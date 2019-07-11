Футбол
«Интер» сделал первое предложение «Манчестер Юнайтед» по ЛукакуProstoProSport вчера в 18:13
«Интер» начал переговоры с «Манчестер Юнайтед» по переходу форварда Ромелу Лукаку. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «нерадзурри» предложили в общей сложности 70 миллионов евро за 26-летнего бельгийца.
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 08:28, Вашингтон
Единоборства
Боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры
Обновлено в 07:04
Происшествия
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес
Шатунову предстоит еще одна операция
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил в Instagram, что музыканту и лидеру коллектива Юрию Шатунову в ближайшее время предстоит еще одна операция.
Обновлено в 06:40
Происшествия
В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда
Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Появилось видео задержания мужа Луизы Хайруллиной
Обновлено в 00:18
Шоу-бизнес
Макаревич оправдался за оскорбление россиян
Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич, известный своими антироссийскими заявлениями, попытался оправдаться за то, что назвал русских людей кочевниками, привыкшими «гадить, потому что они не сидят на местах».
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
Десять сотрудников таможни задержаны в Домодедово
Басманный суд Москвы санкционировал арест десяти сотрудников таможни столичного аэропорта "Домодедово".
Обновлено в 07:41
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Авто
Toyota готовит к выпуску новый кроссовер
Компания Toyota объявила об изменении производственных планов на совместном предприятии с Mazda в США, чтобы собирать на заводе новый, еще не анонсированный кроссовер.
Обновлено в 04:01
Политика
Кличко обсудил с Зеленским отставку
Мэр Киева Виталий Кличко ответил на слухи о его возможной отставке с поста председателя Киевской городской государственной администрации.
Обновлено в 07:25
Хоккей
КХЛ опубликовала календарь на новый сезон
Календарь матчей был опубликован на официальном сайте лиги. Новый сезон будет открывать матч московского ЦСКА с омским "Авангардом".
Обновлено в 07:44
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
Обновлено в 06:34
Авто
Suzuki начала продажи особого кроссовера Ignis
Стартовали продажи новой версии кроссовера Suzuki Ignis под названием Limited.
Обновлено в 05:21
Здоровье
Прививки от гриппа признаны безопасными для беременных
Исследователи подчеркивают, что прививки полностью безопасны для беременных женщин, которые входят в группу максимального риска из-за постоянно ослабленного иммунитета.
Обновлено в 07:19
Политика
Зеленский потребовал люстрации Порошенко и всей его команды
Глава государства отметил, что таких чиновников можно было бы «обменять на наших пленных» или «одеть в бракованные бронежилеты, которые они закупили, и отправить на передовую», намекая на недавний скандал с приобретением некачественной продукции в Минобороны.
Обновлено в 08:10
Происшествия
В Татарстане завели дело о рабском труде на ферме двух полицейских
В Татарстане следователи возбудили уголовное дело по жалобе мужчины на то, что его похитили два сотрудника полиции, увезли на ферму своего отца и двадцать дней заставляли там работать.
Обновлено в 07:42
Общество
Госдума разрешает служить в полиции до 60 лет
Госдума приняла в первом чтении законопроект, увеличивающий на пять лет предельный возраст пребывания на службе в органах внутренних дел, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Ольга Бузова получила травму на съемках шоу «Форт Боярд»
33-летняя певица Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок шоу "Форт Боярд", которые проходят во Франции, передает "Вечерняя Москва".
Обновлено в 06:52
Происшествия
В Москве начальника омской полиции задержали за дебош в метро
В Москве за дебош в метрополитене был задержан начальник полиции Омска Алексей Меркушов.
Обновлено в 07:44
Авто
В России подорожали сразу четыре модели Kia
Обновлено в 03:17
Политика
Латвия выразила России протест из-за салюта в честь освобождения Риги
Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России Вадима Васильева и выразило протест из-за салюта, который планируется устроить 13 октября, в годовщину освобождения Риги от фашистов.
Обновлено в 06:25
Политика
В бундестаге отреагировали на призыв снести памятник под Прохоровкой
Призыв редактора исторического раздела влиятельной консервативной немецкой газеты Die Welt Свена Феликса Келлерхофф снести памятник на Прохоровском поле, установленный в честь погибших в танковом сражении в 1943 году, вызвал бурную реакцию в России.
Обновлено вчера в 12:52
Музыка
Макаревич рассказал Собчак о заработанных миллионах
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия
Главу театра кукол Петербурга перевели под домашний арест
Гордсуд Петербурга отменил решение о его заключении в СИЗО и перевел Калинина под домашний арест, сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов города.
Обновлено в 08:00
Общество
К 2050 году климат в Москве станет как в Детройте
Москве к 2050 году обещают более мягкий умеренно-континентальный климат Детройта, Санкт-Петербургу — болгарской Софии, жители Самары к 2050 году почувствуют себя как ощущают себя сейчас жители румынского Бухареста, а климат Ростова приблизится к нынешнему климату столицы Северной Македонии — Скопье.
Обновлено в 08:09
Политика
Зеленский предложил ужесточить люстрацию
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает ужесточить люстрацию для того, чтобы к власти на Украине больше никогда не пришли бывший глава страны Пётр Порошенко, а также народные депутаты Верховной рады восьмого созыва.
Обновлено в 08:22
Энергетика
ОПЕК в июне исполнила сделку по сокращению добычи нефти на 122%
Саудовская Аравия и Нигерия в июне суммарно нарастили добычу почти на 300 тыс. б / с. При этом соглашение стран ОПЕК + о сокращении добычи нефти по-прежнему перевыполняется - в июне она была исполнена на 122%, следует из отчета ОПЕК.
Обновлено в 08:01
Гаджеты
В Apple Watch обнаружили подслушивающее приложение
Приложение «Рация» подслушивало разговоры пользователей Apple Watch, пишет TechCrunch со ссылкой на заявление компании.
Обновлено в 08:08
Кино
Умер звезда фильма «Эта страна» Майкл Слеггс
Известность Майкл Слеггс получил после съемок в псевдодокументальной ленте «Эта страна».
Обновлено в 07:38