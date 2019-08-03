Футбол
«Интер» пригрозил Икарди отстранением от футбола на два годаМатч ТВ 05:03
В «Интере» Икарди недвусмысленно намекнули, что он не входит в планы команды, однако он намерен остаться на «Сан-Сиро» или перейти в «Ювентус». Чаша терпения руководства черно-синих переполнилась. Как сообщается, «Интер» пригрозил футболисту, что тот проведет два года на скамейке запасных.
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Ванда Нара пошла на конфликт с «Интером», но теперь Икарди готов остаться в клубе ради нее
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