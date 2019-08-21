По информации Corriere dello Sport, руководство Интера согласилось продать 26-летнего аргентинского нападающего в Наполи. Ранее сообщалось, что клуб из Неаполя предложил Интеру за переход Икарди 65 миллионов евро плюс бонусы.

Политика Трамп поддержал возвращение России в G8 Следует отметить, что предложение американского президента поддержал тогдашний премьер-министр Италии Джузеппе Конте — возвращение России в G8, по его мнению, "отвечает общим интересам", передает ФАН.

Политика Эксперты допустили вторые туры на выборах глав трех регионов По мнению авторов доклада, врио губернатора Алтая Олегу Хорохордину приходится «разбираться с тяжелым наследием» его предшественника — Александра Бердникова, который в 2014 году набрал 50,63% и едва не «свалился» во второй тур.

Политика Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.

Армия и оружие Двое американских военных погибли в Афганистане Двое военнослужащих армии США погибли в Афганистане 21 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление НАТО.

Авто Ford Transit остался самым продаваемым в России иностранным LCV Ford Transit остается самой продаваемой иностранной моделью в сегменте легкого коммерческого транспорта (LCV) в России.

Происшествия Спасение пятилетней девочки в лесу Нижегородской области попало на видео Нижегородское издание NN.RU опубликовало видеозапись спасения пятилетней Зарины Авдоновой, которая провела в местном лесу три дня.

Футбол «Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионов Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Олимпиакосом» завершился победой греческого клуба со счетом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее.

Политика Владимир Путин впервые прокомментировал митинги в Москве Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном впервые прокомментировал акции протеста в Москве.

Общество В Крыму нашли христианский храм Х века «Раскопан уникальный христианский храм, который позволяет совсем по-другому взглянуть на планировку городища Эски-Кермен средневизантийского времени, начиная со второй половины X века», — пояснил ученый.

Шоу-бизнес Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.

Армия и оружие Пентагон назвал сроки получения гиперзвукового оружия В Пентагоне назвали сроки получения США гиперзвукового оружия. об этом сообщает телеканал Fox News.

Армия и оружие Израильская армия засекла пуск ракеты из сектора Газа "Некоторое время назад засекли один пуск ракеты с территории сектора Газа в сторону Израиля" - говорится в сообщении.

Общество ЦБ сможет без суда блокировать сайты пирамид и мошенников Центробанк сможет начать блокировать сайты финансовых пирамид и мошеннических организаций уже этой осенью.

Политика Премьер-министр Дании отреагировала на отказ Трампа от визита в страну Напомним, ранее сегодня стало известно о решении Дональда Трампа отменить запланированную на начало сентября встречу с Метте Фредериксен из-за того, что она отказалась обсуждать предложение США о покупке Гренландии.

Армия и оружие Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".

Общество Ветер снес крест с Крестовой сопки во Владивостоке Буря оказалась настолько сильна, что повалила металлический крест на вершине Крестовой сопки.

Гаджеты Acronis True Image 2020 резервирует данные по схеме «3-2-1» Ключевые особенности True Image 2020: Механизм резервного копирования Acronis Dual Protection, который позволяет добиться гарантированной защиты данных, а также решает технические проблемы при медленном подключении к интернету.

Происшествия В Петербурге на улице Дыбенко взорвалась труба с горячей водой Около станции метро на улице Дыбенко произошел разрыв трубы с горячей водой в ходе работ по подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Общество Умер академик РАН Сергей Федотов Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов, который более 30 лет возглавлял Институт вулканологии на Камчатке, умер на 89-м году жизни.