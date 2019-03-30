«Интер» проявляет интерес к Видалю и РакитичуSport24.ru 06:17

Полузащитники «Барселоны» Артуро Видаль и Иван Ракитич попали в сферу интересов «Интера». По информации Tuttosport, нерадзурри хотели бы приобрести одного из двух футболистов.

«Интер» проявляет интерес к Видалю и Ракитичу

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