Футбол

«Интер» предложит Лукаку контракт на 41 миллион фунтовМатч ТВ 09:28

Ранее «Интер» предложил за Лукаку 63 миллиона фунтов, но «МЮ» рассчитывает получить за бельгийца больше 79 миллионов фунтов. Лукаку перешел в «МЮ» из «Эвертона» в 2017 году. У игрока остается три года по действующему контракту с «красными дьяволами».
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«Интер» предложит Лукаку контракт на 41 миллион фунтов

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Ромелу Лукаку
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
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