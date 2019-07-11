Футбол

«Интер» сделал первое предложение «Манчестер Юнайтед» по ЛукакуProstoProSport вчера в 18:13

«Интер» начал переговоры с «Манчестер Юнайтед» по переходу форварда Ромелу Лукаку. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «нерадзурри» предложили в общей сложности 70 миллионов евро за 26-летнего бельгийца.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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