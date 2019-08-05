Футбол

«Интер» предложил 75 миллионов евро за ЛукакуМатч ТВ вчера в 22:18

Как сообщил в своем Twitter инсайдер Танкреди Палмери, миланский «Интер» готов заплатить «Манчестер Юнайтед» 75 миллионов евро за Ромелу Лукаку. Отметим, еще 5 миллионов планируется выплатить в виде бонусов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Интер» предлагает за Лукаку 75 миллионов евро

Советский спорт02:02

«Интер» предложил «МЮ» за Лукаку 75 млн евро и бонусы

Sport24.ruвчера в 19:34

«Интер» предложил за Лукаку € 80 млн

Чемпионатвчера в 19:15

«Интер» предложил 75 миллионов евро за Лукаку

Матч ТВвчера в 22:18

«Интер» готов отдать за Лукаку €75 млн и бонусы

Газета.Ruвчера в 20:30

«Интер» предложил за Лукаку 75 миллионов евро

Спорт-Экспрессвчера в 22:25

Сунесс: «МЮ - это монстр среди клубов»

Soccer.ruвчера в 14:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 11:03, Ашберн
Происшествия

В Минобороны прокомментировали взрыв на складе под Красноярском

Обновлено в 08:19
Происшествия

Следком начал проверку из-за гибели зацепера на крыше «Сапсана»

Обновлено вчера в 18:08
Происшествия

В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков

Обновлено вчера в 10:53
Авто

В Японии представили летающий автомобиль

Японский производитель электроники NEC Corp представил летающий автомобиль, сообщает в понедельник Japan Today.
Обновлено в 10:08
Экономика

Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году

Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Анна Банщикова разводится с мужем-адвокатом

Анна Банщикова разводится с мужем-адвокатом Адвокат Всеволод Шаханов промотал накопления "Ищейки".
Обновлено вчера в 15:00
Политика

Путин поручил наблюдать за шагами США по развитию программы РСМД

В связи с ситуацией Путин поручил Минобороны, МИД и Службе внешней разведки «самым тщательным образом наблюдать» за шагами американской стороны по разработке, производству и размещению РСМД.
Обновлено в 09:19
Происшествия

В Перми перевернулась машина скорой помощи

В Мотовилихинском районе Перми произошло ДТП с участием машины реанимационной бригады скорой помощи.
Обновлено в 10:32
Финансы

Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая

Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
Происшествия

Суд арестовал еще двоих фигурантов дела о беспорядках 27 июля

Обновлено в 06:28
Общество

Священник РПЦ рассказал о беседе с Чарлзом Дарвином

Обновлено в 08:07
Армия и оружие

Украина провела учения авиации над Чёрным морем

Обновлено вчера в 04:23
Футбол

«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома

Издание The Sun ранее указало, что на матче чемпионата России против «Краснодара» на фанатском секторе «Зенита» появился «расистский» баннер, в котором болельщики якобы «саркастически» отозвались о трансфере Малкома, который перешел из «Барселоны» 2 августа за €40 млн.
Обновлено вчера в 16:48
Армия и оружие

Боевики обстреляли российскую авиабазу «Хмеймим»

Боевики атаковали российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии реактивными снарядами, сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено в 10:42
Армия и оружие

Вооруженные силы Сирии возобновили боевые действия в Идлибе

Обновлено в 10:10
Происшествия

Главк СКР прокомментировал смерть школьника в драке с десантником

В главке СКР по Московской области назвали недостоверным сообщение СМИ о том, что 16-летний житель Наро-Фоминска скончался после драки с десантником в одном из кафе города.
Обновлено в 09:52
Наука

Желтые очки не помогают водителям следить за дорогой ночью

Во время эксперимента участнику показывали пешехода в синей одежде, и как оказалось водитель в желтых очках его замечал на доли секунды позже, чем при этих же условиях, но уже с прозрачными линзами.
Обновлено в 04:41
Армия и оружие

МИД России призвал страны ООН не размещать оружие в космосе

Министерство иностранных дел России призвало все страны ООН поддержать мирные инициативы по недопущению размещения оружия в космосе.
Обновлено в 10:03
Политика

Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской

Россияне относятся к советской власти конца 1970-х – начала 1980-х гг. более позитивно, чем к нынешней российской, следует из опроса «Левада-центра», проведенного в рамках долговременной исследовательской программы «Советский простой человек».
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Ольга Бузова назвала Дженнифер Лопес «ведьмой»

4 августа в Москве впервые за семь лет прошел концерт Дженнифер Лопес. Ольга Бузова, побывавшая на выступлении, назвала певицу «ведьмой».
Обновлено в 07:46
Общество

Стало известно, когда в Москву вернется летнее тепло

Летнее тепло вернется в Москву к следующей среде.
Обновлено вчера в 03:54
Происшествия

МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека

Обновлено в 06:11
Музыка

Скончался композитор и певец Вилли Токарев

Обновлено вчера в 10:28
Транспорт

Собянин: Южный дублер Кутузовского проспекта достроят в 2020-м

В ближайшие два года строительство Южного дублера Кутузовского проспекта должно быть полностью завершено.
Обновлено в 09:09
Происшествия

Наркобарон притворился дочерью и пытался бежать из тюрьмы в Бразилии

Дерзкую попытку побега совершил 42-летний наркобарон в Бразилии, переодевшись в свою 19-летнюю дочь.
Обновлено в 05:40
Политика

Глава Мосгоризбиркома назвал цель оппозиционных кандидатов в гордуму

По мнению главы Мосгоризбиркома, выборы в городскую думу нужны оппозиционным кандидатам «лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году».
Обновлено в 04:46
Наука

Личность умершего 200 лет назад «вампира» ученые установили по ДНК

Обновлено в 05:02
Футбол

ФК «Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов

Как сообщал «Югополис», 22 июля в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 3-го отборного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 07:20
Футбол

Родионов может вернуться на пост директора академии «Спартака»

Бывший гендиректор «Спартака» Сергей Родионов может вернуться в академию московского клуба.
Обновлено в 06:10
Общество

Названы самые популярные достопримечательности Москвы в Instagram

Обновлено в 03:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ромелу Лукаку
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пауло Дибала
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус» и сборной Аргентины. Участник чемпионата мира 2018 года. Дед футболиста - поляк, а многие родственники имеют итальянские корни.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное