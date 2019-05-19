Футбол

«Интер» разгромно проиграл «Наполи»ProstoProSport 16:26

Неаполитанцы набрали 79 очков и завершили сезон на втором месте. Миланцы с 66 очками опустились на четвертую строчку. В заключительном туре «Наполи» сыграет с «Болоньей», «Интер» примет «Эмполи».
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Интер» разгромно проиграл «Наполи» и опустился на четвертое место в Серии А

Sport24.ru16:23

Наполи - Интер - 4:1. Голы и лучшие моменты

Матч ТВ17:43

«Наполи» разгромил «Интер», «Аталанта» отобрала очки у «Ювентуса» и вышла на третье место в серии A

Спорт-Экспресс16:33

Дубль Руиса помог «Наполи» разгромить дома «Интер»

Советский спорт17:13

«Интер» пропустил четыре мяча в Неаполе и рискует остаться без Лиги чемпионов

Евро-футбол.ру16:27

«Наполи» разгромил «Интер» в чемпионате Италии

Чемпионат16:23

Чемпионат Италии. «Наполи» разгромил «Интер», «Ювентус» и «Аталанта» сыграли вничью

Sports.ruвчера в 08:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 18:20, Ашберн
Происшествия

Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб

Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия

Взрыв гранаты во время концерта в Колумбии: семь человек ранены

На северо-востоке Колумбии во время праздничного концерта прогремел взрыв гранаты. В результате ЧП пострадали не менее семи человек.
Обновлено в 17:10
Музыка

Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса

Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
Обновлено в 14:14
Хоккей

Капризов: «Кучерова пытались вывести из себя, но и мы можем отвечать»

Матч получился плотным, вели свою игру. Возможно, Кучерова пытались вывести из себя, но и мы можем отвечать.
Обновлено в 16:49
Политика

Россиянка Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы

Девушку приговорили к 18 месяцам заключения за участие в сговоре с целью незаконной работы на иностранное правительство Россиянка Мария Бутина, осужденная в США на 18 месяцев, записала видеообращение из тюрьмы, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:58
Происшествия

На Шпицбергене погибли двое польских ученых

Тела двоих исследователей из Польши – мужчины и женщины – обнаружены в районе Хорсенн на Шпицбергене, который считается лавиноопасным, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена.
Обновлено в 15:49
Экономика

«Совкомфлот» причалил к «Арктик СПГ»

Компания получит контракты на пять газовозов "Совкомфлот" и "Звезда" могут летом подписать контракт на строительство еще четырех газовозов для вывоза сжиженного газа с проекта "Арктик СПГ 2", рассказали "Ъ" источники в отрасли.
Обновлено в 18:13
Баскетбол

Баскетбольный клуб ЦСКА стал победителем Евролиги

Баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над турецким клубом «Анадолу Эфес» в финальном матче Евролиги со счетом 91:83.
Обновлено в 17:13
Политика

Большинство жителей США выступили против изучения арабских цифр

Больше половины американцев выступили против изучения в школах арабских цифр. Об этом свидетельствуют данные Civic Science.
Обновлено в 08:35
Авто

Составлен рейтинг самых надежных полноприводных универсалов

На второе место эксперты поставили шведский кросс-универсал Volvo XC70 с надежным мотором, однако специалисты советуют приобретать его рестайлинговые версии, у которых более надежная схема реализации полного привода.
Обновлено в 09:12
Футбол

Глушаков рассказал, как Кононов оставил его капитаном «Спартака»

Обновлено в 15:25
Музыка

Белорусское жюри не сможет голосовать в финале «Евровидения»

Члены жюри Белоруссии не смогут голосовать в финале «Евровидения».
Обновлено вчера в 15:35
Гаджеты

Huawei лишится Android из-за Трампа

Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Политика

СМИ раскрыли новые детали «российского скандала» в Австрии

Помощник бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе Йоханн Гуденус контактировал с представителем предполагаемой россиянки, с которой обсуждалась денежная сделка, до и после их встречи на Ибице.
Обновлено в 17:43
Политика

Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.
Обновлено в 17:39
Происшествия

Один человек погиб в ДТП на КАД в Ленинградской области

Один человек погиб, трое, в том числе ребенок, пострадали в воскресенье в результате столкновения двух легковых машин и "Газели" на внешнем кольце кольцевой автомобильной дороги (КАД) в Ленинградской области.
Обновлено в 11:34
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул чемпиона WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер удачно отстоял свой титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, нокаутировав своего соотечественника Доминика Бризила в рамках турнира по профессиональному боксу, прошедшему в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:51
Футбол

«Урал» заподозрил судью матча с «Локомотивом» в предвзятости

Григорий Иванов раскритиковал работу судьи Владимира Москалева на матче 29-го тура чемпионата России «Урал» — «Локомотив».
Обновлено в 11:24
Происшествия

Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после неполадки

Пассажиры самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, вернувшегося по техническим причинам в аэропорт Ульяновска, вылетели в Москву утром в воскресенье на Airbus A320.
Обновлено в 04:26
Кино

Государство подсчитает интернет-зрителей

Сайты и интернет-сервисы, которые показывают фильмы, должны будут передавать информацию о показах и зрителях в единую государственную систему учета кинобилетов (ЕАИС), сказано в поправках в закон о поддержке кинематографии, которые подготовило Министерство культуры.
Обновлено в 17:28
Армия и оружие

Трамп предостерег Иран от угроз в адрес США

Властям Ирана не стоит угрожать США.
Обновлено в 18:15
Происшествия

В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом

В египетской Гизе неподалёку от пирамид произошёл взрыв. В результате инцидента повреждены автобус с туристами и легковой автомобиль.
Обновлено в 11:23
Кино

«Детектив Пикачу» возглавил российский прокат

Игровой фильм "Детектив Пикачу" по франшизе "Покемон" возглавил российский прокат по итогам выходных.
Обновлено в 17:57
Авто

Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин

Доминируют, как всегда, «японцы»: Toyota Yaris с показателем 99,1% (по словам владельцев, эти машины вообще не ломаются) и Lexus CT, немного недобравший до лидера – 98,8 процентных пункта.
Обновлено в 04:39
Кино

Более миллиона фанатов потребовали переснять финал «Игры престолов»

Петиция с требованием переснять финальный сезон "Игры престолов" собрала уже более миллиона подписей - всего за пару дней.
Обновлено в 08:25
Происшествия

В Москве двое подростков сбежали из психбольницы, сообщил источник

"Двое несовершеннолетних покинули самостоятельно Центральную клиническую психиатрическую больницу в Москве.
Обновлено в 16:33
Технологии

Центрифуга в кармане: Иран может создать атомную бомбу за год

Иран при желании может создать атомную бомбу менее чем за год. Об этом «Известиям» заявили эксперты в области ядерной физики.
Обновлено в 17:01
Политика

Порошенко опубликовал прощальное обращение к соотечественникам

«Особенно хотел бы поклониться защитникам Украины за право, возможность и честь быть Верховным Главнокомандующим», - написал Порошенко.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова заинтриговала поклонников букетом цветов от неизвестного поклонника

Татьяна Брухунова заинтриговала поклонников букетом цветов от неизвестного поклонника, опубликовав фото в Instagram.
Обновлено в 12:25
Наука

Амулет Тутанхамона был изготовлен из внеземного материала

Австралийские ученые из Университета Кертин раскрыли происхождение древнеегипетского желтого стекла, из которого был сделан древний амулет Тутанхамона.
Обновлено в 17:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Наполи
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из Неаполя, основан в 1926 году. В настоящее время играет в Серии А. Цвета клуба - лазурно-белые. Домашний стадион - «Сан-Паоло».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное