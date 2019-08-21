Футбол
«Интер» принял предложение «Наполи» по ИкардиСпорт-Экспресс вчера в 15:40
Нападающий «Интера» Мауро Икарди может перейти в «Наполи». Миланцы приняли предложение о трансфере, которое составило 65 миллионов евро, сообщает Corriere dello Sport.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:30, Ашберн
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой части «Матрицы»
Обновлено вчера в 01:26
Общество
Дайверы рассказали об «ужасающих» повреждениях «Титаника»
Американские исследователи-дайверы, совершившие экспедицию к обломкам парохода "Титаник", обнаружили "ужасающие" повреждения корабля, вызванные воздействием микроорганизмов и коррозии.
Обновлено в 01:01
Авто
Kia продемонстрировала интерьер нового Kia Mohave
Внедорожник получит полностью цифровую панель приборов с 12,3-дюймовым дисплеем, а в целом передняя панель нового Mohave будет схожа с K900.
Обновлено вчера в 12:11
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 23:39
Единоборства
Масвидаль ведет переговоры с Диазом о бое
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хорхе Масвидаль хочет встретиться в октагоне с легковесом Нэйтом Диазом, сообщает BJPenn.
Обновлено вчера в 15:59
Общество
Умер академик РАН Сергей Федотов
Ушел из жизни академик российской академии наук Сергей Федотов, больше трех десятилетий руководивший Институтом вулканологии ДВО РАН на Камчатке, сообщили в пресс-службе научного учреждения.
Обновлено вчера в 23:51
Шоу-бизнес
Волочкова надела фату с прозрачным нарядом
На презентации, которая прошла в ресторане «Воробьёвы горы», Анастасия появилась в прозрачном белоснежном наряде и фате.
Обновлено вчера в 12:19
Политика
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Президент Украины Владимир Зеленский на странице в Facebook прокомментировал возможность возвращения России в G8.
Обновлено в 00:55
Общество
Ветер сломал одну из старейших достопримечательностей во Владивостоке
Обновлено вчера в 20:50
Технологии
«Новая армия» Huawei будет доминировать в мире вопреки санкциям США
Основатель призывает сотрудников компании перейти в «боевой режим» для достижения целей, при этом он добавил, что в данный момент компания переживает критический момент, но в итоге Huawei будет доминировать на мировом рынке, несмотря на санкции США.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Один человек погиб при пожаре на теплоходе в Петербурге
На теплоходе "Петр Чайковский" в Санкт-Петербурге произошел пожар.
Обновлено в 00:36
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено вчера в 19:21
Происшествия
Генпрокуратура требует взыскать 6 миллиардов с семьи полковника ФСБ
Обновлено вчера в 10:30
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Финансы
Российский рубль укрепляется на фоне роста цен на нефть
Курс иностранных валют снижается на улучшении внешнего фона и росте цены на нефть.
Обновлено вчера в 13:51
Армия и оружие
Идлибский котел. Что даст армии Асада контроль над Хан-Шейхуном
Седьмого августа сирийская армия восстановила контроль над городом Арбаин на северо-западе граничащей с Идлибом провинции Хама и ликвидировала 45 боевиков.
Обновлено в 01:00
Политика
Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России
Украине следует предпринимать меры к тому, чтобы безболезненно и полностью разорвать все отношения с Россией и быть готовыми к "объявлению войны".
Обновлено вчера в 21:29
Политика
Путин: Строительство «Северного потока-2» на финском участке завершено
Обновлено вчера в 11:27
Финансы
Ипотечный долг россиян перевалил за семь триллионов рублей
Долг россиян по ипотеке достиг абсолютного рекорда и составил семь триллионов рублей. Таких объемов в истории России еще не фиксировали.
Обновлено в 01:02
Шоу-бизнес
Родственники не пустят внучку Александры Назаровой на похороны актрисы
Внучку актрисы Александры Назаровой не пустят на похороны ее бабушки. Такое решение приняли ее родственники.
Обновлено в 01:25
Энергетика
«Нафтогаз» предложил населению Украины впрок запастись дешёвым газом
Население Украины может наперёд оплатить газ по нынешним ценам и использовать его во время будущего отопительного сезона, заявили 21 августа в пресс-службе НАК «Нафтогаз».
Обновлено вчера в 15:38
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 17:04
Кино
Forbes обновил рейтинг самых высокооплачиваемых актёров
На сайте журнала Forbes появился рейтинг самых высокооплачиваемых актёров за период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019-го.
Обновлено в 01:17
Политика
Заседание контактной группы по Донбассу завершилось в Минске
В Минске завершилось заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 10:59
Здоровье
Иркутяне собирают подписи под петицией в защиту врача ИГКБ №3 Бориса Ивлева
Коллектив Иркутской городской клинической больницы №3 и пациенты выступили с просьбой защитить и вернуть к работе врача травматолога-ортопеда Бориса Викторовича Ивлева.
Обновлено вчера в 21:00
Общество
В России предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей
В России предложили увеличить стандартный налоговый вычет и снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13 до 4%. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Виктор Зубарев.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Путин сравнил протестные акции в Москве с митингами в других странах
Обновлено вчера в 12:16
Общество
Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»
В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 19:14
Армия и оружие
Армия США ищет авторов для книги о войне во Вьетнаме
«Управление Армии США по заключению контрактов в Уоррене выпускает данное исследование рынка, чтобы заключить контракт с автором, который сможет взять на себя сбор информации, а также написание и редактирование исчерпывающей рукописи на тему операций Армии США в ходе войны во Вьетнаме в период с октября 1968 года по июнь 1970 года», — говорится в описании проекта «Книга о войне во Вьетнаме».
Обновлено в 00:24
Происшествия
В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали восемь человек
Пассажирский автобус перевернулся в Московской области, пострадали восемь человек, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.
Обновлено в 01:09