Футбол
«Интер» пригрозил Икарди исключить его из основного составаMetaratings 10:17
Руководство «Интера» продолжает работать над тем, чтобы команду покинул форвард Мауро Икарди. По данным, которыми располагает La Gazzetta dello Sport, в услугах 26-летнего аргентинского нападающего заинтересовано сразу несколько ведущих европейских команд, но сам игрок отказывается покидать «Интер».
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Происшествия
В Ленинградской области нашли тело мужчины, скованного наручниками
Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в Ленинградской области тела мужчины, руки и ноги которого были скованы наручниками, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Обновлено в 08:20
Политика
Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма Украине
Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины.
Обновлено в 10:14
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
Кара Делевинь взяла в жены актрису из «Милых обманщиц»
Британская актриса и модель Кара Делевинь сыграла свадьбу со своей возлюбленной, американской актрисой Эшли Бенсон, которая известна по сериалам "Дни нашей жизни" и "Милые обманщицы".
Обновлено в 10:09
Происшествия
Трамп отметил быструю реакцию полицейских на стрельбу в Техасе и Огайо
Правоохранительные органы оперативно отреагировали на стрельбу в техасском Эль-Пасо и Дейтоне, штат Огайо.
Обновлено в 08:44
Гаджеты
Отказ руководства Meizu оказался причиной появления Xiaomi
Meizu Джек Вонг основал в 2003 году и в 2019 году это уже «умирающая» компания, которая вынуждена увольнять сотрудников и закрывать собственные розничные магазины.
Обновлено в 09:02
Футбол
«Локомотив» предложит 3,5 млн евро за Комличенко
В четверг трансферный комитет «Локомотива» принял решение сделать «Млада-Болеслав» предложение о полноценном трансфере Комличенко.
Обновлено в 05:55
Футбол
Опубликовано видео драки фанатов «Зенита» с омоновцами
Telegram-канал Life Shot опубликовал видео драки фанатов «Зенита» с сотрудниками ОМОНа в перерыве матча чемпионата России против «Краснодара».
Обновлено в 08:14
Политика
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Никас Сафронов объяснил, почему не застраховал затопленные картины
Художник говорит, что вода повредила 15 картин и первый тираж сборника стихов и эпиграмм Валентина Гафта с иллюстрациями Сафронова.
Обновлено в 08:50
Происшествия
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3
Обновлено в 07:23
Интернет
Instagram и WhatsApp решили переименовать
Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
Актера Паля задержали на митинге и освободили по звонку «сверху»
Актер ответил на звонок и там незнакомый человек задал ему вопрос, действительно ли его задержали.
Обновлено в 09:26
Армия и оружие
Авиация Минобороны ликвидировала 116 крупных лесных пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Супруга Башара Асада сообщила, что поборола рак
Супруга сирийского лидера Башара Асада Асма сообщила, что в результате лечения ей удалось победить рак.
Обновлено в 09:31
Происшествия
В ДТП с автобусом под Владимиром пострадали шесть человек
Отмечается, что на момент прибытия сотрудников МЧС автомобиль и автобус горели. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар.
Обновлено в 10:03
Космос
Hubble увидел, как с экзопланеты испаряются магний и железо
Обновлено в 08:15
Общество
Провокатор призывал в Сети похищать и убивать детей силовиков
Провокатор под ником Макс Стеклов призывал в Twitter мстить силовикам, охранявшим порядок в Москве во время несанкционированной акции 27 июля, убивая их детей.
Обновлено в 07:30
Спорт
Сборная РФ установила рекорд прохождения трассы «Танкового биатлона»
Начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев рассказал, что на международном конкурсе «Танковый биатлон-2019» российская сборная выполнила поставленную задачу за рекордное время — 18 мин. 55 сек.
Обновлено в 08:46
Кино
В Сети появилось фото Киану Ривза с ирокезом и бородой
Актер позирует на фото с ирокезом, пушистой бородой и оголенным животом.
Обновлено вчера в 09:21
Шоу-бизнес
Принц Гарри нежно поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения
Принц Гарри нежно поздравил свою возлюбленную на странице герцогов Сассекских в социальной сети Instagram.Меган Маркл и принц Гарри ведут собственный Instagram.
Обновлено в 07:06
Политика
Зеленский назвал даты саммита в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский заявил газете "Коммерсант", что встреча лидеров стран нормандского формата должна состояться уже в начале осени.
Обновлено вчера в 13:31
Общество
В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы
В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.
Обновлено в 08:37
Происшествия
В Курской области автомобилист застрелил полицейского
Полицейский попытался самостоятельно его задержать, но тот оказал сопротивление и выстрелил в инспектора ДПС из охотничьего ружья.
Обновлено в 05:19
Политика
США ввели новые санкции против РФ из-за «дела Скрипалей»
По информации New York Times, указ о введении санкций подписал хозяин президент США Дональд Трамп.
Обновлено 02 августа в 07:56
Политика
Захарова: новые санкции США в отношении РФ доказывают сфабрикованность «дела Скрипалей»
Введение США новых санкций против российской стороны по "делу Скрипалей" доказывает сфабрикованный характер расследования.
Обновлено в 10:10
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
Террористы отказались покинуть демилитаризованную зону в Идлибе
Террористы группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) заявили об отказе вывести свои формирования из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 18:36
Здоровье
Медики назвали способы самолечения, которые опасней самих заболеваний
Медики рассказали, какие народные способы самолечения представляют большую опасность, нежели само заболевание.
Обновлено в 07:14
Происшествия
В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека
В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08