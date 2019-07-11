Футбол

«Интер» сделал первое предложение «Манчестер Юнайтед» по ЛукакуProstoProSport вчера в 18:13

«Интер» начал переговоры с «Манчестер Юнайтед» по переходу форварда Ромелу Лукаку. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «нерадзурри» предложили в общей сложности 70 миллионов евро за 26-летнего бельгийца.
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Лукаку сообщил руководству «МЮ» о желании перейти в «Интер»

Советский спорт05:11

Лукаку сообщил руководству «Манчестер Юнайтед» о желании покинуть команду и перейти в «Интер»

Sport24.ru05:19

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Sports.ru09 июля в 17:33

Лукаку сообщил руководству «Манчестер Юнайтед» о желании перейти в «Интер»

Матч ТВ04:58

Лукаку пропустил тренировку «Манчестер Юнайтед» в Австралии

Soccer.ru06:22

Представители «Интера» прилетят на переговоры по Лукаку. «МЮ» хочет 75 миллионов

Бомбардир.ру09 июля в 18:58

Лукаку заявил «МЮ» о желании перейти в «Интер»

Евро-футбол.ру05:35
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Космос

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Задержан замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов

По подозрению в получении взятки в среду был задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов.
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Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
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Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве

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В Крыму в рамках учений высадились около 2,5 тыс. десантников

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Сегодня на сессии Законодательного Собрания Красноярского края депутаты почти единогласно, за исключением одного воздержавшегося и одного, проголосовавшего против, отправили в отставку Главу краевой Счетной палаты Татьяну Давыденко.
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Обновлено в 06:58
Политика

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Около 1,8 тысячи студентов примут участие в электронном голосовании за лучшего председателя студсовета Москвы, которое проводится, чтобы протестировать программное обеспечение для выборов в Мосгордуму 8 сентября, сообщил журналистам замруководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.
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Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
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Продажи премиальных автомобилей в России в июне выросли на 2%

В июне 2019 года в России было продано 13,5 тысяч новых автомобилей премиум-сегмента – на 2,2% больше, чем годом ранее.
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На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары

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Бузова получила травму на съемках «Форт Боярд»

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В 800 тысяч раз радиация затонувшей АПЛ «Комсомолец» превышает норму

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УФАС начал внеплановую проверку в мэрии Перми

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В новость были внесены изменения (13:40 мск) - меняется источник информации; уточняется число сотрудников.
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Защитник сборной Бразилии Дани Алвес, пребывающий в статусе свободного агента после ухода из «Пари Сен-Жермен», по-прежнему не определился со своим будущим.
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У жены Наингголана обнаружили рак

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Командующий десантно-штурмовыми войсками ВС Украины Михаил Забродский заявил, что военный парад в День независимости Украины состоится, несмотря на решение президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
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Ромелу Лукаку
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
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