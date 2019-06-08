Футбол

«Интер» продаст Икарди. Конте не рассчитывает на игрокаSports.ru 04:11

«Интер» не рассчитывает на Икарди в следующем сезоне, несмотря на то, что на переговорах с клубом агент и жена игрока Ванда Нара дала понять, что он не хочет уходить. Миланцы уже ведут переговоры о приобретении Эдина Джеко, а также хотят подписать еще одного нападающего.
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«Интер» и «Наполи» могут обменяться нападающими

Матч ТВ07:08

«Наполи» готов обменять Инсинье в «Интер» на Икарди

Sport24.ru06:40

«Интер» сообщил Икарди, что больше не рассчитывает на него

Soccer.ruвчера в 17:53

Икарди не нужен Конте в «Интере»

Sport.ru06:43

«Интер» продаст Икарди. Конте не рассчитывает на игрока

Sports.ru04:11

СМИ: «Интер» сообщил Икарди, что не нуждается в его услугах. Клуб хочет обменять игрока в «Рому», он не желает уходить

Спорт-Экспрессвчера в 22:22

Конте не рассчитывает на Икарди в «Интере»

Советский спорт05:09
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 08:06, Ашберн
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Обновлено в 06:30
Происшествия

В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе

Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.
Обновлено в 07:07
Политика

Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
Обновлено в 04:53
Политика

Кудрин назвал три шага в борьбе с коррупцией в России

Внедрение лучших практик по открытости органов государственной власти позволит справиться с коррупцией в России.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Задержанного журналиста Голунова увезли в больницу

Задержанного в Москве корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, увезли в больницу с жалобами на плохое самочувствие.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Голунов рассказал об условиях своего содержания и побоях полиции

Задержание Голунова: Голунова арестовали в Москве 6 июня.
Обновлено в 05:15
Политика

Трамп не разрешил посольствам США вывешивать флаги ЛГБТ-движения

Администрация президента США Дональда Трампа не позволила посольствам США в разных странах вывесить в июне радужные флаги, которые являются символом ЛГБТ-движения.
Обновлено вчера в 22:41
Футбол

Бэйл провёл встречу с руководством «Реала»

Нападающий мадридского "Реала" и национальной сборной Уэльса Гарет Бэйл провёл встречу с руководством команды, на которой также присутствовал агент валлийца, и заявил о нежелании покидать Мадрид.
Обновлено в 07:44
Спорт

Медведева рассказала об угрозах в ее адрес во время турне по Японии

Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 07:23
Общество

Солист «На-На» отреагировал на идею о суде после отравления Алибасова

Участник группы "На-На" Владимир Политов заявил, что поддерживает предложение семьи Бари Алибасова, которая намеревается подать в суд на производителя средства для очистки труб.
Обновлено в 02:48
Хоккей

Хоккеист Юньков подписал контракт со «Спартаком»

Нападающий Михаил Юньков подписал контракт с московским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак".
Обновлено в 07:47
Культура

Яна Рудковская сомневается, в каком наряде пойти на премию «Муз-ТВ»

Сегодня состоится вручение премии от "Муз-ТВ", поэтому продюсер Яна Рудковская готовится к этому событию особенно тщательно.
Обновлено вчера в 08:51
Происшествия

Голунову попросят продлить срок задержания на 72 часа

Директор издания "Медуза" Галина Тимченко заявила, что следствие намерено ходатайствовать в суде о продлении срока задержания журналиста Ивана Голунова на 72 часа.
Обновлено в 07:35
Политика

Делегация из ЕС посетила Крымский мост

Сообщается, что в рамках поездки члены делегации, среди которых граждане Польши, Греции, Бельгии, Франции, Италии и Люксембурга, также встретились со строителями Крымского моста.
Обновлено в 07:37
Происшествия

Журналисту Голунову предъявили обвинение в попытке сбыть наркотики

Обновлено в 05:36
Армия и оружие

Командование «ООС» не планирует мира на Донбассе

«Командиры подразделений объединенных сил имеют и постоянно используют право применять оружие по противнику по своему решению в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению, а также возникновения угрозы потери нашей территории», — говорится в коммюнике.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес

Беременная Слуцкая отказалась подтвердить Собчак интересное положение

Обновлено вчера в 13:12
Космос

Жители 70 стран дадут имена планетным системам

Международный астрономический союз объявил о начале конкурса NameExoWorlds, в ходе которого жители 70 стран смогут дать имена выбранным астрономами планетным системам.
Обновлено вчера в 11:12
Армия и оружие

Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы

Обновлено 06 июня в 21:53
Кино

Сценарист «Чернобыля» удивлен реакцией россиян и украинцев на сериал

Как признался сценарист, он нервничал из-за возможного неприятия "Чернобыля" на Украине, в России, Белоруссии и других бывших советских республиках.
Обновлено вчера в 03:01
Политика

Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата из-за конфликта интересов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:36
Наука

Ученые узнали, почему человеческий организм не борется со старением

Обновлено вчера в 22:21
Авто

Porsche отзывает более 33 тысяч моделей Panamera

Компания Porsche отзывает 33 206 машин Panamera на североамериканском рынке по причине возможного возгорания.
Обновлено вчера в 21:50
Армия и оружие

Пушилин заявил об усилении обстрелов Донбасса с приходом Зеленского

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о росте числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе со стороны ВСУ с приходом к власти президента Украины Владимира Зеленского, передает ФАН.
Обновлено в 06:29
Общество

В Барселоне достроят собор Саграда-Фамилия спустя 137 лет

Власти Барселоны выдали разрешение ан строительные работы в соборе Святого семейства (Саграда-Фамилия), сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:55
Экономика

В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Обновлено в 06:25
Транспорт

В правительстве оценили ход строительства скоростной трассы М11

Вице-премьер российского правительства Максим Акимов в ходе посещения стройплощадки VIII комплекса платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург заявил, что недоволен исполнением графика работ на объекте.
Обновлено в 07:02
Авто

Опубликованы первые изображения LADA Priora Sport

Вполне возможно, что LADA Priora Sport оснащалась бы увеличенными колёсными арками (спереди и сзади), новым передним бампером с увеличенным воздухозаборником, а также декоративной отделкой и видоизмененной радиаторной решеткой с новой хромированной окантовкой.
Обновлено в 07:56
Транспорт

В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны

Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес

Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах

Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
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Аргентинский футболист, нападающий клуба «Интернационале» и сборной Аргентины.
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Антонио Конте
Итальянский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Главный тренер клуба «Интернационале». Начал свою футбольную карьеру в «Лечче», клубе из своего родного города, впоследствии оказавшись в туринском «Ювентусе».
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