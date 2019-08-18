Футбол
«Интер» проявляет интерес к Алексису СанчесуМатч ТВ 16 августа в 20:10
Как сообщается, миланцы готовы подписать Алексиса Санчеса из «Манчестер Юнайтед». Главной целью «Интера» был Эдин Джеко, но футболист решил продлить контракт с «Ромой». Также в список возможных приобретений «Интера» называется нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик, сообщает Gianlucadimarzio.com.
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