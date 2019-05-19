Футбол
«Интер» разгромно проиграл «Наполи»ProstoProSport 16:26
Неаполитанцы набрали 79 очков и завершили сезон на втором месте. Миланцы с 66 очками опустились на четвертую строчку. В заключительном туре «Наполи» сыграет с «Болоньей», «Интер» примет «Эмполи».
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Чемпионат Италии. «Наполи» разгромил «Интер», «Ювентус» и «Аталанта» сыграли вничью
Sports.ruвчера в 08:00
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