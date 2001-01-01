Футбол

«Интер» сделал предложение АлвесуЕвро-футбол.ру 10:10

Миланский "Интер" сделал контрактное предложение 36-летнему защитнику Дани Алвесу, сообщает UOL Esporte. Бразилец находится без команды после того как истекло его соглашение с французским "ПСЖ". "Нерадзурри" собираются вернуть бразильца в Италию, где тот в сезоне 2016/2017 выступал за "Ювентус".
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«Атлетико», «Интер» и «Ювентус» претендуют на Дани Алвеса

Советский спорт11:54

«Интер» предложил контракт Дани Алвесу, но он хотел бы перейти в «Барселону»

Спорт-Экспресс11:33

Алвес получил предложение от «Интера», но хочет вернуться в «Барселону»

Чемпионат10:59

У Дани Алвеса есть предложение от «Интера», но он мечтает о возвращении в «Барсу»

Sports.ru11:14

СМИ: «Интер» сделал предложение Алвесу

Матч ТВ11:08

«Интер» сделал предложение Алвесу

Евро-футбол.ру10:10

«Интер» предложил контракт Дани Алвесу, игрок хочет вернуться в «Барселону»

Soccer.ru11:21
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Теннис

Надаль вышел в четвертый круг Уимблдона

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16 мая военнослужащий 54-й бригады ВСУ в Донбассе убил сослуживца из автомата.
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Полиция задержала подозреваемого в истязании жены и дочери петербуржца

Полицейские задержали 44-летнего мужчину. Оказалось, что ранее он был судим. Возбуждено уголовное дело об истязании.
Обновлено в 09:33
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Вопросы детского здравоохранения обсудили в новгородском штабе ОНФ

Собравшиеся за круглым столом поднимали острые вопросы в сфере здравоохранения.
Обновлено в 04:37
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В Грузии выступили за прагматичные отношения с Россией

Глава Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что прагматичные, экономические отношения с Россией пойдут на пользу Тбилиси.
Обновлено в 09:21
Происшествия

В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД

Инспектор МАДИ вызвал на место наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.
Обновлено в 10:12
Политика

Зеленский потребовал увольнения глав четырех таможен

Глав четырех украинских таможен призвал уволиться президент Украины Владимир Зеленский, 6 июля сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:47
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В Китае разработали новую технологию производства ракетных двигателей

В китайской академии технологий создали метод, при котором экономится расход топлива и уменьшается орбитальный период полета.
Обновлено в 04:57
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Журналист Джефф Опдайк, написавший для Los Angeles Times статью с хвалебными отзывами о крымском полуострове, рассказал, что подвергся политической травле после выхода материала, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:01
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Подозреваемый в экстремизме задержан в Челябинской области

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Обновлено в 11:00
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США отреагировали на российские ограничения против Грузии

Исполняющая обязанности посла США в Грузии Элизабет Руд заявила, что ограничения, которые вводит Россия против Грузии в сфере авиаперевозок и туризма, являются «непропорциональными», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено вчера в 07:53
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Жителей Центральной России предупредили об усилении ветра

Информация размещена на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 10:21
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Обновлено в 09:55
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Обновлено в 05:57
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Алибасов и Федосеева-Шукшина спешно уезжают из России

Обновлено в 02:36
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«Атлетико» оштрафует Гризманна, если он не появится в клубе 7 июля

Вечером 7 июля француз должен явиться в расположение команды, которая отправится в Лос-Анджелес.
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Полиция Турции нашла используемое в ядерном оружии вещество в машине

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Процессор AMD Ryzen 5 2600X подешевел практически вдвое

Напомним, ранее в США зафиксировано снижение стоимости другого представителя семейства Ryzen 2000 – Ryzen 7 2700X.
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Политика

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
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Пушков отреагировал на предложение Столтенберга «спасти» ДРСМД

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70-летний марафонец Фрэнк Меза был найден мертвым после дисквалификации за мошенничество во время марафона в Лос-Анджелесе, сообщает Herald Sun.
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В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown

В продажу выходит новый премиальный внедорожник Hongqi HS7 от китайского концерна FAW, разработанный на базе седана Toyota Crown предыдущей генерации.
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Происшествия

В Нижнем Новгороде столкнулись два автобуса с пассажирами

В Нижнем Новгороде столкнулись два автобуса. По данным регионального управления МЧС, в аварии пострадали девять человек.
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Российские баскетболистки не смогли пробиться на ОИ-2020

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Арестована подозреваемая в пытках 7-летней девочки в Ингушетии

Магасский районный суд арестовал на два месяца тетю 7-летней девочки по подозрению в истязании ребенка, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:16
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, защитник сборной Бразилии. Считается одним из лучших крайних защитников мира. Самый титулованный футболист в истории. Воспитанник бразильского клуба «Баия», за который дебютировал в 2001 году.
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