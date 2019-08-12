Футбол
«Интер» предложит «Роме» 18 миллионов за ДжекоМатч ТВ вчера в 03:36
«Интер» намерен приобрести еще одного нападающего вслед за бельгийцем Ромелу Лукаку. По информации источника, миланский клуб готов предложить «Роме» 18 миллионов евро за боснийского форварда Эдина Джеко.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:07, Вашингтон
Общество
Барнаульская семья может накопить на автомобиль быстрее, чем год назад
Быстрее всех обзавестись новым авто удается семьям из Санкт-Петербурга с доходом 47400 рублей в месяц Эксперты "Авито" выяснили, что семья из Барнаула, в которой работают оба супруга, может накопить на автомобиль быстрее, чем год назад, если будет полностью откладывать одну из зарплат.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Под Нижним Новгородом горит теплоход «Святая Русь»
Трёхпалубный теплоход «Святая Русь» загорелся около города Бор Нижегородской области. Судно не эксплуатируется с 2018 года.
Обновлено в 06:34
Политика
В Кремле прокомментировали протесты в Москве
Неправомерное применение силы со стороны правоохранительных органов недопустимо, но для обеспечения безопасности граждан и пресечения беспорядков нужно действовать жестко, считают в Кремле.
Обновлено в 07:04
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Общество
Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней
Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
Кремль прокомментировал взрыв на полигоне под Северодвинском
Представители американской разведки полагают, что взрыв под Северодвинском произошёл в ходе испытаний нового оружия.
Обновлено в 06:41
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
Yonhap: КНДР развивает обычное вооружение вместо ядерного
Северная Корея приостановила развитие своей ядерной программы в 2017 году, но активизировала разработку обычных видов вооружений.
Обновлено в 06:46
Футбол
Тренер «Селтика» не хочет, чтобы Форрест уходил в «Зенит»
Наставник «Селтика» Нил Леннон не подтвердил интерес «Зенита» к полузащитнику шотландского клуба Джеймсу Форресту.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Якутии
В результате аварии погибли пять человек, еще четыре пострадали, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 20:05
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения процессов
Краснодарская судья Хахалева оказалась в центре вниманияСМИ в начале лета 2017 года.
Обновлено в 04:03
Общество
Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва»
Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Общество
Певец Александр Серов будет судиться с ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд
Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.
Обновлено в 06:28
Финансы
Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
Обновлено в 04:37
Общество
Британцы высмеяли наряды подружек невесты в Интернете
В сообществе под названием That's It, I'm Wedding Shaming в Facebook опубликовали снимок со свадьбы, где одна подружка невесты надела короткий обтягивающий топ и узкую юбку с вырезом до бедра, а другая — слишком короткое кружевное платье.
Обновлено в 02:52
Автоспорт
Албон заменит Пьера Гасли в «Ред Булл», Квят остался в «Торо Россо»
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника
В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Обновлено в 05:22
Общество
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
Обновлено вчера в 12:24
Политика
В ФСБ сообщили о вербовке террористами иностранных студентов в России
Международные террористы пытаются привлекать в свои ряды иностранных студентов, обучающихся в вузах России.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
Катя Гусева рассказала о романе с Филиппом Киркоровым и его изменах
Обновлено вчера в 12:22
Общество
Омоновцы, разгоняющие митинги, решили обратиться в Конституционный суд
Боец ОМОНа из Петербурга рассказал изданию на условиях анонимности, что живет в комнате коммуналки вместе с детьми и еще несколько лет назад встал в очередь на выплату для приобретения квартиры, а потом вдруг резко сместился вниз.
Обновлено в 06:31
Музыка
Тату рэпера Дрейка с The Beatles разозлило пользователей Сети
Пользователи пишут, что тату носит "нарциссический" характер и "если люди вспомнят песни рэпера через 50 лет, тогда поговорим".
Обновлено в 06:09
Футбол
Мирча Луческу может возглавить московское «Динамо»
Обновлено вчера в 11:32
Политика
Сын Порошенко признался в любви к украинскому языку по-русски
Сын бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил признался журналистам, что любит украинский язык всем сердцем, но говорит на русском.
Обновлено в 06:56