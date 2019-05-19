Футбол

«Интер» разгромно проиграл «Наполи»ProstoProSport вчера в 16:26

«Наполи» разгромил «Интер» в матче 37-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 4:1. Забитыми мячами у победителей отметились Петр Зелиньски, Дрис Мертенс и Фабиан Руис, оформивший дубль.
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«Интер» разгромно проиграл «Наполи» и опустился на четвертое место в Серии А

Sport24.ruвчера в 16:23

Наполи - Интер - 4:1. Голы и лучшие моменты

Матч ТВвчера в 17:43

«Наполи» разгромил «Интер», «Аталанта» отобрала очки у «Ювентуса» и вышла на третье место в серии A

Спорт-Экспрессвчера в 16:33

«Наполи» разгромил «Интер» в чемпионате Италии

Чемпионатвчера в 16:23

Дубль Руиса помог «Наполи» разгромить дома «Интер»

Советский спортвчера в 17:13

«Интер» пропустил четыре мяча в Неаполе и рискует остаться без Лиги чемпионов

Евро-футбол.рувчера в 16:27

«Интер» пропустил четыре мяча от «Наполи»

Soccer.ruвчера в 16:25
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Здоровье

В Улан-Удэ отремонтируют больницу, которую не чинили больше 80 лет

Ремонт проведут в участковой больнице поселка Новый Уоян в Северо-Байкальском районе и в Селенгинской районной больнице.
Обновлено вчера в 23:53
Политика

Появилась еще одна версия того, почему Дания задерживает стройку «СП-2»

Если Дания не выдаст разрешение на строительство в ближайшее время или иными способами продолжит затягивать реализацию проекта, сроки сдачи в эксплуатацию могут быть перенесены.
Обновлено 18 мая в 13:48
Происшествия

Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб

Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено 18 мая в 20:57
Здоровье

Амурчан приглашают бесплатно провериться на «половые инфекции»

Жители региона смогут бесплатно пройти обследование и провериться на инфекции, передаваемые половым путем.
Обновлено в 00:14
Общество

Начало недели в Петербурге будет жарким

В понедельник и вторник, 20 и 21 мая, в Петербурге ожидается теплая, а местами даже жаркая погода.
Обновлено вчера в 08:13
Кино

В финале «Игры престолов» обнаружили киноляп

Киноляп заметили фанаты фантастической саги. Далее следуют спойлеры к восьмому сезону «Игры престолов».
Обновлено в 03:09
Политика

Церемония инаугурации Зеленского началась в Верховной Раде

Обновлено в 03:18
Происшествия

СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
Обновлено в 02:38
Происшествия

Сотрудница Роспотребнадзора Башкирии покончила с собой

СМИ сообщают, что это произошло после того, как начальник предложил ей уволиться по собственному желанию Сотрудница Роспотребнадзора по Башкирии Ольга Сидорчева в ночь на 19 мая покончила с собой после разговора с начальником, сообщает портал "Собкор02".
Обновлено в 01:31
Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем

Обновлено в 02:11
Общество

Власти Екатеринбурга соберут предложения о месте строительства храма

Обновлено в 02:51
Происшествия

Неизвестные ранили ножом четырех посетителей кафе на юге Петербурга

Полиция Петербурга разыскивает неизвестных, напавших с ножом на четырех посетителей кафе на улице Салова во Фрунзенском районе.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков

Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес

Ксения Бородина рассказала, есть ли сценарий на шоу «Дом-2»

Обновлено вчера в 11:33
Политика

Intel и Qualcomm свернули бизнес с Huawei вслед за Google

Компании Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom приостановили контакты с Huawei из-за попадания компании в черный список США.
Обновлено в 00:55
Происшествия

В Таджикистане в ходе бунта в колонии погибли 29 заключенных

Обновлено в 00:58
Происшествия

Подполковника ГРУ обвинили в создании финансовой пирамиды

В отношении подполковника запаса Главного управления генштаба Вооруженных сил России (ГРУ) Андрея Николенко возбудили уголовное дело о создании финансовой пирамиды.
Обновлено в 02:49
Здоровье

Ученые рассказали о новом методе обнаружения рака кожи

Как рассказал РИА Новости главный дерматовенеролог департамента здравоохранения Москвы профессор Николай Потекаев, в медицине сейчас внедряется новый метод - паспорт кожи.
Обновлено в 03:15
Политика

Глава СБУ Грицак подал в отставку

«Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение избранному президенту Украины рапорт о своём увольнении с должности главы СБУ», — написал он.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице

В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
Обновлено в 02:59
Политика

Порошенко может оказаться в тюрьме после инаугурации Зеленского

Наша большая юридическая команда в первый день после инаугурации Владимира Зеленского планирует начать подачу заявлений (их задокументировано уже 10) о преступлениях Порошенко, — приводит портал «Страна.ua» слова Портнова.
Обновлено вчера в 20:20
Общество

Зафиксировано катастрофическое повышение уровня моря

В целом потери льда в Восточной и Западной Антарктиде привели к повышению уровня моря с 1992 года на 4,6 миллиметра.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес

Солистка Spice Girls потеряла зрение и попала в больницу

Солистка поп-группы Spice Girls Мелани Браун, которая более известна под псевдонимом Mel B, попала в больницу в Лондоне после временной полной потери зрения.
Обновлено вчера в 05:23
Баскетбол

ЦСКА победил «Анадолу Эфес» в финале баскетбольной Евролиги

Московский ЦСКА одержал победу над турецким клубом «Анадолу Эфес» в финале баскетбольной Евролиги.
Обновлено вчера в 16:40
Политика

Перед инаугурацией Зеленского лестницу в Раду решили пропылесосить

На лестнице расстелили красную ковровую дорожку и решили ее пропылесосить.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес

Мария Машкова жалеет, что при рождении ее не назвали редким именем

Известная российская актриса Мария Машкова в своем микроблоге сделала интересное признание.
Обновлено в 01:48
Авто

Составлен рейтинг самых надежных подержанных автомобилей

Обновлено вчера в 04:39
Происшествия

90 горняков эвакуируют из шахты в Коми из-за сломавшегося вентилятора

Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала, как пришла в сквер во время протеста

Обновлено 18 мая в 14:44
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Ольга Бузова показала ноги в синяках

Nation News писало, что Ольга Бузова впала в ностальгию: звезда в своем Instagram выложила фотографии, на которых запечатлены первые дни ее пребывания на проекте "Дом-2".
Обновлено в 02:36
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Бельгийский футболист, вингер и нападающий итальянского клуба «Наполи» и национальной сборной Бельгии. Мертенс является воспитанником бельгийских клубов «Андерлехт» и «Гент», в которых тренеры сочли его бесперспективным по причине малого роста. Во взрослом футболе Дрис дебютировал в составе клуба «Эндрахт Алст» из третьего дивизиона Бельгии. Затем его карьера продолжилась в Нидерландах, где он поочерёдно выступал за АГОВВ, «Утрехт» и ПСВ, снискав славу высококлассного нападающего. С 2013 года Мертенс выступает в итальянской Серии А за «Наполи»...
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