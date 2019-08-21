Футбол

«Интер» принял предложение «Наполи» о трансфере ИкардиСоветский спорт 14:58

По информации Corriere dello Sport, руководство Интера согласилось продать 26-летнего аргентинского нападающего в Наполи. Ранее сообщалось, что клуб из Неаполя предложил Интеру за переход Икарди 65 миллионов евро плюс бонусы.
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«Интер» согласился продать Икарди в «Наполи» за €65 млн

РИА Новости18:01

«Интер» согласился продать Икарди в «Наполи»

Чемпионат15:57

«Интер» согласился продать Икарди в «Наполи» за 65 млн евро

Sports.ru16:17

СМИ: «Интер» принял предложение «Наполи» по Икарди

Матч ТВ16:03

СМИ: «Интер» принял предложение «Наполи» по Икарди

Sportbox.RU16:03

«Интер» принял предложение «Наполи» о трансфере Икарди

Советский спорт14:58

«Интер» принял предложение «Наполи» по Икарди

Спорт-Экспресс15:40
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