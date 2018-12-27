Миланский Интер проведет два ближайших домашних матча чемпионата Италии при пустых трибунах из-за поведения болельщиков на игре Наполи (1:0), сообщает Р-Спорт со ссылкой на АФП.

«Интер» проведет два матча без зрителей из-за поведения болельщиков

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