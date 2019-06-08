Футбол
«Интер» продаст Икарди. Конте не рассчитывает на игрокаSports.ru 04:11
«Интер» не рассчитывает на Икарди в следующем сезоне, несмотря на то, что на переговорах с клубом агент и жена игрока Ванда Нара дала понять, что он не хочет уходить. Миланцы уже ведут переговоры о приобретении Эдина Джеко, а также хотят подписать еще одного нападающего.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 08:06, Ашберн
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе
Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.
Обновлено в 07:07
Политика
Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
Обновлено в 04:53
Политика
Кудрин назвал три шага в борьбе с коррупцией в России
Внедрение лучших практик по открытости органов государственной власти позволит справиться с коррупцией в России.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Задержанного журналиста Голунова увезли в больницу
Задержанного в Москве корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, увезли в больницу с жалобами на плохое самочувствие.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Голунов рассказал об условиях своего содержания и побоях полиции
Задержание Голунова: Голунова арестовали в Москве 6 июня.
Обновлено в 05:15
Политика
Трамп не разрешил посольствам США вывешивать флаги ЛГБТ-движения
Администрация президента США Дональда Трампа не позволила посольствам США в разных странах вывесить в июне радужные флаги, которые являются символом ЛГБТ-движения.
Обновлено вчера в 22:41
Футбол
Бэйл провёл встречу с руководством «Реала»
Нападающий мадридского "Реала" и национальной сборной Уэльса Гарет Бэйл провёл встречу с руководством команды, на которой также присутствовал агент валлийца, и заявил о нежелании покидать Мадрид.
Обновлено в 07:44
Спорт
Медведева рассказала об угрозах в ее адрес во время турне по Японии
Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 07:23
Общество
Солист «На-На» отреагировал на идею о суде после отравления Алибасова
Участник группы "На-На" Владимир Политов заявил, что поддерживает предложение семьи Бари Алибасова, которая намеревается подать в суд на производителя средства для очистки труб.
Обновлено в 02:48
Хоккей
Хоккеист Юньков подписал контракт со «Спартаком»
Нападающий Михаил Юньков подписал контракт с московским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак".
Обновлено в 07:47
Культура
Яна Рудковская сомневается, в каком наряде пойти на премию «Муз-ТВ»
Сегодня состоится вручение премии от "Муз-ТВ", поэтому продюсер Яна Рудковская готовится к этому событию особенно тщательно.
Обновлено вчера в 08:51
Происшествия
Голунову попросят продлить срок задержания на 72 часа
Директор издания "Медуза" Галина Тимченко заявила, что следствие намерено ходатайствовать в суде о продлении срока задержания журналиста Ивана Голунова на 72 часа.
Обновлено в 07:35
Политика
Делегация из ЕС посетила Крымский мост
Сообщается, что в рамках поездки члены делегации, среди которых граждане Польши, Греции, Бельгии, Франции, Италии и Люксембурга, также встретились со строителями Крымского моста.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
Командование «ООС» не планирует мира на Донбассе
«Командиры подразделений объединенных сил имеют и постоянно используют право применять оружие по противнику по своему решению в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению, а также возникновения угрозы потери нашей территории», — говорится в коммюнике.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес
Беременная Слуцкая отказалась подтвердить Собчак интересное положение
Обновлено вчера в 13:12
Космос
Жители 70 стран дадут имена планетным системам
Международный астрономический союз объявил о начале конкурса NameExoWorlds, в ходе которого жители 70 стран смогут дать имена выбранным астрономами планетным системам.
Обновлено вчера в 11:12
Армия и оружие
Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы
Обновлено 06 июня в 21:53
Кино
Сценарист «Чернобыля» удивлен реакцией россиян и украинцев на сериал
Как признался сценарист, он нервничал из-за возможного неприятия "Чернобыля" на Украине, в России, Белоруссии и других бывших советских республиках.
Обновлено вчера в 03:01
Политика
Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата из-за конфликта интересов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:36
Наука
Ученые узнали, почему человеческий организм не борется со старением
Обновлено вчера в 22:21
Авто
Porsche отзывает более 33 тысяч моделей Panamera
Компания Porsche отзывает 33 206 машин Panamera на североамериканском рынке по причине возможного возгорания.
Обновлено вчера в 21:50
Армия и оружие
Пушилин заявил об усилении обстрелов Донбасса с приходом Зеленского
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о росте числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе со стороны ВСУ с приходом к власти президента Украины Владимира Зеленского, передает ФАН.
Обновлено в 06:29
Общество
В Барселоне достроят собор Саграда-Фамилия спустя 137 лет
Власти Барселоны выдали разрешение ан строительные работы в соборе Святого семейства (Саграда-Фамилия), сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:55
Экономика
В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Обновлено в 06:25
Транспорт
В правительстве оценили ход строительства скоростной трассы М11
Вице-премьер российского правительства Максим Акимов в ходе посещения стройплощадки VIII комплекса платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург заявил, что недоволен исполнением графика работ на объекте.
Обновлено в 07:02
Авто
Опубликованы первые изображения LADA Priora Sport
Вполне возможно, что LADA Priora Sport оснащалась бы увеличенными колёсными арками (спереди и сзади), новым передним бампером с увеличенным воздухозаборником, а также декоративной отделкой и видоизмененной радиаторной решеткой с новой хромированной окантовкой.
Обновлено в 07:56
Транспорт
В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны
Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46