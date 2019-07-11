Футбол
«Интер» сделал первое предложение «Манчестер Юнайтед» по ЛукакуProstoProSport вчера в 18:13
«Интер» начал переговоры с «Манчестер Юнайтед» по переходу форварда Ромелу Лукаку. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «нерадзурри» предложили в общей сложности 70 миллионов евро за 26-летнего бельгийца.
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Представители «Интера» прилетят на переговоры по Лукаку. «МЮ» хочет 75 миллионов
Бомбардир.ру09 июля в 18:58
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 06:59, Вашингтон
Космос
Обнаружена пара сверхмассивных черных дыр на пути к столкновению
Обновлено вчера в 12:38
Происшествия
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции
Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:57
Гаджеты
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Задержан замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов
По подозрению в получении взятки в среду был задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов.
Обновлено в 04:16
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
Петр Порошенко должен явиться на допрос в Госбюро расследований 17 июля, сообщает издание "тнеБабель" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене
Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Обновлено вчера в 09:53
Политика
Главу Счетной палаты Красноярского края отправили в отставку
Сегодня на сессии Законодательного Собрания Красноярского края депутаты почти единогласно, за исключением одного воздержавшегося и одного, проголосовавшего против, отправили в отставку Главу краевой Счетной палаты Татьяну Давыденко.
Обновлено в 05:38
Спорт
CAS отменил пожизненное отстранение Мутко от ОИ
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве, сообщается в релизе суда.
Обновлено в 06:58
Политика
Около 1,8 тысячи студентов протестируют ПО для выборов в Мосгордуму
Около 1,8 тысячи студентов примут участие в электронном голосовании за лучшего председателя студсовета Москвы, которое проводится, чтобы протестировать программное обеспечение для выборов в Мосгордуму 8 сентября, сообщил журналистам замруководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.
Обновлено в 06:32
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию
Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Авто
Продажи премиальных автомобилей в России в июне выросли на 2%
В июне 2019 года в России было продано 13,5 тысяч новых автомобилей премиум-сегмента – на 2,2% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:39
Общество
На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
Двое россиян арестованы после ЧП во время салюта в Минске
Двое граждан РФ арестованы после ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске.
Обновлено в 06:38
Происшествия
При обстреле Горловки украинскими силовиками погибла пожилая женщина
В результате инцидента погибла жительница поселка Гольмовский 1949 года рождения.
Обновлено в 04:40
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Политика
Рада приняла Избирательный кодекс спикера вместо закона Зеленского
Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс. Одним из авторов законодательной инициативы стал спикер Андрей Парубий.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес
Бузова получила травму на съемках «Форт Боярд»
Поющая телеведущая Ольга Бузова стала участницей возрожденного шоу "Форт Боярд".
Обновлено в 02:50
Происшествия
В 800 тысяч раз радиация затонувшей АПЛ «Комсомолец» превышает норму
Норвежский институт морских исследований сообщает, что радиация в районе вентиляционной трубы реакторного отсека затонувшей советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-278 "Комсомолец" превышает норму в 800 тысяч раз.
Обновлено в 06:01
Общество
УФАС начал внеплановую проверку в мэрии Перми
Управление федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю проводит внеплановую проверку в администрации Перми по выявлению возможных нарушений при выдаче субсидий СМИ, выделяемых для освещения информационной деятельности мэрии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 05:59
Происшествия
В Домодедово задержаны 10 сотрудников таможни
В новость были внесены изменения (13:40 мск) - меняется источник информации; уточняется число сотрудников.
Обновлено в 06:48
Футбол
Дани Алвес может продолжить карьеру в «Манчестер Сити»
Защитник сборной Бразилии Дани Алвес, пребывающий в статусе свободного агента после ухода из «Пари Сен-Жермен», по-прежнему не определился со своим будущим.
Обновлено в 05:17
Футбол
У жены Наингголана обнаружили рак
Обновлено в 04:51
Политика
Парад состоится: украинский генерал пошел против Зеленского
Командующий десантно-штурмовыми войсками ВС Украины Михаил Забродский заявил, что военный парад в День независимости Украины состоится, несмотря на решение президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:02
Авто
В России Bugatti и Tesla забыли признать роскошью
Обновлено в 05:50
Политика
Жители Грузии предложили заткнуть рот гендиректору «Рустави 2»
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 июля, генеральный директор телеканала «Рустави 2» Ника Гварамия в эмоциональной форме призвал предпринимателей Грузии отказаться от сотрудничества с Россией и лучше начать продавать вино и боржоми на Украину.
Обновлено в 01:42
Политика
В Германии журналист призвал снести памятник под Прохоровкой
Журналист Свен Феликс Келлерхофф, ведущий редактор исторического раздела Die Welt, опубликовал статью, в которой призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, установленный в память о погибших там в июле 1943 года.
Обновлено вчера в 07:59