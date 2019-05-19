Футбол

«Интер» разгромно проиграл «Наполи»ProstoProSport 16:26

Наполи — Интер
4 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Сан-Паоло»
Калиду Кулибали
9′
Петр Зелиньски
16′
46′
Маттео Политано
Мауро Икарди
48′
Раджа Наингголан
Аллан
49′
58′
Роберто Гальярдини
Матиас Весино
Дрис Мертенс
61′
Фабиан Руис
71′
Аркадиуш Милик
Лоренцо Инсинье
76′
Фабиан Руис
78′
79′
Иван Перишич
Антонио Кандрева
Дрис Мертенс
Амин Юнес
80′
81′
Мауро Икарди
Калиду Кулибали
Себастьяно Луперто
84′
Фаузи Гулям
90′+2′
«Наполи» разгромил «Интер» в матче 37-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 4:1. Забитыми мячами у победителей отметились Петр Зелиньски, Дрис Мертенс и Фабиан Руис, оформивший дубль.
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