Футбол
«Интер» сделал предложение АлвесуЕвро-футбол.ру вчера в 10:10
Миланский "Интер" сделал контрактное предложение 36-летнему защитнику Дани Алвесу, сообщает UOL Esporte. Бразилец находится без команды после того как истекло его соглашение с французским "ПСЖ". "Нерадзурри" собираются вернуть бразильца в Италию, где тот в сезоне 2016/2017 выступал за "Ювентус".
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У Дани Алвеса есть предложение от «Интера», но он мечтает о возвращении в «Барсу»
Sports.ruвчера в 11:14
«Интер» предложил контракт Дани Алвесу, но он хотел бы перейти в «Барселону»
Спорт-Экспрессвчера в 11:33
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