Футбол
«Интер» предложил 75 миллионов евро за ЛукакуМатч ТВ вчера в 22:18
Как сообщил в своем Twitter инсайдер Танкреди Палмери, миланский «Интер» готов заплатить «Манчестер Юнайтед» 75 миллионов евро за Ромелу Лукаку. Отметим, еще 5 миллионов планируется выплатить в виде бонусов.
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Происшествия
Следком начал проверку из-за гибели зацепера на крыше «Сапсана»
Обновлено вчера в 18:08
Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
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Авто
В Японии представили летающий автомобиль
Японский производитель электроники NEC Corp представил летающий автомобиль, сообщает в понедельник Japan Today.
Обновлено в 10:08
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
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Шоу-бизнес
Анна Банщикова разводится с мужем-адвокатом
Анна Банщикова разводится с мужем-адвокатом Адвокат Всеволод Шаханов промотал накопления "Ищейки".
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Путин поручил наблюдать за шагами США по развитию программы РСМД
В связи с ситуацией Путин поручил Минобороны, МИД и Службе внешней разведки «самым тщательным образом наблюдать» за шагами американской стороны по разработке, производству и размещению РСМД.
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Происшествия
В Перми перевернулась машина скорой помощи
В Мотовилихинском районе Перми произошло ДТП с участием машины реанимационной бригады скорой помощи.
Обновлено в 10:32
Финансы
Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
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Общество
Священник РПЦ рассказал о беседе с Чарлзом Дарвином
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Армия и оружие
Украина провела учения авиации над Чёрным морем
Обновлено вчера в 04:23
Футбол
«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома
Издание The Sun ранее указало, что на матче чемпионата России против «Краснодара» на фанатском секторе «Зенита» появился «расистский» баннер, в котором болельщики якобы «саркастически» отозвались о трансфере Малкома, который перешел из «Барселоны» 2 августа за €40 млн.
Обновлено вчера в 16:48
Армия и оружие
Боевики обстреляли российскую авиабазу «Хмеймим»
Боевики атаковали российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии реактивными снарядами, сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено в 10:42
Происшествия
Главк СКР прокомментировал смерть школьника в драке с десантником
В главке СКР по Московской области назвали недостоверным сообщение СМИ о том, что 16-летний житель Наро-Фоминска скончался после драки с десантником в одном из кафе города.
Обновлено в 09:52
Наука
Желтые очки не помогают водителям следить за дорогой ночью
Во время эксперимента участнику показывали пешехода в синей одежде, и как оказалось водитель в желтых очках его замечал на доли секунды позже, чем при этих же условиях, но уже с прозрачными линзами.
Обновлено в 04:41
Армия и оружие
МИД России призвал страны ООН не размещать оружие в космосе
Министерство иностранных дел России призвало все страны ООН поддержать мирные инициативы по недопущению размещения оружия в космосе.
Обновлено в 10:03
Политика
Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской
Россияне относятся к советской власти конца 1970-х – начала 1980-х гг. более позитивно, чем к нынешней российской, следует из опроса «Левада-центра», проведенного в рамках долговременной исследовательской программы «Советский простой человек».
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Ольга Бузова назвала Дженнифер Лопес «ведьмой»
4 августа в Москве впервые за семь лет прошел концерт Дженнифер Лопес. Ольга Бузова, побывавшая на выступлении, назвала певицу «ведьмой».
Обновлено в 07:46
Общество
Стало известно, когда в Москву вернется летнее тепло
Летнее тепло вернется в Москву к следующей среде.
Обновлено вчера в 03:54
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
Обновлено в 06:11
Музыка
Скончался композитор и певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 10:28
Транспорт
Собянин: Южный дублер Кутузовского проспекта достроят в 2020-м
В ближайшие два года строительство Южного дублера Кутузовского проспекта должно быть полностью завершено.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Наркобарон притворился дочерью и пытался бежать из тюрьмы в Бразилии
Дерзкую попытку побега совершил 42-летний наркобарон в Бразилии, переодевшись в свою 19-летнюю дочь.
Обновлено в 05:40
Политика
Глава Мосгоризбиркома назвал цель оппозиционных кандидатов в гордуму
По мнению главы Мосгоризбиркома, выборы в городскую думу нужны оппозиционным кандидатам «лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году».
Обновлено в 04:46
Футбол
ФК «Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов
Как сообщал «Югополис», 22 июля в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 3-го отборного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 07:20
Футбол
Родионов может вернуться на пост директора академии «Спартака»
Бывший гендиректор «Спартака» Сергей Родионов может вернуться в академию московского клуба.
Обновлено в 06:10