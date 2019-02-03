Футбол

«Интер» проиграл аутсайдеру Серии А «Болонье»Газета.Ru вчера в 14:19

Интер — Болонья
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
33′
Федерико Сантандер
41′
Ибраима Мбайе
Матиас Весино
44′
Антонио Кандрева
Лаутаро Хавьер Мартинес
46′
49′
Льянко Войнович
Джанкарло Гонсалес
65′
Данило Ларанжейра
Раджа Наингголан
Жоау Мариу
68′
74′
Родриго Паласио
Ладислав Крейчи
Седрик Соареш
Андреа Раноккия
79′
87′
Федерико Сантандер
Маттиа Дестро
"Интер" потерпел поражение от "Болоньи" в матче 22-го тура чемпионата Италии, сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол оформил Федерико Сантандер. Это второй проигрыш миланского клуба подряд.
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