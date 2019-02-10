Футбол

«Интер» прервал серию поражений и обыграл «Парму»Газета.Ru 16:32

Парма — Интер
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Эннио Тардини»
37′
Матиас Весино
Лука Силигарди
Жонатан Биабиани
58′
Риккардо Гальоло
61′
77′
Жоау Мариу
Лаутаро Хавьер Мартинес
Маттео Скоццарелла
Лео Штулац
77′
79′
Лаутаро Хавьер Мартинес
Юрай Куцка
Маттиа Спрокати
83′
85′
Раджа Наингголан
88′
Раджа Наингголан
Роберто Гальярдини
Жонатан Биабиани
89′
90′+3′
Мауро Икарди
Седрик Соареш
Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол оформил нападающий Лаутаро Мартинес на 83-й минуте игры. Таким образом, "нерадзурри" прервали трехматчевую серию поражений в Серии А. В турнирной таблице миланский клуб занимает третье место, в то время как "Парма" - 12-е.
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