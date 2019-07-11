Футбол
«Интер» сделал предложение «Манчестер Юнайтед» по трансферу ЛукакуSport24.ru вчера в 17:38
«Интер» сделал предложение «Манчестер Юнайтед» по трансферу нападающего «красных дьяволов» Ромелу Лукаку. Как сообщает Sky Sport Italia, нерадзурри предлагают арендовать 26-летнего бельгийца у манкунианцев на два года с обязательством последующего выкупа футболиста.
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Представители «Интера» приедут в Англию для переговоров о трансфере Лукаку
Советский спортвчера в 02:43
Представители «Интера» прилетят на переговоры по Лукаку. «МЮ» хочет 75 миллионов
Бомбардир.ру09 июля в 18:58
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 13:06, Вашингтон
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