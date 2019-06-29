Футбол
«Интер» рассчитывает арендовать БэйлаБомбардир.ру вчера в 23:50
В сезоне-2018/19 валлиец провел за мадридскую команду 42 матча, забил 14 голов и сделал шесть результативных передач. Контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до 2022 года. Ранее сообщалось, что испанский клуб хочет продать или отдать хавбека в аренду.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:34, Вашингтон
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Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
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Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка.
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Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму
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