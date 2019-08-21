Футбол
«Интер» принял предложение «Наполи» о трансфере ИкардиСоветский спорт 14:58
По информации Corriere dello Sport, руководство Интера согласилось продать 26-летнего аргентинского нападающего в Наполи. Ранее сообщалось, что клуб из Неаполя предложил Интеру за переход Икарди 65 миллионов евро плюс бонусы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 20:56, Ашберн
Происшествия
В североуральской шахте под завалами погиб рабочий
Обновлено в 12:15
Политика
Трамп поддержал возвращение России в G8
Следует отметить, что предложение американского президента поддержал тогдашний премьер-министр Италии Джузеппе Конте — возвращение России в G8, по его мнению, "отвечает общим интересам", передает ФАН.
Обновлено вчера в 16:56
Политика
Эксперты допустили вторые туры на выборах глав трех регионов
По мнению авторов доклада, врио губернатора Алтая Олегу Хорохордину приходится «разбираться с тяжелым наследием» его предшественника — Александра Бердникова, который в 2014 году набрал 50,63% и едва не «свалился» во второй тур.
Обновлено в 16:07
Политика
Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными
Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09
Космос
В 2021 году на Луну впервые отправится частная ракета
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
Австралия присоединится к миссии США в Ормузском проливе
Обновлено вчера в 21:58
Армия и оружие
Двое американских военных погибли в Афганистане
Двое военнослужащих армии США погибли в Афганистане 21 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление НАТО.
Обновлено в 17:57
Авто
Ford Transit остался самым продаваемым в России иностранным LCV
Ford Transit остается самой продаваемой иностранной моделью в сегменте легкого коммерческого транспорта (LCV) в России.
Обновлено в 01:08
Происшествия
Спасение пятилетней девочки в лесу Нижегородской области попало на видео
Нижегородское издание NN.RU опубликовало видеозапись спасения пятилетней Зарины Авдоновой, которая провела в местном лесу три дня.
Обновлено в 19:35
Политика
Две российские станции мониторинга радиации возобновили работу
Обновлено вчера в 08:47
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионов
Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Олимпиакосом» завершился победой греческого клуба со счетом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее.
Обновлено в 17:04
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал митинги в Москве
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном впервые прокомментировал акции протеста в Москве.
Обновлено 19 августа в 12:39
Общество
В Крыму нашли христианский храм Х века
«Раскопан уникальный христианский храм, который позволяет совсем по-другому взглянуть на планировку городища Эски-Кермен средневизантийского времени, начиная со второй половины X века», — пояснил ученый.
Обновлено в 07:55
Музыка
В Иркутске впервые пройдет фестиваль «Дни Бразилии»
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие
Пентагон назвал сроки получения гиперзвукового оружия
В Пентагоне назвали сроки получения США гиперзвукового оружия. об этом сообщает телеканал Fox News.
Обновлено в 19:54
Армия и оружие
Израильская армия засекла пуск ракеты из сектора Газа
"Некоторое время назад засекли один пуск ракеты с территории сектора Газа в сторону Израиля" - говорится в сообщении.
Обновлено в 14:44
Общество
ЦБ сможет без суда блокировать сайты пирамид и мошенников
Центробанк сможет начать блокировать сайты финансовых пирамид и мошеннических организаций уже этой осенью.
Обновлено в 19:17
Политика
Премьер-министр Дании отреагировала на отказ Трампа от визита в страну
Напомним, ранее сегодня стало известно о решении Дональда Трампа отменить запланированную на начало сентября встречу с Метте Фредериксен из-за того, что она отказалась обсуждать предложение США о покупке Гренландии.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Общество
Ветер снес крест с Крестовой сопки во Владивостоке
Буря оказалась настолько сильна, что повалила металлический крест на вершине Крестовой сопки.
Обновлено в 04:30
Гаджеты
Acronis True Image 2020 резервирует данные по схеме «3-2-1»
Ключевые особенности True Image 2020: Механизм резервного копирования Acronis Dual Protection, который позволяет добиться гарантированной защиты данных, а также решает технические проблемы при медленном подключении к интернету.
Обновлено в 10:47
Происшествия
В Петербурге на улице Дыбенко взорвалась труба с горячей водой
Около станции метро на улице Дыбенко произошел разрыв трубы с горячей водой в ходе работ по подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Обновлено в 09:24
Происшествия
Врачу, лечившему пострадавших под Северодвинском, объяснили заражение радиоактивным изотопом его поездкой в Таиланд
У врача Архангельской областной больницы, лечившего пострадавших при взрыве на полигоне под Северодвинском, нашли радиоактивный нуклид цезий-137.
Обновлено в 16:55
Общество
Умер академик РАН Сергей Федотов
Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов, который более 30 лет возглавлял Институт вулканологии на Камчатке, умер на 89-м году жизни.
Обновлено в 19:16
Наука
Карта мозга показала различие между чтением и прослушиванием книг
Используя функциональную МРТ, исследователи визуализировали мозги людей во время прослушивания и чтения одних и тех же текстов и сравнили их.
Обновлено вчера в 01:55