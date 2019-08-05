Футбол
«Интер» предложил 75 миллионов евро за ЛукакуМатч ТВ вчера в 22:18
Как сообщил в своем Twitter инсайдер Танкреди Палмери, миланский «Интер» готов заплатить «Манчестер Юнайтед» 75 миллионов евро за Ромелу Лукаку. Отметим, еще 5 миллионов планируется выплатить в виде бонусов.
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Авто
Уникальный LADA Siluet с АКПП и полным приводом показали в Сети
Плюс ко всему, даже в статусе концепта «Силуэт» мог похвастаться высочайшим уровнем активной и пассивной безопасности.
Обновлено вчера в 15:36
Армия и оружие
Британия опасается «бесшумных» российских подлодок
Великобритания выразила опасения, что дизель-электрические подлодки проекта 636.3 «Варшавянка» российского производства могут остаться невидимыми за счет своей бесшумности, а потому представляют опасность для угрозы страны, передает Москва 24.
Обновлено в 09:15
Политика
Глава Мосгоризбиркома назвал цель оппозиционных кандидатов в гордуму
По мнению главы Мосгоризбиркома, выборы в городскую думу нужны оппозиционным кандидатам «лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году».
Обновлено в 04:46
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Политика
Путин рассказал об ответе на производство РСМД в США
В случае подтверждения, что США начали производство ракет средней и меньшей дальности, РФ будет вынуждена приступить к разработке аналогичных систем, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина в связи с односторонним выходом США из Договора о ликвидации РСМД.
Обновлено в 09:14
Происшествия
МЧС определило основную причину пожаров в Сибири
МЧС назвало основную причину лесных пожаров в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах России, об этом сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:27
Финансы
Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
Происшествия
В Киргизии найдено тело погибшего альпиниста из России
В пресс-службе киргизского МЧС уточнили, что погибший 45-летний россиянин был найден на склоне пика Ленина, на отметке около 6,2 тыс. метров над уровнем моря.
Обновлено в 05:37
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Музыка
Похороны Вилли Токарева состоятся 7 августа
Близкий друг Вилли Токарева Николай Тамразов рассказал, что похороны состоятся в среду, 7 августа, в Москве.
Обновлено в 08:18
Общество
Летняя погода вернется в Москву в среду
Малооблачная погода и до 25 градусов тепла ожидается в Москве в среду, 7 августа, сообщили в центре погоды «Фобос».
Обновлено в 08:15
Здоровье
Доктор Мясников опроверг влияние продуктов на язву желудка
Соведущий телепрограммы о здоровье «О самом главном» Александр Мясников рассказал о том, как на самом деле влияют продукты питания на язву желудка.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых
Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.
Обновлено в 05:25
Кино
Телекритики США выбрали лучшие сериалы сезона
Обновлено в 01:28
Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
Обновлено вчера в 10:53
Космос
Boeing обвинили в деградации космонавтики США
Издание обратило внимание на твит физика Джорджа Соуэрса, который несколько лет назад возглавлял исследовательскую группу в консорциуме United Launch Alliance (ULA), совместном предприятии Boeing и Lockheed Martin, занимающимся созданием ракет космического назначения.
Обновлено в 08:20
Футбол
Паршивлюк: «Шюррле? Не чувствовалось, что вышла какая-то звезда, но он поможет „Спартаку“»
Обновлено в 08:06
Происшествия
Чеченцы подрались с футбольными хулиганами в Польше
Около 20 российских граждан были задержаны в Польше из-за потасовки с местными футбольными хулиганами.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
Генсек НАТО назвал причины расширения альянса
Выступая перед местными студентами, генсек напомнил, что в течение 40 лет НАТО занимался лишь сдерживанием СССР и не действовал за пределами своей территории.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие
Сирийская армия возобновляет боевые действия в Идлибе
Обновлено в 08:51
Футбол
Сегодня «Спартак» узнает имя возможного соперника в Лиге Европы
Сегодня станет известно имя возможного соперника московского "Спартака" в раунде плей-офф Лиги европы.
Обновлено в 02:38
Происшествия
В Петербурге осужден детоубийца, зарубивший топором 11-летнего сына
В Санкт-Петербурге вынесен приговор в отношении 44-летнего мужчины, в пьяном угаре зарубившего топором своего 11-летнего сына.
Обновлено в 06:33
Общество
Священник рассказал о раскаянии Чарльза Дарвина
Обновлено в 04:17
Общество
Молодым россиянам предложили ограничить выдачу кредитов
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.
Обновлено в 00:34
Футбол
Данченко: «Думаю, „Рубин“ заслужил ничью в матче с ЦСКА»
Защитник «Рубина» Олег Данченко прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в матче 4-го тура РПЛ.
Обновлено вчера в 15:09
Футбол
«Оренбург» объявил о переходе защитника Готлиба
"Оренбург" подписал контракт с израильским защитником Эду Готлибом, сообщает официальный сайт оренбуржцев.
Обновлено в 06:10