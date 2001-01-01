Футбол
«Интер» сделал предложение АлвесуЕвро-футбол.ру 10:10
Миланский "Интер" сделал контрактное предложение 36-летнему защитнику Дани Алвесу, сообщает UOL Esporte. Бразилец находится без команды после того как истекло его соглашение с французским "ПСЖ". "Нерадзурри" собираются вернуть бразильца в Италию, где тот в сезоне 2016/2017 выступал за "Ювентус".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 17:31, Вашингтон
Шоу-бизнес
Пугачева спасла директора Рижского вокзала от увольнения
Обновлено в 10:52
Футбол
Аргентина – Чили. Месси получил красную карточку за стычку с Меделем
Форвард Лионель Месси сцепился с чилийским защитником Гари Меделем, в итоге оба футболиста получили красные карточки и отправили досматривать игру в подтрибунное помещение.
Обновлено в 16:05
Экономика
Власти Польши освободили молодёжь страны от подоходного налога
Налоговые льготы для молодёжи считались одним из пунктов программы Ярослава Качиньского и возглавляемой им партии «Право и справедливость».
Обновлено в 16:32
Политика
Роухани назвал санкции США против Ирана актом терроризма
Президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном назвал санкции США против ИРИ "актом терроризма" и "полноценной экономической войной", говорится в заявлении на официальном сайте Роухани.
Обновлено в 16:43
Футбол
«Реал» подтвердил трансфер Тео Эрнандеса в «Милан»
Обновлено в 13:01
Музыка
Создатель музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту умер в Бразилии
В Бразилии скончался один из основателей музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту, сообщает AFP со ссылкой на заявление сына артиста.
Обновлено в 17:23
Общество
Мелания Трамп появилась без нижнего белья на военном параде
Мелания Трамп появилась без нижнего белья на военном параде Супруга американского президента Дональда Трампа для выхода в свет выбрала белое облегающее платье, которое подчеркивало пышный бюст первой леди и отсутствие нижнего белья.
Обновлено в 15:32
Музыка
Алексей Воробьев предстал в образе женщины в новом клипе
Воробьеву пришлось даже переодеться в женщину. В клипе он примерил ярко-красное платье в горошек и парик.
Обновлено в 13:21
Политика
Зеленский потребовал увольнения глав четырех таможен
Глав четырех украинских таможен призвал уволиться президент Украины Владимир Зеленский, 6 июля сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:47
Общество
«Ленинград» обвинили в распространении импотенции
Обновлено в 10:53
Происшествия
Семь россиян задержали в аэропорту мексиканского Канкуна
В аэропорту мексиканского города Канкун задержали семерых россиян, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на посольство России в Мексике.
Обновлено в 15:39
Политика
Пушков: США не помогут Украине решить вопрос с транзитом газа
Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо решать вопрос с транзитом российского газа с Москвой, а не Вашингтоном, считает сенатор Алексей Пушков.
Обновлено в 10:24
Происшествия
В Москве в госпитале Бурденко произошло возгорание
Обновлено в 15:48
Происшествия
Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде
По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:52
Культура
Умер режиссер Владимир Двинский
Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали
Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:43
Единоборства
Сондерс предложил Головкину провести бой в Казахстане
В ходе общения с прессой британец вызвал на бой экс-чемпиона мира в среднем весе, казахстанца Геннадия Головкина.
Обновлено в 15:44
Авто
Цифровую приборную панель для LADA Vesta создают несколько компаний
Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.
Обновлено в 05:59
Гаджеты
Камерофон Nokia получит датчик изображения на 48 Мп
Как сообщает портал «Актуальные новости», у нового гаджета будет тройная камера с главным датчиком изображения на 48 мегапикселей.
Обновлено в 02:39
Экономика
Российские садоводы призвали ограничить импорт фруктов
Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края и союз "Садоводы Кубани" обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт в Россию фруктов.
Обновлено в 03:54
Общество
Конюхов прервал полет в Крым на экспериментальном самолете
Российский путешественник Федор Конюхов, вылетевший в пятницу из Москвы в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, временно прервал свой полет, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:47
Кино
Фильм Акопова «Бык» стал призером фестиваля в Карловых Варах
Художественный фильм «Бык» российского режиссера и сценариста Бориса Акопова получил Большую премию в конкурсной секции «К Востоку от Запада» международного кинофестиваля в Карловых Варах в Чехии.
Обновлено в 13:38
Футбол
Египет уступил сборной ЮАР в матче 1/8 финала Кубка Африки
Встреча 1/8 финала, прошедшая в субботу в Каире, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на счету Тембинкоси Лорча, который отличился на 85-й минуте.
Обновлено в 17:19
Политика
В Эстонии вновь хотят установить памятник легионерам СС
В Эстонии вновь звучат предложения установить памятник легионерам СС, воевавшим на стороне нацистской Германии.
Обновлено в 13:08
Политика
Американского журналиста затравили за статью о Крыме
Журналист Джефф Опдайк, написавший для Los Angeles Times статью с хвалебными отзывами о крымском полуострове, рассказал, что подвергся политической травле после выхода материала, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:01
Общество
Всероссийскую диспансеризацию населения распорядился провести Медведев
Диспансеризация пройдет в 2019-2020 годах. Под программу попадает все взрослое население страны.
Обновлено в 13:50
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
Елена Воробей оценила гонорар Максима Галкина за корпоратив
Известные по "Аншлагу" Елена Воробей, Клара Новикова и Геннадий Ветров получают за короткое выступление и ведение мероприятия 200 – 400 тысяч рублей, сообщается в материале.
Обновлено в 08:00