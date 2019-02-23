Футбол
«Интер» сделал новое предложение ИкардиЕвро-футбол.ру 04:37
Нападающий "Интера" Мауро Икарди получил новое предложение от клуба по продлению контракта. По информации Corriere dello Sport, миланский клуб предложил аргентинцу четырёхлетний контракт с окладом в 6,5 миллиона евро в год и бонусами.
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Армия и оружие
Самолет ВВС США пролетел над Россией
Наблюдательный самолет военно-воздушных сил США Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 и позывным #OSY12F провел полет над территорией России, сообщает портал PlaneRadar.
Обновлено в 03:42
Спорт
Малышко выиграл бронзовую медаль в спринте на ЧЕ
Обновлено в 05:09
Происшествия
В здании консерватории имени Чайковского в Москве произошел пожар
В здании Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского в Среднем Кисловском переулке произошел пожар, сообщили ТАСС и агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источники в экстренных службах.
Обновлено в 02:36
Кино
Трамп стал худшим актером по версии антипремии «Золотая малина»
Американский лидер Дональда Трампа стал худшим актером по версии антипремии "Золотая малина", передает Reuters.
Обновлено в 04:39
Политика
Украина утратила лидерство по притоку мигрантов в Россию
Украина потеряла первое место в рейтинге притока мигрантов в Российскую Федерацию.
Обновлено в 05:44
Политика
Лоза оценил слова претенденток на Евровидение от Украины о Крыме
Ранее финалистки украинского отбора на конкурс Евровидение ушли от ответа на вопрос о принадлежности полуострова, а после попыток ведущего склонить их к политической позиции напомнили, что им приходится ездить в Крым "через две границы".
Обновлено вчера в 21:59
Общество
Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в России
В Росстате подсчитали соотношение числа мужчин и женщин в России в 2018 году — в среднем на тысячу мужчин приходилось 1156 женщин.
Обновлено в 02:19
Политика
Актер Алексей Серебряков обвинил Россию в разжигании войн
Актер Алексей Серебряков снова обрушился с критикой на российские власти в ходе выступления в Лондоне. Об этом сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:08
Культура
В шутках Comedy Woman нашли оправдание фашизма
Обновлено в 02:57
Политика
Ким Чен Ын поехал на встречу с Трампом на бронепоезде
Обновлено в 06:21
Происшествия
Арестованный в США российский программист признал вину
Российский программист Станислав Лисов, обвиняемый в США в киберпреступлениях, признал вину по одному из двух пунктов уголовного дела — сговоре с целью совершения хакерской атаки.
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия
В Китае не менее 20 человек погибли в результате аварии
На севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия 20 человек погибли, а также не менее 30 пострадали в результате аварии с грузовиком одной из угледобывающих компаний.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Гражданский микроавтобус подорвался на КПП в Донбассе
Обновлено в 07:01
Политика
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в память о воинах
Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в День защитника Отечества.
Обновлено в 05:23
Происшествия
На авиашоу в Индии сгорели около 300 транспортных средств
Около 300 транспортных средств сгорели в результате пожара на авиашоу Aero India-2019 на севере города Бангалор в индийском штате Карнатака.
Обновлено в 06:55
Культура
Стендап-комик Броди Стивенс умер в возрасте 48 лет
48-летний американский стендап-комик Броди Стивенс в пятницу обнаружен мертвым в своем доме, сообщило издание TMZ.
Обновлено в 00:46
Происшествия
ФСБ в Хабаровске предотвратила массовое убийство в школе
При обыске дома у 18-летнего подростка, готовившего массовое убийство в одной из школ Хабаровска, нашли: обрез 16 калибра 96 патронов к этому обрезу.
Обновлено в 01:38
Происшествия
В «Шереметьево» задержали бельгийца, заявившего о наличии у него бомбы
Как сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в экстренных службах, гражданин Бельгии прибыл в Москву из Таиланда транзитным рейсом вечером в пятницу, чтобы в тот же день с пересадкой в "Шереметьево" вылететь в Париж.
Обновлено в 03:08
Происшествия
В Петербурге загорелся строящийся ледокол «Урал»
На Балтийском заводе в Петербурге ночью загорелся строящийся ледокол "Урал", сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Обновлено в 03:51
Общество
Активисты провели акцию «Рожай мясо» у стен областного военкомата
Шестеро активистов, преимущественно женщины, пришли к стенам одного из военкоматов Ленинградской области, принеся с собой свертки, в которых под видом младенцев находилось сырое мясо.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
Россия перестроит «Калибр» в ответ на выход США из ракетного договора
Обновлено в 00:51
Происшествия
Кортеж президента Молдавии попал в ДТП
Кортеж президента Молдавии Игоря Додона попал в ДТП.
Обновлено вчера в 09:34
Политика
МВД вручило 93-летнему украинскому ветерану российский паспорт
Украинский ветеран Михаил Ливке в День защитника Отечества получил российский паспорт, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 06:30
Экономика
Кредитор Utair подал в суд после дефолта по кредиту
Один из 11 кредиторов авиакомпании Utair МТС-банк подал иск против перевозчика, который просрочил выплату процентов по синдицированному семилетнему кредиту.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Петербурге «заминировали» ФСБ от имени ФСБ
Сообщение о "минировании" управления Федеральной службы безопасности на Литейном в Санкт-Петербурге пришло от анонимного пользователя с использованием в конце аббревиатуры ФСБ, передает "Фонтанка" со ссылкой на источник.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Экс-полпреда на Сахалине депортировали из Кишинева в Москву
В Москву из Кишинева депортировали бывшего полномочного представителя президента России в Сахалинской области Виталия Гулия, который обвиняется в экстремизме.
Обновлено в 04:42
Общество
В США темнокожих школьников заставили убирать хлопок и петь песни рабов
Обновлено вчера в 21:18
Политика
Власти Венесуэлы закрыли мосты на границе с Колумбией
Обновлено вчера в 23:58