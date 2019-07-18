Футбол
«Интер» предложит Лукаку контракт на 41 миллион фунтовМатч ТВ 09:28
Ранее «Интер» предложил за Лукаку 63 миллиона фунтов, но «МЮ» рассчитывает получить за бельгийца больше 79 миллионов фунтов. Лукаку перешел в «МЮ» из «Эвертона» в 2017 году. У игрока остается три года по действующему контракту с «красными дьяволами».
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