Футбол
«Интер» сделал предложение АлвесуЕвро-футбол.ру 10:10
Миланский "Интер" сделал контрактное предложение 36-летнему защитнику Дани Алвесу, сообщает UOL Esporte. Бразилец находится без команды после того как истекло его соглашение с французским "ПСЖ". "Нерадзурри" собираются вернуть бразильца в Италию, где тот в сезоне 2016/2017 выступал за "Ювентус".
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