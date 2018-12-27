Футбол
«Интер» проведет два матча без зрителей
«Интер» проведет два матча без зрителейSoccer.ru11:32
Федерация футбола Италии наказала "Интер" двумя матчами при пустых трибунах. Причиной такого наказания стала реакция болельщиков "нерадзурри" на защитника "Наполи" Калиду Кулибали во вчерашнем матче. Фанаты "Интера" оскорбляли сенегальца по расовому признаку.
Soccer.ru11:32
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Происшествия
Неизвестные напали на церковь в Вене
Неизвестные напали в четверг вечером на прихожан церкви в 21-м районе Вены, в результате нападения есть пострадавшие.
Обновлено в 11:54
Происшествия
В офисе магазинов «Красное и Белое» проходят обыски
Обновлено вчера в 13:48
Армия и оружие
Названа скорость ракетного комплекса «Авангард»
Российский вице-премьер России Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что блок ракетного комплекса "Авангард" развил скорость в 27 Махов.
Обновлено в 13:27
Экономика
ЦБ аннулировал лицензии крупных форекс-дилеров
В четверг, 27 декабря, Банк России сообщил о решении аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера у целой группы компаний.
Обновлено в 07:43
Транспорт
Минтранс заявил о готовности ужесточить скоростной режим в России
В России может понизиться порог допустимого превышения скорости на дорогах, заявил министр транспорта Евгений Дитрих, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:00
Политика
Украинский политолог Ковтун объяснил попадание в базу «Миротворца»
Обновлено в 09:04
Происшествия
Под Петербургом поезд протаранил маршрутку
Под Санкт-Петербургом в Кудрово произошло столкновение маршрутного такси с пассажирами и поезда, передает "Фонтанка.ру".
Обновлено в 07:38
Политика
Путин назвал главные события уходящего года
Обновлено в 12:00
Спорт
Глава РУСАДА предупредил Путина об угрозе самоизоляции
Глава РУСАДА Юрий Ганус отправил письмо Владимиру Путину, в котором предупредил президента о надвигающейся угрозе изоляции российского спорта.
Обновлено в 12:20
Путешествия
Турция вводит для туристов налог на безопасность
Налог будет взиматься по прилету в аэропортах с 1 января 2019 года и составит 1,5 евро, передает портал tornosnews.
Обновлено в 12:55
Экономика
В 2019 году пенсии увеличатся у более чем тридцати миллионов россиян
Увеличение пенсий 1 января 2019 года на 7,05% затронет 30,7 млн россиян.
Обновлено в 12:05
Армия и оружие
Американский самолет-разведчик приблизился к границам Крыма
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135W совершил полет вдоль побережья Крыма.
Обновлено в 12:44
Экономика
Минтранс подсчитал экономию России от Крымского моста
Эксплуатация Крымского моста позволит России ежегодно экономить 11 млрд рублей, сообщил в четверг, 27 декабря, министр транспорта Евгений Дитрих.
Обновлено в 13:16
Происшествия
В центре Москвы ликвидировали пожар в двухэтажном здании
Загорание произошло в перекрытиях между первым и вторым этажами двухэтажного выселенного здания, площадь пожара составила около 150 квадратных метров.
Обновлено в 13:04
Общество
Сбербанк планирует сокращать малопосещаемые отделения в городах
Сбербанк планирует закрывать малопосещаемые отделения в городах, при этом сеть отделений Сбербанка может со временем приобрести статус консультативных центров.
Обновлено в 09:43
Энергетика
Нефть Brent за сутки поднялась более чем на 5%
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
В Германии назвали виновника инцидента с самолетом Меркель
Авиакомпания Lufthansa несет ответственность за вынужденную посадку правительственного лайнера "Конрад Аденауер" Airbus А340, на котором в ноябре текущего года канцлер Ангела Меркель летела на саммит G20, сообщает портал SPON.
Обновлено в 05:46
Общество
Фарватерные опоры Крымского моста обезопасили от столкновения с судами
Фарватерные опоры Крымского моста оборудовали специальной защитой от возможного столкновения с проходящими судами, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
Появилось видео запуска ракеты комплекса «Авангард»
На Камчатском крае прошли испытания новейшего ракетного гиперзвукового комплекса «Авангард».
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия
В Москве обокрали экс-резидента Comedy Club
Со счета бывшего резидента Comedy Club Романа Юнусова списали более 90 тысяч рублей.
Обновлено в 06:00
Политика
Компания Пригожина лишилась контракта на новогодний прием в Кремле
Восьмимесячная компания Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО "МСК", следует из размещенного на сайте госзакупок договора.
Обновлено в 09:53
Авто
Mitsubishi отзывает почти 5 тысяч кроссоверов Outlander в России
Представители Mitsubishi разошлют уведомления владельцам кроссоверов Outlander с просьбой приехать в сервисный центр для проведения диагностики и ремонта.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес
Марат Башаров снова избил свою жену
Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ.
Обновлено в 04:53
Футбол
Александра Дюкова выдвинули на пост президента РФС
В Казани прошло заседание Федерации футбола Татарстана для выдвижения председателя совета директоров «Зенита» Александра Дюкова на пост президента РФС, сообщает «Бизнес Online».
Обновлено в 04:49
Политика
Лолита объяснила своё высказывание о Крыме
Обновлено в 05:08
Политика
«Дружба народов» продолжит поставлять продукты Росгвардии
Крымский мясокомбинат "Дружба народов" продолжит поставлять продукты в Росгвардию в 2019-2020 годах, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 09:06
Общество
МВД хочет внести изменения в паспорта россиян
МВД намерено внести изменения в паспорта российских граждан.
Обновлено вчера в 13:11
Интернет
Instagram протестировал новый способ прокрутки ленты
Instagram опробовал способ прокрутки ленты нажатием. Об этом сообщили в официальном блоге приложения в Tumblr.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Директор российского Burger King подвезла попутчика и пропала
Следователи установили подозреваемого в причастности к исчезновению директора ресторана Burger King, сообщила «Ленте.ру» Юлия Иванова, официальный представитель Главного следственного управления СКР по Москве.
Обновлено в 13:15
Кино
Forbes составил рейтинг самых переоцененных актеров
Первое место в рейтинге самых переоцененных голливудских актеров по версии Forbes занял Мэттью Макконахи.
Обновлено в 07:08