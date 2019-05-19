«Интер» разгромно проиграл «Наполи»ProstoProSport 16:26

«Наполи» разгромил «Интер» в матче 37-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 4:1. Забитыми мячами у победителей отметились Петр Зелиньски, Дрис Мертенс и Фабиан Руис, оформивший дубль.

Авто Эксперты назвали самые надёжные подержанные автомобили Эксперты британского портала What Car назвали десять самых надёжных подержанных моделей автомобилей.

Шоу-бизнес Пугачева подарила прощенному племяннику квартиру в Москве Певица Алла Пугачева подарила племяннику Владиславу, с которым долгое время не общалась, квартиру на севере Москвы.

Общество Названы регионы — лидеры по вводу жилья По итогам 2018 года наименьшее количество жилья введено в регионах Дальнего Востока: Магаданской области, Чукотке, Камчатке, ЕАО, Забайкалье, Приамурье и Хабаровском крае, больше всего жилья в пересчете на одного жителя введено в Ленинградской и Московской областях, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости.

Происшествия Два человека погибли в утреннем ДТП на трассе «Колыма» под Магаданом Авария произошла на 2011-м километре автомобильной трассы «Колыма» около семи часов утра в понедельник, 20 мая.

Шоу-бизнес Анна Хилькевич попыталась повторить шпагат Анастасии Волочковой На фото большая иномарка стоит в бескрайнем поле, а на крыше машины - улыбающаяся Анна Хилькевич, которая попыталась повторить шпагат балерины Анастасии Волочковой.

Политика Выдачу паспортов РФ в Приднестровье анонсировали в Госдуме Депутат Госдумы Александр Ярошук анонсировал выдачу российских паспортов в Приднестровье. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика В парламенте Австрии признали бесполезность антироссийских санкций Санкции в отношении России не принесли желаемого результата и наносят огромный ущерб Европе.

Культура Профессор рассказал, чему полезному учит сериал «Игра престолов» Профессор и программный директор по менеджерскому образованию Бизнес-школы при Колумбийском университете в Нью-Йорке Брюс Крейвен считает, что сериал «Игра престолов» является хорошим примером для студентов, которые осваивают профессию менеджера.

Происшествия Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.

Происшествия В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.

Происшествия Полиция задержала мужчину, избившего пенсионерку в московском храме Нападение было совершено в храме святого равноапостольного князя Владимира в Старых Садех.

Музыка AFP: умер певец Нильда Фернандез Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.

Общество Исследование: более трети стюардесс подвергались физическому насилию Более трети - 38 процентов стюардесс сообщили, что подвергались физическому насилию, а семь процентов были изнасилованы.

Политика Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса РФ в ПАСЕ Против восстановления для России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) выступила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Экономика Борясь с Китаем, США ударили сами по себе "С 1 июня повышаются пошлины на импорт товаров из США объемом 60 миллиардов долларов", — объявлено в Китае.

Армия и оружие Минобороны РФ заказало первую партию снарядов с управляемым подрывом Заказ на первую опытно-промышленную партию снарядов калибром 30 миллиметров с управляемым подрывом для проведения госиспытаний поступил в концерн "Техмаш" от министерства обороны России.

Шоу-бизнес Ольга Орлова заменила Леру Кудрявцеву на посту ведущей шоу 41-летняя Ольга Орлова согласилась вести передачу вместо Леры. Певица появилась в кадре с Оскаром Кучерой.

Политика Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО Украины Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

Гаджеты Reuters: на смартфонах Huawei перестанет обновляться Android Alphabet Inc. — материнская компания Google — приостановила сотрудничество с телекоммуникационной компанией Huawei из-за того, что китайская компания попала в черный список правительства США, передает Reuters со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.

Музыка Рудковская назвала причину поражения Лазарева на «Евровидении» Российский продюсер Яна Рудковская заявила, что певец Сергей Лазарев не смог одержать победу на международном песенном конкурсе "Евровидение", так как у него не было хита.

Общество В ЦПК рассказали о новом отборе в российский отряд космонавтов Ранее в интервью РИА Новости исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам, Герой Советского Союз и Герой России Сергей Крикалев рассказал, что новый отбор в российский отряд космонавтов будет объявлен до лета и продлится два года, всего планируется отобрать 4-6 кандидатов в космонавты.