Как сообщил в своем Twitter инсайдер Танкреди Палмери, миланский «Интер» готов заплатить «Манчестер Юнайтед» 75 миллионов евро за Ромелу Лукаку. Отметим, еще 5 миллионов планируется выплатить в виде бонусов.

«Интер» предложил 75 миллионов евро за Лукаку

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