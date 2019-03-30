Футбол

«Интер» проявляет интерес к Видалю и РакитичуSport24.ru 06:17

Полузащитники «Барселоны» Артуро Видаль и Иван Ракитич попали в сферу интересов «Интера». По информации Tuttosport, нерадзурри хотели бы приобрести одного из двух футболистов.
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«Интер» проявляет интерес к Видалю и Ракитичу

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«Интер» рассматривает возможность приобретения двух хавбеков «Барселоны»

Soccer.ru06:38

«Интер» заинтересован в услугах Артуро Видаля

Евро-футбол.ру06:27

Видаль может вернуться в чемпионат Италии, подписав контракт с «Интером»

ProstoProSport06:24

«Интер» постарается пригласить Видаля, в случае провала по трансферу Ракитича

Советский спорт06:49
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Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, которую допустили создатели рекламного плаката для Центрального разведывательного управления США.
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Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300

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Певица Анна Калашникова выходит замуж

Российская исполнительница Анна Калашникова получила предложение руки и сердца. Своего избранника молодая певица по-прежнему скрывает.
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Момент смертельного ДТП на Невском проспекте попал на видео

ДТП произошло на перекрестке Невского и Литейных проспектов утром в субботу, 30 марта.
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Макрон: решение США по Голанам противоречит международному праву

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами нарушает международное право.
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Армия и оружие

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Reuters: Трамп призвал Ким Чен Ына передать ядерное оружие США

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Футбол

Динамо — Локомотив 0:1 (2-й тайм)

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Происшествия

Геймеру дали 20 лет тюрьмы за пранк со смертельным исходом

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Бывший муж Началовой привлек адвоката из-за обвинений в ее смерти

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В Венесуэле произошло очередное масштабное отключение электроэнергии

Без электричества остался 21 штат, сообщает El Nacional. Причины произошедшего пока не установлены. Это уже четвертый блэкаут за месяц.
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Создатель «Ералаша» Борис Грачевский недавно отметил юбилей — автору популярного киножурнала исполнилось 70 лет.
Обновлено в 01:00
Общество

Умер журналист Максим Ковальский

Обновлено в 01:52 Ушел из жизни бывший главный редактор журнала "Коммерсантъ-Власть" Максим Ковальский.
Обновлено вчера в 17:39
Армия и оружие

Транспортник Ил-112В получил разрешение на первый полет

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ил", было получено разрешение на полет новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В.
Обновлено 28 марта в 09:50
Транспорт

«Яндекс.Такси» допустил рост цен на поездки

Ранее сообщалось, что сервис «Яндекс.Такси» рассматривает возможность ведения гарантированного дохода для водителей — дополнительные выплаты таксистам уже тестируют в регионах, в том числе в Казани.
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Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово

Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово.
Обновлено вчера в 23:23
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Песков: Трамп пока не запрашивал телефонный разговор с Путиным

Москва не получала запросов Вашингтона на проведение телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом для обсуждения ситуации в Венесуэле.
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Армия и оружие

Военные в Казахстане простились с погибшими в авиакатастрофе

В Кызылординской области глава военного ведомства генерал-майор Нурлан Ермекбаев и личный состав вооружённых сил проводили в последний путь военнослужащих, погибших при крушении вертолета, — говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Совладелец «Зимней вишни» оказался крупнейшим инвестором Кузбасса

Обновлено в 06:06
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Порошенко и Зеленский не пришли на дебаты с Тимошенко

Обновлено вчера в 13:22
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«Зенит» поздравил Тимощука с 40-летием

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Полузащитник «Фиорентины» Кьеза попал в ДТП

Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза стал участником автомобильной аварии.
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В Сети появились секретные фото салона обновленной Chevrolet Niva

В Интернете были опубликованы первые фотоснимки салона обновленного варианта Chevrolet Niva.
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Нганну и Дос Сантос встретятся на UFC 239

Второй номер тяжелого дивизиона UFC Фрэнсис Нганну встретится с бывшим чемпионом промоушена Джуниором Дос Сантосом.
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Иномарка снесла остановку в Нижнем Новгороде

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Логинов победил в гонке преследования на чемпионате России

Александр Логинов выиграл гонку преследования на чемпионате России по биатлону в Тюмени.
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Минпромторг хочет отменить обязательные техоперации для локализации автоконцернами производства в России, рассказал замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов на сессии по развитию автопрома в рамках Красноярского экономического форума.
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Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».
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Хорватский футболист, полузащитник клуба «Барселона» и национальной сборной Хорватии. Воспитанник футбольной академии «Базеля», в составе первой команды дебютировал в 2005 году.
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