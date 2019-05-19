Футбол
«Интер» разгромно проиграл «Наполи»ProstoProSport вчера в 16:26
«Наполи» разгромил «Интер» в матче 37-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 4:1. Забитыми мячами у победителей отметились Петр Зелиньски, Дрис Мертенс и Фабиан Руис, оформивший дубль.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Наполи» разгромил «Интер», «Аталанта» отобрала очки у «Ювентуса» и вышла на третье место в серии A
Спорт-Экспрессвчера в 16:33
«Интер» пропустил четыре мяча в Неаполе и рискует остаться без Лиги чемпионов
Евро-футбол.рувчера в 16:27
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 03:35, Ашберн
Здоровье
В Улан-Удэ отремонтируют больницу, которую не чинили больше 80 лет
Ремонт проведут в участковой больнице поселка Новый Уоян в Северо-Байкальском районе и в Селенгинской районной больнице.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Появилась еще одна версия того, почему Дания задерживает стройку «СП-2»
Если Дания не выдаст разрешение на строительство в ближайшее время или иными способами продолжит затягивать реализацию проекта, сроки сдачи в эксплуатацию могут быть перенесены.
Обновлено 18 мая в 13:48
Происшествия
Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб
Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено 18 мая в 20:57
Здоровье
Амурчан приглашают бесплатно провериться на «половые инфекции»
Жители региона смогут бесплатно пройти обследование и провериться на инфекции, передаваемые половым путем.
Обновлено в 00:14
Общество
Начало недели в Петербурге будет жарким
В понедельник и вторник, 20 и 21 мая, в Петербурге ожидается теплая, а местами даже жаркая погода.
Обновлено вчера в 08:13
Кино
В финале «Игры престолов» обнаружили киноляп
Киноляп заметили фанаты фантастической саги. Далее следуют спойлеры к восьмому сезону «Игры престолов».
Обновлено в 03:09
Политика
Церемония инаугурации Зеленского началась в Верховной Раде
Обновлено в 03:18
Происшествия
СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
Обновлено в 02:38
Происшествия
Сотрудница Роспотребнадзора Башкирии покончила с собой
СМИ сообщают, что это произошло после того, как начальник предложил ей уволиться по собственному желанию Сотрудница Роспотребнадзора по Башкирии Ольга Сидорчева в ночь на 19 мая покончила с собой после разговора с начальником, сообщает портал "Собкор02".
Обновлено в 01:31
Происшествия
Неизвестные ранили ножом четырех посетителей кафе на юге Петербурга
Полиция Петербурга разыскивает неизвестных, напавших с ножом на четырех посетителей кафе на улице Салова во Фрунзенском районе.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков
Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
Ксения Бородина рассказала, есть ли сценарий на шоу «Дом-2»
Обновлено вчера в 11:33
Политика
Intel и Qualcomm свернули бизнес с Huawei вслед за Google
Компании Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom приостановили контакты с Huawei из-за попадания компании в черный список США.
Обновлено в 00:55
Происшествия
Подполковника ГРУ обвинили в создании финансовой пирамиды
В отношении подполковника запаса Главного управления генштаба Вооруженных сил России (ГРУ) Андрея Николенко возбудили уголовное дело о создании финансовой пирамиды.
Обновлено в 02:49
Здоровье
Ученые рассказали о новом методе обнаружения рака кожи
Как рассказал РИА Новости главный дерматовенеролог департамента здравоохранения Москвы профессор Николай Потекаев, в медицине сейчас внедряется новый метод - паспорт кожи.
Обновлено в 03:15
Политика
Глава СБУ Грицак подал в отставку
«Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение избранному президенту Украины рапорт о своём увольнении с должности главы СБУ», — написал он.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице
В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
Обновлено в 02:59
Политика
Порошенко может оказаться в тюрьме после инаугурации Зеленского
Наша большая юридическая команда в первый день после инаугурации Владимира Зеленского планирует начать подачу заявлений (их задокументировано уже 10) о преступлениях Порошенко, — приводит портал «Страна.ua» слова Портнова.
Обновлено вчера в 20:20
Общество
Зафиксировано катастрофическое повышение уровня моря
В целом потери льда в Восточной и Западной Антарктиде привели к повышению уровня моря с 1992 года на 4,6 миллиметра.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес
Солистка Spice Girls потеряла зрение и попала в больницу
Солистка поп-группы Spice Girls Мелани Браун, которая более известна под псевдонимом Mel B, попала в больницу в Лондоне после временной полной потери зрения.
Обновлено вчера в 05:23
Баскетбол
ЦСКА победил «Анадолу Эфес» в финале баскетбольной Евролиги
Московский ЦСКА одержал победу над турецким клубом «Анадолу Эфес» в финале баскетбольной Евролиги.
Обновлено вчера в 16:40
Политика
Перед инаугурацией Зеленского лестницу в Раду решили пропылесосить
На лестнице расстелили красную ковровую дорожку и решили ее пропылесосить.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес
Мария Машкова жалеет, что при рождении ее не назвали редким именем
Известная российская актриса Мария Машкова в своем микроблоге сделала интересное признание.
Обновлено в 01:48
Авто
Составлен рейтинг самых надежных подержанных автомобилей
Обновлено вчера в 04:39
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала, как пришла в сквер во время протеста
Обновлено 18 мая в 14:44
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала ноги в синяках
Nation News писало, что Ольга Бузова впала в ностальгию: звезда в своем Instagram выложила фотографии, на которых запечатлены первые дни ее пребывания на проекте "Дом-2".
Обновлено в 02:36