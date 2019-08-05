Футбол
«Интер» сделал предложение «МЮ» по ЛукакуЕвро-футбол.ру 01:49
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку все еще является трансферной целью миланского "Интера". Как сообщил в "Твиттере" журналист Танкреди Палмери, "нерадзурри" предложили за 26-летнего бельгийца 75 миллионов евро плюс 5 миллионов в качестве бонусов.
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