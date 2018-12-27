Футбол

«Интер» проведет два матча без зрителей из-за поведения болельщиков
Советский спорт
вчера в 12:44

Миланский Интер проведет два ближайших домашних матча чемпионата Италии при пустых трибунах из-за поведения болельщиков на игре Наполи (1:0), сообщает Р-Спорт со ссылкой на АФП.
Советский спортвчера в 12:44

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Двух футболистов «Интера» и «Наполи» дисквалифицировали на два матча

Газета.Ruвчера в 15:04

«Интер» проведет два матча без зрителей из-за поведения болельщиков

Советский спортвчера в 12:44

«Интер» сделал заявление по ситуации с проявлением расизма со стороны болельщиков в адрес Кулибали

Матч ТВвчера в 13:01

Фанатов «Интера» не пустят на выездную игру с «Эмполи»

Спорт-Экспрессвчера в 13:25

«Интер» осудил собственных фанатов за проявление расизма в отношении Кулибали

Чемпионатвчера в 12:54

«Интер» наказан двумя матчами без зрителей за расистские оскорбления Кулибали со стороны фанатов

Sports.ruвчера в 11:16

«Интер» наказан закрытием стадиона на две игры, Кулибали и Инсинье дисквалифицированы на 2 матча

Sport24.ruвчера в 10:40
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Футбол

«Вест Хэм» одержал победу над «Саутгемптоном» в матче АПЛ

«Вест Хэм» одержал победу над «Саутгемптоном» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1.
Обновлено в 00:37
Футбол

Болельщики «Зенита» проведут в Петербурге акцию в поддержку Кокорина

Акция в поддержку нападающего "Зенита" Александра Кокорина, находящегося под арестом в СИЗО по делу о дебоше и избиении людей, пройдет в Петербурге в пятницу, 28 декабря.
Обновлено в 01:48
Футбол

Капитан «Борнмута» Фрэнсис выбыл до конца сезона из-за травмы

Капитан футбольного клуба «Борнмут» Саймон Фрэнсис получил травму и выбыл из строя до конца сезона. Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 00:44
Футбол

Лионель Месси: «„Ювентус“ стал намного лучше после прихода Роналду»

Обновлено вчера в 14:49
Футбол

«Спартак» ведет переговоры о разрыве контракта с Самедовым

Как стало известно Sport24.ru, московский «Спартак» ведет переговоры с полузащитником Александром Самедовым о расторжении контракта.
Обновлено вчера в 13:03
Футбол

Александра Дюкова выдвинули на пост президента РФС

В Казани прошло заседание Федерации футбола Татарстана для выдвижения председателя совета директоров «Зенита» Александра Дюкова на пост президента РФС, сообщает «Бизнес Online».
Обновлено вчера в 04:49
Футбол

Депай выпустил клип на песню «No Love»

Атакующий полузащитник "Лиона" Мемфис Депай представил рэп-композицию "No Love" и выпустил к ней видеоклип.
Обновлено в 01:14
Футбол

Мендеш предложил «Милану» услуги Жардима

Согласно источнику, услуги 44-летнего португальца руководству "россонери" предложил его агент Жорже Мендеш.
Обновлено вчера в 22:59
Футбол

Робиньо перешёл из «Сивасспора» в «Истанбул Башакшехир»

Нападающий «Сивасспора» Робиньо перешёл в «Истанбул Башакшехир», сообщает официальный сайт стамбульского клуба.
Обновлено вчера в 14:22
Футбол

Флегонтов принял решение покинуть пост гендиректора «Анжи»

Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов оставит свою должность до конца года.
Обновлено вчера в 13:48
Футбол

Морено хочет вернуться в Испанию

Защитник "Ливерпуля" Альберто Морено признался, что хочет вернуться в Испанию.
Обновлено вчера в 17:35
Футбол

Мещеряков: «„Локомотив“ верит в Смолова»

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков сообщил, что клуб по-прежнему рассчитывает на нападающего Федора Смолова.
Обновлено вчера в 16:50
Футбол

«Реал» заинтересовался ещё одним игроком «Тоттенхэма»

"Реал" проявляет заинтересованность в подписании защитника "Тоттенхэма" Давинсона Санчеса.
Обновлено вчера в 15:18
Футбол

Ван Дейк: «„Ливерпуль“ ещё ничего не выиграл»

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк заявил, что мерсисайдцам нельзя расслабляться, несмотря на лидерство в турнирной таблице.
Обновлено в 01:09
Футбол

Эмери: «Рэмзи должен сконцентрироваться на выступлениях за „Арсенал“»

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери прокомментировал выступление полузащитника Аарона Рэмзи в недавнем матче с "Брайтоном" (1:1). По слухам, валлиец летом покинет клуб на правах свободного агента и перейдет в "Ювентус".
Обновлено вчера в 15:50
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Калиду Кулибали
Сенегальский футболист
Сенегальский и французский футболист, защитник клуба «Наполи» и сборной Сенегала. Участник чемпионата мира 2018 года.
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