В «Интере» Икарди недвусмысленно намекнули, что он не входит в планы команды, однако он намерен остаться на «Сан-Сиро» или перейти в «Ювентус». Чаша терпения руководства черно-синих переполнилась. Как сообщается, «Интер» пригрозил футболисту, что тот проведет два года на скамейке запасных.

«Интер» пригрозил Икарди отстранением от футбола на два года

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