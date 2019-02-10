Футбол
«Интер» прервал серию поражений и обыграл «Парму»Газета.Ru 16:32
|37′
Матиас Весино
Лука Силигарди
Жонатан Биабиани
|58′
Риккардо Гальоло
|61′
|77′
Жоау Мариу
Лаутаро Хавьер Мартинес
Маттео Скоццарелла
Лео Штулац
|77′
|79′
Лаутаро Хавьер Мартинес
Юрай Куцка
Маттиа Спрокати
|83′
|85′
Раджа Наингголан
|88′
Раджа Наингголан
Роберто Гальярдини
Жонатан Биабиани
|89′
|90′+3′
Мауро Икарди
Седрик Соареш
|35%
|Владение мячом
|65%
|73%
|Процент точных передач
|87%
|2
|Удары в сторону ворот
|7
|1
|Удары в створ ворот
|6
|4
|Сейвы вратарём
|1
|1
|Офсайды
|2
|2
|Угловые
|10
|7
|Отборы
|3
|17
|Фолы
|12
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Парма
Расстановка 4‑3‑3
55
Сепе
2
Якопони
22
Алвеш
95
Бастони
28
Гальоло
93
Спрокати
5
Штулац
17
Барилла
77
Биабиани
45
Инглезе
27
Жервиньо
1
Ханданович
33
Д′Амброзио
6
де Врей
37
Шкриньяр
18
Асамоа
10
Мартинес
8
Весино
5
Гальярдини
77
Брозович
44
Перишич
21
Соареш
Интер
Расстановка 4‑5‑1
Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол оформил нападающий Лаутаро Мартинес на 83-й минуте игры. Таким образом, "нерадзурри" прервали трехматчевую серию поражений в Серии А. В турнирной таблице миланский клуб занимает третье место, в то время как "Парма" - 12-е.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Парма - Интер Милан прогноз на матч итальянской Серии А: голов будет немного
Sport-placeвчера в 05:29
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 20:50, Ашберн
Происшествия
Принц Филипп решил отказаться от водительских прав после аварии
Герцог Эдинбургский Филипп принял решение добровольно сдать свои водительские права после «тщательных раздумий» над аварией, в которую он попал в январе.
Обновлено в 13:46
Происшествия
В Москве отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча
По версии издания, конфликт между отцами двух хоккеистов произошел во время игры команд «Северная Звезда» и «Дмитров», в котором принимали участие дети 2008 года рождения.
Обновлено в 17:59
Политика
Украинского епископа не пустили в русский монастырь на Афоне
Обновлено в 16:00
Происшествия
В Мексике застрелили известного радиоведущего
В Мексике неизвестные убили радиоведущего Хесуса Эугенио Рамоса Родригеса, сообщает портал Excelsior.
Обновлено в 13:38
Происшествия
В Лионе произошли взрыв и пожар, есть жертвы
Обновлено в 18:05
Авто
Назван топ-5 самых удобных автомобилей российского рынка
4 место – KIA Rio Корейский бестселлер, как и "русский немец" Volkswagen Polo, обладает всем набором качеств, необходимых для долгой, беспроблемной и комфортной эксплуатации по российским дорогам.
Обновлено в 04:07
Гаджеты
Раскрыты цена и характеристики новых iPhone
Обновлено в 10:58
Экономика
Reuters: PDVSA переводит банковские счета своих СП в Газпромбанк
Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит банковские счета своих совместных предприятий в Газпромбанк.
Обновлено в 18:12
Общество
Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведей
Режим ЧС введен с 9 февраля на территории архипелага Новая Земля в связи с массовым нашествием белых медведей.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Число жертв беспорядков в Судане достигло 57 человек
Обновлено вчера в 12:48
Общество
Захарова рассказала о работе в мужском коллективе в МИД
Обновлено в 18:59
Шоу-бизнес
Экс-участница Comedy Woman извинилась за шутку о генерале Карбышеве
Экс-участница Comedy Woman актриса Наталья Медведева принесла извинения за шутку о советском генерале Дмитрии Карбышеве, послужившую поводом для острой критики, заявив, что считала его "вымышленным персонажем".
Обновлено в 19:08
Здоровье
Названы пять простых способов оздоровить кишечник
Обновлено в 04:05
Происшествия
В Париже акция «жёлтых жилетов» переросла в беспорядки
Обновлено в 08:52
Гаджеты
Названы смартфоны с самым мощным излучением
Эксперты немецкой компании Statista назвали смартфоны с самым высоким уровнем электромагнитного излучения.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие
Новый российский летающий радар А-100 совершил первый полет
Новый российский самолет дальнего радиолокационного дозора А-100 «Премьер» совершил первый полет.
Обновлено в 20:25
Происшествия
В Киеве радикалы «обстреляли» дом Авакова
На Украине радикалы выпустили в дом главы МВД страны Арсена Авакова заряды из установок для салютов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:23
Происшествия
В Хорватии разъяренные фанаты напали на ватерполистов «Црвены Звезды»
Как стало известно, три игрока сербского ватерпольного клуба «Црвена Звезда» были избиты фанатами. Инцидент произошел в хорватском Сплите.
Обновлено в 20:46
Интернет
Microsoft призвала отказаться от браузера Internet Explorer
Как стало известно, в Microsoft призвали отказаться от использования Internet Explorer в качестве браузера по умолчанию.
Обновлено в 17:48
Космос
«Хаббл» сделал новые снимки Урана и Нептуна
На размещенных в Сети кадрах можно заметить, что на северном полюсе Урана имеется огромное пятно белого цвета.
Обновлено в 07:07
Экономика
Россия оценила свои расходы на отправку кораблей к МКС
Запуски кораблей к Международной космической станции в 2019-2020 годах обойдутся «Роскосмосу» в 4,6 миллиарда рублей.
Обновлено в 14:35
Происшествия
В Петербурге перекрыли Невский в поддержку Анастасии Шевченко
Следствие утверждает, что активистка сотрудничала с британской организации Open Russia Civic Movement Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия»), которое было признано нежелательным, но это движение уже давно не существует.
Обновлено в 15:01
Авто
АВТОВАЗ представил специальную Lada Granta для автошкол
В каждом есть оборудование для инструктора. АВТОВАЗ разработал модификацию седана LADA Granta для автошкол и уже начал принимать заказы.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
Самолет с отказавшей гидравликой сел в Шереметьево
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
Украинские военные пожаловались на лазерное оружие ополченцев ЛНР
Госпогранслужба Украины в очередной раз обвинила ополченцев в Донбассе в использовании лазерного оружия, заявление опубликовано на сайте украинского ведомства.
Обновлено в 17:12
Наука
Ученые назвали способы продлить молодость
Международная группа специалистов из Университета Дьюка, Еврейского университета в Иерусалиме и Королевского колледжа в Лондоне выяснила, что скорость старения людей лишь на 20% зависит от генетики.
Обновлено в 08:44
Общество
По юго-востоку Австралии пронеслась песчаная буря
Штаты Новый Южный Уэльс и Виктория на юго-востоке Австралии накрыла песчаная буря.
Обновлено в 06:44
Общество
В Петербурге чиновников вывели на улицы убирать снег и лед
В Санкт-Петербурге 9 февраля объявили субботник для государственных служащих по уборке снега и наледи.
Обновлено в 07:06
Гаджеты
Xiaomi запатентовала смартфон с дисплеем на всю панель
Обновлено вчера в 12:08