купить Модрича

Чемпионат13:29

«Интер» снова попытается купить Модрича

Матч ТВ12:54

«Интер» снова попытается купить Модрича

Sportbox.RU12:54

СМИ: «Интер» вновь попытается приобрести Модрича

Спорт-Экспресс12:05
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Футбол

«Барселона» арендовала у «Валенсии» Мурильо

Обновлено в 13:59
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Дзюба назвал пятерку лучших футболистов России

Нападающий сборной России и "Зенита" Артем Дзюба в интервью "СЭ" назвал лучших игроков страны 2018 года. Он не стал включать в пятерку себя.
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"Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, одержал победу над "Козаккен Бойз" в матче 1/8 финала Кубка Нидерландов, сообщает "Советский спорт".
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Защитник туринского футбольного клуба «Ювентус» Алекс Сандро продлил соглашение с командой.
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Илья Геркус покинет пост генерального директора «Локомотива» 29 декабря, утверждает «Чемпионат».
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Гол Ракитича «Тоттенхэму» признан лучшим на групповом этапе ЛЧ

Как сообщает пресс-служба организации, лучшим голом признан мяч хорватского полузащитника испанской «Барселоны» Ивана Ракитича в ворота английского «Тоттенхэма».
Обновлено в 12:11
Футбол

Бывший помощник Бьелсы станет работать с Тьерри Анри

Ранее 52-летний француский специалист временно исполнял обязанности главного тренера "Лилля" в сезоне 2016/2017.
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Футболист «Спартака» Денис Глушаков выразил желание возглавить команду

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«Севилья» подарила шахматисту Анатолию Карпову именную футболку

Испанский футбольный клуб "Севилья" подарил российскому шахматисту Анатолию Карпову именную футболку во время экскурсии по стадиону клуба.
Обновлено в 11:22
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«Арсенал» осудил болельщика, бросившего бутылку в Деле Алли

«Арсенал» выступил с заявлением, в котором осудил действия болельщика, кинувшего бутылку в полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли.
Обновлено в 11:01
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«ПСЖ» продлил контракт с Ареола

"ПСЖ" продлил контракт с голкипером команды Альфонсом Ареола до 2023 года, сообщает Твиттер парижан.
Обновлено в 16:04
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Полузащитник "Лестера" Даниэль Амарти продлил контракт с клубом. Новое соглашение 23-летнего футболиста рассчитано до 2022 года.
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Лука Модрич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», капитан национальной сборной Хорватии. Участник трёх чемпионатов мира и трёх чемпионатов Европы.
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Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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