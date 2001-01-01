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«Интер» угрожает Икарди не выпускать его на поле в течение двух летЧемпионат 06:32
Представители «Интера» сказали Икарди, что готовы не выпускать его на поле до конца контракта, который рассчитан до 30 июня 2021 года, если он не согласится на трансфер. Ранее Мауро отклонил предложения «Ромы» и «Наполи», поскольку хочет продолжить карьеру в туринском «Ювентусе».
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