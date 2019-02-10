Футбол
«Интер» прервал серию поражений и обыграл «Парму»Газета.Ru вчера в 16:32
|37′
Матиас Весино
Лука Силигарди
Жонатан Биабиани
|58′
Риккардо Гальоло
|61′
|77′
Жоау Мариу
Лаутаро Хавьер Мартинес
Маттео Скоццарелла
Лео Штулац
|77′
|79′
Лаутаро Хавьер Мартинес
Юрай Куцка
Маттиа Спрокати
|83′
|85′
Раджа Наингголан
|88′
Раджа Наингголан
Роберто Гальярдини
Жонатан Биабиани
|89′
|90′+3′
Мауро Икарди
Седрик Соареш
|35%
|Владение мячом
|65%
|73%
|Процент точных передач
|87%
|2
|Удары в сторону ворот
|7
|1
|Удары в створ ворот
|6
|4
|Сейвы вратарём
|1
|1
|Офсайды
|2
|2
|Угловые
|10
|7
|Отборы
|3
|17
|Фолы
|12
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Парма
Расстановка 4‑3‑3
55
Сепе
2
Якопони
22
Алвеш
95
Бастони
28
Гальоло
93
Спрокати
5
Штулац
17
Барилла
77
Биабиани
45
Инглезе
27
Жервиньо
1
Ханданович
33
Д′Амброзио
6
де Врей
37
Шкриньяр
18
Асамоа
10
Мартинес
8
Весино
5
Гальярдини
77
Брозович
44
Перишич
21
Соареш
Интер
Расстановка 4‑5‑1
Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол оформил нападающий Лаутаро Мартинес на 83-й минуте игры. Таким образом, "нерадзурри" прервали трехматчевую серию поражений в Серии А. В турнирной таблице миланский клуб занимает третье место, в то время как "Парма" - 12-е.
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Парма - Интер Милан прогноз на матч итальянской Серии А: голов будет немного
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