Футбол
«Интер» проявляет интерес к Видалю и РакитичуSport24.ru 06:17
Полузащитники «Барселоны» Артуро Видаль и Иван Ракитич попали в сферу интересов «Интера». По информации Tuttosport, нерадзурри хотели бы приобрести одного из двух футболистов.
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Военные в Казахстане простились с погибшими в авиакатастрофе
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Иномарка снесла остановку в Нижнем Новгороде
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Александр Логинов выиграл гонку преследования на чемпионате России по биатлону в Тюмени.
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