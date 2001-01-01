Футбол

«Интер» сделал предложение АлвесуЕвро-футбол.ру 10:10

Миланский "Интер" сделал контрактное предложение 36-летнему защитнику Дани Алвесу, сообщает UOL Esporte. Бразилец находится без команды после того как истекло его соглашение с французским "ПСЖ". "Нерадзурри" собираются вернуть бразильца в Италию, где тот в сезоне 2016/2017 выступал за "Ювентус".
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У Дани Алвеса есть предложение от «Интера», но он мечтает о возвращении в «Барсу»

Sports.ru11:14

«Интер» предложил контракт Дани Алвесу, но он хотел бы перейти в «Барселону»

Спорт-Экспресс11:33

«Интер» предложил контракт Дани Алвесу, игрок хочет вернуться в «Барселону»

Soccer.ru11:21

«Атлетико», «Интер» и «Ювентус» претендуют на Дани Алвеса

Советский спорт11:54

СМИ: «Интер» сделал предложение Алвесу

Матч ТВ11:08

«Интер» сделал предложение Алвесу

Евро-футбол.ру10:10

Алвес получил предложение от «Интера», но хочет вернуться в «Барселону»

Чемпионат10:59
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