Футбол
«Интер» предложит 70 млн евро за Николя ПепеЕвро-футбол.ру 02:49
Как сообщает France Football, подписать 23-летнего форварда желает миланский "Интер". "Нерадзурри" готовы предложить за трансфер игрока 70 миллионов евро. Его контракт с "догами" рассчитан до середины 2022 года.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 06:28, Ашберн
Политика
Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам
Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Происшествия
В Орске перевернулась маршрутная «Газель» с пассажирами
Утром 16 апреля в Орске произошло ДТП с участием пассажирской «Газели». В момент аварии в маршрутке находились более 10 человек.
Обновлено в 00:40
Происшествия
Кокорин и Мамаев прибыли на очередное заседание суда
16 апреля в Пресненском суде Москвы состоится следующее заседание по делу форварда питерского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, которые с октября 2018 года сидят за решеткой в СИЗО "Бутырка", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:32
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Кино
В Сеть слили видео с концовкой фильма «Мстители. Финал»
Пользователи соцсетей предполагают, что слить концовку "Мстителей" могли партнёры Disney, для которых устраивался предпоказ.
Обновлено в 05:32
Хоккей
Овечкин нокаутировал Свечникова в матче плей-офф НХЛ
Обновлено в 03:00
Общество
Молодая британка похрустела шеей и получила инсульт
Обновлено в 05:53
Гаджеты
Сгибаемый смартфон Samsung впервые дали в руки журналистам
Обновлено вчера в 12:30
Авто
У Aston Martin появился первый электрокар Rapide E
Aston Martin планирует выпустить Rapide E тиражом в 155 экземпляров, но, эксперты полагают, что для английской марки это существенный шаг на пути к успешному дебюту нового бренда Lagonda.
Обновлено в 01:14
Шоу-бизнес
Александр Семчев: «Думаю о подтяжке. Морда – как у бульдога»
Кожа провисает, морда становится бульдожьей.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Госдума приняла закон о надежном Рунете
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, заключительном чтении законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
Обновлено в 04:26
Происшествия
В Красноярске уволили учительницу, избившую школьниц
В Красноярске уволили педагога после конфликта с двумя восьмиклассницами, сообщила журналистам исполняющая обязанности директора школы № 151 Ирина Боринских.
Обновлено в 03:45
Происшествия
В Петербурге осужден второй участник избиения людей в Таврическом саду
Ранее, 19 марта, Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении Савелия М. Как установлено, 24 августа 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на Кирочной улице у Таврического сада, он нанес не менее одного удара кулаком в нос другому потерпевшему, причинив его здоровью легкий вред.
Обновлено в 04:31
Гаджеты
Ноутбук Lenovo Youth Edition оснащён процессором Intel Whiskey Lake
Компания Lenovo, по сообщениям сетевых источников, подготовила к выпуску портативный компьютер Youth Edition (или Xiaoxin Lite), построенный на аппаратной платформе Intel.
Обновлено в 01:12
Политика
Савченко посетовала на переменчивость украинцев
Обновлено вчера в 23:47
Футбол
Фергюсон считает, что «Ливерпуль» станет чемпионом АПЛ
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон считает, что в нынешнем году чемпионскую гонку в АПЛ выиграет «Ливерпуль».
Обновлено в 03:41
Политика
В Кремле не комментируют планы по выдаче паспортов РФ жителям Донбасса
Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщила, что российские власти намерены разрешить жителям Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) в упрощенном порядке получать гражданство РФ.
Обновлено в 06:10
Космос
Орбитальный телескоп TESS обнаружил свою первую «Землю»
Орбитальный телескоп Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), запущенный 18 апреля 2018 года, обнаружил самый мелкий в свой недолгой исследовательской миссии объект ― предположительно каменную планету размером с нашу Землю.
Обновлено в 05:15
Политика
МИД Великобритании пообещал Эквадору исключить казнь Ассанжа
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант и бывший глава ведомства Борис Джонсон заверили президента Эквадора Ленина Морено в том, что основателя WikiLeaks Джулиан Ассанж не передадут в страну, где ему грозит смертная казнь.
Обновлено в 01:34
Общество
Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей
Глава Серовского городского округа Свердловской области Василий Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына за 2018 год.
Обновлено в 05:49
Политика
Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия
22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».
Обновлено в 04:35
Политика
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Экономика
Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода
Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 08:17
Политика
В Госдуме выступили против предложения ввести платные перекрёстки
Ранее специалисты из Национальной технологической инициативы «Автонет» предложили организовать в России платные перекрёстки, чтобы избавиться от пробок.
Обновлено в 04:41
Экономика
Председатель правления Мосбиржи досрочно покинет пост
Набсовет Московской биржи досрочно прекратил полномочия председателя правления биржи Александра Афанасьева в связи «с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией».
Обновлено в 04:57
Политика
Главный военный прокурор Украины сбежал из страны
Обновлено в 03:48
Экономика
Россиян с низкими зарплатами могут освободить от уплаты НДФЛ
Как сообщают "Известия" со ссылкой на источник в аппарате российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, россияне, чьи доходы после вычета подоходного налога оказываются ниже прожиточного минимума (в среднем по стране – 13 тысяч рублей), могут быть освобождены от уплаты НДФЛ.
Обновлено вчера в 04:32
Футбол
Клаудио Маркизио: «Собор Парижской Богоматери ранен, но победил»
Собор Парижской Богоматери ранен, но победил. И победу одержали пожарные, герои этого ужасного момента, — написал Маркизио в Instagram.
Обновлено в 04:19
Политика
Генпрокурор Украины прокомментировал освобождение Савченко
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о наличии достаточных доказательств вины депутата Верховной рады Надежды Савченко и главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.
Обновлено в 06:09
Экономика
Московский арбитраж утвердил оценку акций по делу Baring Vostok
По версии следствия, в феврале 2017 года Калви и другие обвиняемые убедили совет директоров банка «Восточный» принять пакет акций IFTG в счет погашения кредита в 2,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 04:06