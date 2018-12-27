Футбол
"Интер" сыграет два ближайших домашних матча без болельщиков, фанатскую трибуну Curva Nord закроют на три игры.
Спорт-Экспресс11:03
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 12:05, Ашберн
Экономика
ЦБ аннулировал лицензии крупных форекс-дилеров
В четверг, 27 декабря, Банк России сообщил о решении аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера у целой группы компаний.
Обновлено в 07:43
Происшествия
В компании «Красное & Белое» завершились обыски
На складах и в офисе алкогольной сети "Красное & Белое" завершились обыски, сообщили РИА Новости в компании.
Обновлено в 03:01
Политика
Украинский политолог Ковтун объяснил попадание в базу «Миротворца»
Украинский политолог Вячеслав Ковтун, который часто участвует в российских ток-шоу, в прямом эфире программы "Время покажет" на Первом канале отреагировал на попадание в базу данных сайта "Миротворец".
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
Борисов оценил испытания «Авангарда»
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что испытания "Авангарда" подтвердили его способность развивать скорость в 27 Махов.
Обновлено в 10:56
Экономика
В 2019 году пенсии увеличатся у тридцати миллионов россиян
Увеличение пенсий в 2019 году затронет 30,7 миллиона неработающих пенсионеров, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 08:03
Транспорт
Минтранс поддержит ужесточение скоростного режима
Минтранс РФ поддержит снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.
Обновлено в 10:05
Экономика
Турция вводит налог на безопасность для иностранных туристов
Власти Турции приняли решение о введении специального сбора на обеспечение безопасности для прибывающих в страну иностранных туристов, передаёт 27 декабря Anadolu Ajansı.
Обновлено в 11:34
Происшествия
Под Петербургом поезд протаранил маршрутку, есть пострадавшие
В городе Кудрово на границе с Петербургом поезд зацепил маршрутку на переезде. В результате пострадали четыре человека.
Обновлено в 08:44
Спорт
Глава РУСАДА Ганус: российский спорт может оказаться в изоляции
Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором предупредил о возможной изоляции российского спорта, если до 31 декабря WADA не получит базу данных проверки допинг-проб россиян за период с 2011 по 2015 год.
Обновлено в 08:05
Политика
Лолита объяснила своё высказывание о Крыме
Обновлено в 05:08
Общество
Компания Пригожина лишилась контракта на новогодний прием в Кремле
Восьмимесячная компания Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО "МСК", следует из размещенного на сайте госзакупок договора.
Обновлено в 09:53
Общество
Опоры Крымского моста защитили от столкновения с судами
Фарватерные опоры Крымского моста защитили палами - специальными конструкциями для защиты от возможного столкновения с судами.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
США провели разведку у границ Крыма
Стратегический разведывательный самолет ВВС США Boeing RC-135V провел разведку у берегов Крыма. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:50
Политика
Лолита призналась, что Крым для нее останется украинским
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес
Марат Башаров снова избил свою жену
Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ.
Обновлено в 04:53
Общество
МВД предложило изменить паспорта россиян
С последней страницы паспорта исчезнет напоминание о возможности вносить в него группу крови и резус-фактор.
Обновлено в 00:34
Происшествия
В Москве водитель не пропустил машину детской реанимации
Полицейские проводят проверку по факту появления в прессе информации о том, что водитель не пропустил машину детской реанимации больницы имени святого Владимира на востоке Москвы.
Обновлено в 11:41
Экономика
Минтранс: К 2035 году вложения в Крымский мост окупятся
Экономия потребителей после ввода автодорожной части моста составит порядка 11 миллиардов рублей в год.
Обновлено в 10:18
Политика
Тело погибшего во львовской колонии ополченца доставили в Россию
Тело погибшего во львовской тюрьме добровольца из России Валерия Иванова, воевавшего на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики, доставлено на территорию России, заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родион Мирошник.
Обновлено в 10:55
Интернет
«ВКонтакте» начала тестирование зашифрованных звонков с ПК
Голосовые и видеозвонки проверяются в десктопной версии VK Messenger, что подтвердили в пресс-центре отечественной компании.
Обновлено в 11:35
Авто
Mitsubishi отзывает почти пять тысяч Outlander в России
Компания Mitsubishi приняла решение отозвать в России 4950 внедорожников Outlander.
Обновлено в 07:40
Финансы
Греф предсказал снижение темпов выдачи ипотеки в 2019 году
Сбербанк ожидает снижения темпов роста выдачи ипотеки в 2019 году.
Обновлено в 08:54
Происшествия
В Германии назвали виновника ЧП с самолетом Меркель
Обновлено в 05:47
Происшествия
Пропавшую в Перми мать двоих детей нашли мертвой в багажнике машины
Полиция в Перми задержала мужчину по подозрению в убийстве своей супруги, матери двоих детей.
Обновлено в 09:11
Экономика
«Коммерсантъ»: цены на воду и тепло могут вырасти из-за электроэнергии
В Минстрое России считают, что предложение ввести плату потребителей за неиспользуемый ими резерв электросетевой мощности приведёт к росту тарифов на тепло, водоснабжение и водоотведение.
Обновлено в 01:22
Общество
Роскомнадзор уведомил провайдера сайтов группы «Кэшбери» о блокировке
Управление Роскомнадзора по Ростовской области направило провайдеру хостинга сайтов группы "Кэшбери" уведомление с требованием заблокировать два сайта группы.
Обновлено в 09:28
Политика
На Украине отреагировали на поддержку Германией «Северного потока – 2»
Дипломат и руководитель фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко отреагировал на поддержку правительством Германии проекта «Северный поток – 2». Об этом пишет издание «Главред».
Обновлено в 03:00
Кино
Forbes составил рейтинг самых переоцененных актеров
Первое место в рейтинге самых переоцененных голливудских актеров по версии Forbes занял Мэттью Макконахи.
Обновлено в 07:08
Политика
В Раде назвали Украину самой бедной страной Европы
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Сергей Левочкин заявил, что за последние пять лет Украина стала самым бедным государством Европы.
Обновлено в 11:42
Происшествия
В Татарстане осудили полицейских, избивших парня-заику
Обновлено в 09:19