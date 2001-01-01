Руководство «Интера» продолжает работать над тем, чтобы команду покинул форвард Мауро Икарди. По данным, которыми располагает La Gazzetta dello Sport, в услугах 26-летнего аргентинского нападающего заинтересовано сразу несколько ведущих европейских команд, но сам игрок отказывается покидать «Интер».

«Интер» пригрозил Икарди исключить его из основного состава

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