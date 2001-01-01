Футбол

«Интер» сделал предложение АлвесуЕвро-футбол.ру 10:10

Миланский "Интер" сделал контрактное предложение 36-летнему защитнику Дани Алвесу, сообщает UOL Esporte. Бразилец находится без команды после того как истекло его соглашение с французским "ПСЖ". "Нерадзурри" собираются вернуть бразильца в Италию, где тот в сезоне 2016/2017 выступал за "Ювентус".
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«Атлетико», «Интер» и «Ювентус» претендуют на Дани Алвеса

Советский спорт11:54

«Интер» предложил контракт Дани Алвесу, но он хотел бы перейти в «Барселону»

Спорт-Экспресс11:33

«Интер» сделал предложение Алвесу

Евро-футбол.ру10:10

У Дани Алвеса есть предложение от «Интера», но он мечтает о возвращении в «Барсу»

Sports.ru11:14

СМИ: «Интер» сделал предложение Алвесу

Матч ТВ11:08

«Интер» предложил контракт Дани Алвесу, игрок хочет вернуться в «Барселону»

Soccer.ru11:21

Алвес получил предложение от «Интера», но хочет вернуться в «Барселону»

Чемпионат10:59
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Футбол

«Локомотив» выиграл Суперкубок России

Обновлено в 14:22
Происшествия

В Подмосковье в аварии погиб ребенок и пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали и один ребенок погиб при столкновении пяти автомобилей в Подмосковье.
Обновлено в 09:35
Происшествия

В аэропорту мексиканского Канкуна задержали группу россиян

Семь граждан России были задержаны в аэропорту города Канкун (Мексика) из-за несоответствия цели поездки заявленной.
Обновлено в 12:44
Авто

Автомобили Datsun подорожали в России

Обновлено в 02:12
Гаджеты

Процессор AMD Ryzen 5 2600X подешевел практически вдвое

Напомним, ранее в США зафиксировано снижение стоимости другого представителя семейства Ryzen 2000 – Ryzen 7 2700X.
Обновлено в 09:15
Общество

Карты «Тройка» с изображением панды Жуи поступили в продажу

Обновлено в 07:46
Политика

В Грузии надеются, что Россия не введёт торговое эмбарго

Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили выразил надежду, что Москва не примет решения ввести торговое эмбарго в отношении Тбилиси.
Обновлено в 12:44
Происшествия

Москалькова призвала принять закон о наказании за семейное насилие

Обновлено в 14:55
Политика

Погибших на глубоководном аппарате подводников похоронили в Петербурге

В субботу на Серафимовском кладбище в Петербурге похоронили моряков-подводников, погибших 1 июля при аварии на исследовательском подводном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 06:13
Космос

Солнечное затмение на фоне урагана сняли из космоса

Earth is breathtaking. pic.twitter.com / U1rnfvczUt — Dakota Smith (@ weatherdak) 2 июля 2019 г. Затмение началось в южной части Тихого океана к востоку от Новой Зеландии, когда Луна переместилась между Землей и Солнцем, полностью блокируя свет последнего в так называемом полном солнечном затмении (напомним, что когда вокруг края Луны выглядывает кольцо Солнца, это "кольцевое" затмение).
Обновлено 03 июля в 13:14
Шоу-бизнес

Лолита: «Мама просит не нервничать, она Диму любила»

Некоторые сразу предположили, что супруг певицы променял ее на молодую. Лолита рассталась с молодым мужем.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес

Яна Рудковская призналась, что не готова становиться бабушкой

По словам самой Рудковской, остальные сыновья пока еще не приводили домой своих возлюбленных, однако фотографии, на которых запечатлены с девушками, уже показывали.
Обновлено в 05:32
Авто

В Сети показали цифровую приборную панель для LADA Vesta

Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.
Обновлено в 05:59
Футбол

Месси удален за потасовку с игроком сборной Чили

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля за потасовку во время матча за третье место на Кубке Америки.
Обновлено в 15:54
Музыка

«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки

В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес

Топалов поделился эксклюзивным видео со своей свадьбы

В отличие от невесты, Влад Топалов практически не делал публикаций в Instagram, связанных с торжеством.
Обновлено в 15:12
Происшествия

В сети появилось видео задержания кассирши Луизы Хайруллиной

Напомним, что информация о задержании35-летней Луизы Хайруллиной появилась вчера вечером.
Обновлено вчера в 07:08
Энергетика

В России предложили распечатать государственный резерв

По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено в 07:59
Футбол

Гризманн сообщил «Атлетико», что он не явится в расположение клуба

Клуб предупредил футболиста, что оштрафует его, если тот завтра не явится в расположение команды.
Обновлено в 13:04
Политика

Российских журналистов не пустили на конференцию по свободе СМИ

Информационному агентству Sputnik отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ в Великобритании.
Обновлено в 15:48
Футбол

Футболист «Локомотива» Ротенберг отметил тренерское искусство Семина

Московский "Локомотив" обыграл санкт-петербургский "Зенит" в матче за Суперкубок России благодаря тренерскому искусству Юрия Семина.
Обновлено в 15:50
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде

По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес

Бузова вспомнила свой первый поцелуй

Певица решила отвлечься от грустных мыслей и вспомнила о собственном первом поцелуе.
Обновлено в 15:17
Культура

Умер режиссер Владимир Двинский

Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено в 06:32
Общество

Мелания Трамп появилась без нижнего белья на военном параде

Мелания Трамп появилась без нижнего белья на военном параде Супруга американского президента Дональда Трампа для выхода в свет выбрала белое облегающее платье, которое подчеркивало пышный бюст первой леди и отсутствие нижнего белья.
Обновлено в 15:32
Культура

Чернокожие, синекожие и лысые. Историк создал тред о «настоящих» русалочках

Обновлено в 12:02
Происшествия

В ЕС нашли еще одну проблему Boeing 737 MAX

Европейский авиарегулятор EASA потребовал, чтобы Boeing исполнить пять требований, прежде чем самолет 737 MAX сможет возобновить полеты.
Обновлено в 06:29
Баскетбол

Кук подпишет двухлетний контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс»

Обновлено в 11:51
Музыка

Почему Амстердам отказался принять «Евровидение-2020»

До Амстердама об отказе принимать конкурс заявили Гаага и Бреда.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия

В Черном море перевернулось судно с туристами

Прогулочный катамаран перевернулся в акватории Черного моря вблизи Джубги (Краснодарский край), сообщили «Интерфакс», ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 12:49
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Даниэл Алвес
Бразильский футболист
Бразильский футболист, защитник сборной Бразилии. Считается одним из лучших крайних защитников мира. Самый титулованный футболист в истории. Воспитанник бразильского клуба «Баия», за который дебютировал в 2001 году.
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