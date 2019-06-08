«Интер» продаст Икарди. Конте не рассчитывает на игрокаSports.ru 04:11

«Интер» не рассчитывает на Икарди в следующем сезоне, несмотря на то, что на переговорах с клубом агент и жена игрока Ванда Нара дала понять, что он не хочет уходить. Миланцы уже ведут переговоры о приобретении Эдина Джеко, а также хотят подписать еще одного нападающего.

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«Интер» продаст Икарди. Конте не рассчитывает на игрока

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