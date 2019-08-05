Футбол

«Интер» предложил 75 миллионов евро за ЛукакуМатч ТВ вчера в 22:18

Как сообщил в своем Twitter инсайдер Танкреди Палмери, миланский «Интер» готов заплатить «Манчестер Юнайтед» 75 миллионов евро за Ромелу Лукаку. Отметим, еще 5 миллионов планируется выплатить в виде бонусов.
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