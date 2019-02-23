Футбол

«Интер» сделал новое предложение ИкардиЕвро-футбол.ру 04:37

Нападающий "Интера" Мауро Икарди получил новое предложение от клуба по продлению контракта. По информации Corriere dello Sport, миланский клуб предложил аргентинцу четырёхлетний контракт с окладом в 6,5 миллиона евро в год и бонусами.
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«Интер» предложил Икарди контракт с зарплатой 6,5 млн евро в год

Sport24.ru03:54

Скандальному форварду «Интера» Икарди предложили новый контракт

Газета.Ru04:40

СМИ: «Интер» предлагает Икарди контракт с зарплатой в 6,5 миллиона евро в год

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Евро-футбол.ру04:37

«Интер» предложил Икарди контракт с зарплатой 6,5 млн евро в год

Sports.ru03:59

«Интер» продаст лучшего бомбардира за €80 млн

РБК19 февраля в 19:03
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Российский программист Станислав Лисов, обвиняемый в США в киберпреступлениях, признал вину по одному из двух пунктов уголовного дела — сговоре с целью совершения хакерской атаки.
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Происшествия

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Обновлено в 00:46
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Сообщение о "минировании" управления Федеральной службы безопасности на Литейном в Санкт-Петербурге пришло от анонимного пользователя с использованием в конце аббревиатуры ФСБ, передает "Фонтанка" со ссылкой на источник.
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