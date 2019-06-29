«Интер» рассчитывает арендовать БэйлаБомбардир.ру вчера в 23:50

В сезоне-2018/19 валлиец провел за мадридскую команду 42 матча, забил 14 голов и сделал шесть результативных передач. Контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до 2022 года. Ранее сообщалось, что испанский клуб хочет продать или отдать хавбека в аренду.

Политика Трамп встретился с Ким Чен Ыном на межкорейской границе Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились на военно-демаркационной линии, разделяющей Корейский полуостров.

Космос SpaceX потеряла контакт с тремя своими интернет-спутниками В пятницу, 28 июня, пресс-секретарь SpaceX сообщил, что 45 из этих спутников преуспели в использовании своих небольших ионных двигателей для достижения своих окончательных орбит, и пять сейчас находятся в пути.

Общество В Китае построили крупнейший в мире аэропорт В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта Дасин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города.

Политика Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.

Политика Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».

Общество Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.

Авто Составлен ТОП-5 самых дешевых иномарок в России В июне самой дешевой иномаркой в России вновь стал японский седан Datsun on-DO, предлагающийся по цене от 480 тысяч рублей.

Шоу-бизнес Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Хоккей «Торонто» предварительно договорился с «Оттавой» об обмене Зайцева Похоже Торонто и Оттава предварительно договорились об обмене Никиты Зайцева на Коди Сеси.

Происшествия Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.

Единоборства Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.

Армия и оружие Эсминец США вошел в Черное море Соединенные Штаты направили в Черное море эсминец "Карни". Об этом говорится на сайте Шестого флота США.

Наука Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученые Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress.

Общество В Роструде рассказали о правилах ухода в отпуск В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) рассказали о правилах ухода в отпуск.

Шоу-бизнес Светлана Лобода показала фото со свадьбы По случаю праздника Лобода поделилась с фолловерами кадром с мамой и сестрой, а также видеопоздравлением от старшей дочери Евы.

Наука В Пентагоне тестируют сканер сердцебиения Сайт MIT Technology Review сообщает, что в Пентагоне разработали лазер, способный идентифицировать людей на расстоянии по биению сердца.

Шоу-бизнес Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.

Общество Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.

Авто Учимся на чужих ошибках: 5 частых аварий Эпизод первый — «Обочина» Правила движения разрешают остановку и даже стоянку на обочине, если это не регламентируется дополнительно дорожными знаками.

Общество Судно с мусором с Филиппин прибыло в Канаду Контейнеры с канадским мусором прибыли на судне с Филиппин в Канаду для дальнейшей переработки.

Футбол Суарес расплакался после поражения Уругвая в Кубке Америки Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес не сдержал слез после поражения команды от перуанцев в четвертьфинале Кубка Америки.