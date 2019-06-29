Футбол

«Интер» рассчитывает арендовать БэйлаБомбардир.ру вчера в 23:50

В сезоне-2018/19 валлиец провел за мадридскую команду 42 матча, забил 14 голов и сделал шесть результативных передач. Контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до 2022 года. Ранее сообщалось, что испанский клуб хочет продать или отдать хавбека в аренду.
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