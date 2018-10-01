Футбол

«Интер» снова попытается купить Модрича
Чемпионат
13:29

Миланский «Интер» следующим летом вновь вернётся к варианту с трансфером полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича, сообщает La Gazzetta dello Sport. «Интер» пытался приобрести 33-летнего хорвата минувшим летом, однако не сумел договориться о сделке с боссами «сливочных».
Чемпионат13:29

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Владельцы «Интера» готовы платить Модричу по 10 млн евро в течение 6 лет

Soccer.ru14:08

«Интер» снова попытается купить Модрича

Чемпионат13:29

«Интер» снова попытается купить Модрича

Матч ТВ12:54

«Интер» снова попытается купить Модрича

Sportbox.RU12:54

СМИ: «Интер» вновь попытается приобрести Модрича

Спорт-Экспресс12:05
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«Арсенал» ищет болельщика, бросившего в Алли бутылку

Во второй половине второго тайма один из болельщиков «Арсенала» с трибуны бросил на поле пластиковую бутылку с водой, которая попала в голову Алли.
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«Севилья» подарила шахматисту Анатолию Карпову именную футболку

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Полузащитник "Лестера" Даниэль Амарти продлил контракт с клубом. Новое соглашение 23-летнего футболиста рассчитано до 2022 года.
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«Монако» заинтересован в трансфере полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса.
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Поль Погба: «Жозе связался не с тем парнем»

Источники в Англии сообщают, что на тренировке «Манчестер Юнайтед» тренер Майкл Кэррик раскритиковал поведение полузащитника Поля Погба.
Обновлено в 12:27
Футбол

Игроки «Томи» приступили к разрыву контрактов с клубом

Как отмечается, футболисты не будут испытывать проблем в разрыве соглашений с клубом в одностороннем порядке из-за большого срока задолженностей перед ними по зарплатам.
Обновлено в 03:44
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«Астон Вилла» может заплатить 7 млн фунтов за вратаря Ловре Калинича

«Астон Вилла» заинтересована в приобретении вратаря «Гента» Ловре Калинича.
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«МЮ» предоставит Сульшеру 50 миллионов на трансферы зимой

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Артем Дзюба: Бесит сам факт, что вокруг Кокорина и Мамаева поднялся весь этот шум

Напомним, в понедельник Московский городской суд отклонил апелляцию адвокатов Кокорина и полузащитника Краснодара Павла Мамаева на продление ареста футболистов до 8 февраля 2019 года.
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Лука Модрич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», капитан национальной сборной Хорватии. Участник трёх чемпионатов мира и трёх чемпионатов Европы.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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