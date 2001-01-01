Футбол

«Интер» сделал предложение АлвесуЕвро-футбол.ру 10:10

Миланский "Интер" сделал контрактное предложение 36-летнему защитнику Дани Алвесу, сообщает UOL Esporte. Бразилец находится без команды после того как истекло его соглашение с французским "ПСЖ". "Нерадзурри" собираются вернуть бразильца в Италию, где тот в сезоне 2016/2017 выступал за "Ювентус".
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У Дани Алвеса есть предложение от «Интера», но он мечтает о возвращении в «Барсу»

Sports.ru11:14

«Интер» предложил контракт Дани Алвесу, но он хотел бы перейти в «Барселону»

Спорт-Экспресс11:33

«Интер» предложил контракт Дани Алвесу, игрок хочет вернуться в «Барселону»

Soccer.ru11:21

«Атлетико», «Интер» и «Ювентус» претендуют на Дани Алвеса

Советский спорт11:54

СМИ: «Интер» сделал предложение Алвесу

Матч ТВ11:08

«Интер» сделал предложение Алвесу

Евро-футбол.ру10:10

Алвес получил предложение от «Интера», но хочет вернуться в «Барселону»

Чемпионат10:59
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 17:31, Вашингтон
Шоу-бизнес

Пугачева спасла директора Рижского вокзала от увольнения

Обновлено в 10:52
Футбол

Аргентина – Чили. Месси получил красную карточку за стычку с Меделем

Форвард Лионель Месси сцепился с чилийским защитником Гари Меделем, в итоге оба футболиста получили красные карточки и отправили досматривать игру в подтрибунное помещение.
Обновлено в 16:05
Экономика

Власти Польши освободили молодёжь страны от подоходного налога

Налоговые льготы для молодёжи считались одним из пунктов программы Ярослава Качиньского и возглавляемой им партии «Право и справедливость».
Обновлено в 16:32
Политика

Роухани назвал санкции США против Ирана актом терроризма

Президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном назвал санкции США против ИРИ "актом терроризма" и "полноценной экономической войной", говорится в заявлении на официальном сайте Роухани.
Обновлено в 16:43
Футбол

«Реал» подтвердил трансфер Тео Эрнандеса в «Милан»

Обновлено в 13:01
Музыка

Создатель музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту умер в Бразилии

В Бразилии скончался один из основателей музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту, сообщает AFP со ссылкой на заявление сына артиста.
Обновлено в 17:23
Общество

Мелания Трамп появилась без нижнего белья на военном параде

Мелания Трамп появилась без нижнего белья на военном параде Супруга американского президента Дональда Трампа для выхода в свет выбрала белое облегающее платье, которое подчеркивало пышный бюст первой леди и отсутствие нижнего белья.
Обновлено в 15:32
Музыка

Алексей Воробьев предстал в образе женщины в новом клипе

Воробьеву пришлось даже переодеться в женщину. В клипе он примерил ярко-красное платье в горошек и парик.
Обновлено в 13:21
Гаджеты

Xiaomi использовала видеоролик Apple для рекламы своих аватаров Mimoji

Обновлено в 00:21
Политика

Зеленский потребовал увольнения глав четырех таможен

Глав четырех украинских таможен призвал уволиться президент Украины Владимир Зеленский, 6 июля сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:47
Общество

«Ленинград» обвинили в распространении импотенции

Обновлено в 10:53
Происшествия

Семь россиян задержали в аэропорту мексиканского Канкуна

В аэропорту мексиканского города Канкун задержали семерых россиян, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на посольство России в Мексике.
Обновлено в 15:39
Происшествия

В Москве на акции в поддержку сестер Хачатурян прошли задержания

Обновлено в 10:45
Политика

Пушков: США не помогут Украине решить вопрос с транзитом газа

Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо решать вопрос с транзитом российского газа с Москвой, а не Вашингтоном, считает сенатор Алексей Пушков.
Обновлено в 10:24
Происшествия

В Москве в госпитале Бурденко произошло возгорание

Обновлено в 15:48
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде

По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:52
Культура

Умер режиссер Владимир Двинский

Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали

Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:43
Единоборства

Сондерс предложил Головкину провести бой в Казахстане

В ходе общения с прессой британец вызвал на бой экс-чемпиона мира в среднем весе, казахстанца Геннадия Головкина.
Обновлено в 15:44
Авто

Цифровую приборную панель для LADA Vesta создают несколько компаний

Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.
Обновлено в 05:59
Гаджеты

Камерофон Nokia получит датчик изображения на 48 Мп

Как сообщает портал «Актуальные новости», у нового гаджета будет тройная камера с главным датчиком изображения на 48 мегапикселей.
Обновлено в 02:39
Экономика

Российские садоводы призвали ограничить импорт фруктов

Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края и союз "Садоводы Кубани" обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт в Россию фруктов.
Обновлено в 03:54
Общество

Конюхов прервал полет в Крым на экспериментальном самолете

Российский путешественник Федор Конюхов, вылетевший в пятницу из Москвы в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, временно прервал свой полет, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:47
Кино

Фильм Акопова «Бык» стал призером фестиваля в Карловых Варах

Художественный фильм «Бык» российского режиссера и сценариста Бориса Акопова получил Большую премию в конкурсной секции «К Востоку от Запада» международного кинофестиваля в Карловых Варах в Чехии.
Обновлено в 13:38
Футбол

Египет уступил сборной ЮАР в матче 1/8 финала Кубка Африки

Встреча 1/8 финала, прошедшая в субботу в Каире, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на счету Тембинкоси Лорча, который отличился на 85-й минуте.
Обновлено в 17:19
Политика

В Эстонии вновь хотят установить памятник легионерам СС

В Эстонии вновь звучат предложения установить памятник легионерам СС, воевавшим на стороне нацистской Германии.
Обновлено в 13:08
Политика

Американского журналиста затравили за статью о Крыме

Журналист Джефф Опдайк, написавший для Los Angeles Times статью с хвалебными отзывами о крымском полуострове, рассказал, что подвергся политической травле после выхода материала, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:01
Общество

Всероссийскую диспансеризацию населения распорядился провести Медведев

Диспансеризация пройдет в 2019-2020 годах. Под программу попадает все взрослое население страны.
Обновлено в 13:50
Политика

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес

Елена Воробей оценила гонорар Максима Галкина за корпоратив

Известные по "Аншлагу" Елена Воробей, Клара Новикова и Геннадий Ветров получают за короткое выступление и ведение мероприятия 200 – 400 тысяч рублей, сообщается в материале.
Обновлено в 08:00
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, защитник сборной Бразилии. Считается одним из лучших крайних защитников мира. Самый титулованный футболист в истории. Воспитанник бразильского клуба «Баия», за который дебютировал в 2001 году.
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