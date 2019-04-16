Футбол

«Интер» предложит 70 млн евро за Николя ПепеЕвро-футбол.ру 02:49

Как сообщает France Football, подписать 23-летнего форварда желает миланский "Интер". "Нерадзурри" готовы предложить за трансфер игрока 70 миллионов евро. Его контракт с "догами" рассчитан до середины 2022 года.
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«Интер» сделал «Лиллю» стартовое предложение по Пепе в размере € 60 млн

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«Интер» готов заплатить €70 млн за игрока «Лилля» Пепе

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«Интер» предложил 70 млн евро за нападающего «Лилля»

Советский спорт01:49

«Интер» готов предложить за Пепе 70 млн евро

Soccer.ruвчера в 15:59
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Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен

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Новый Toyota RAV4 получил «внедорожные» и «уличные» версии

Спортивное подразделение марки — Toyota Racing Development — выпустило сразу 2 новые модификации популярного кроссовера Toyota RAV4.
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Двенадцать человек пострадали в ДТП в Орске

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Алтарь и алтарный крест сохранились при пожаре в Нотр-Даме

Обновлено вчера в 18:56
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Путин поддержал проект ВСМ Москва—Санкт-Петербург

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Овечкин нокаутировал Свечникова в матче плей-офф НХЛ

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Microsoft выпустила бесплатную игру Forza Street

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Савченко посетовала на переменчивость украинцев

Обновлено вчера в 23:47
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В России подорожал проезд по платным трассам

Проезд по участкам от 208-го до 543-го километра дороги М-11 "Москва – Санкт-Петербург" от Твери до Великого Новгорода подорожает до 770 рублей для легковушек и 1 030 рублей для грузовых автомобилей, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 06:15
Происшествия

На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар

На Храмовой горе, находящейся в Старом городе в Иерусалиме, зафиксирован пожар.
Обновлено в 01:26
Политика

Кремль может упростить выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

Кремль хочет разрешить гражданам Донецкой и Луганской народных республик становиться гражданами России в упрощенном порядке, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 19:12
Политика

Порошенко предложил Зеленскому дату и время дебатов

Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве с 16.00 до 18.00 (совпадает с мск) помимо дебатов на Общественном ТВ, сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев.
Обновлено вчера в 11:48
Политика

Трамп обсудил с главой Минфина Турции покупку Анкарой российских С-400

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел в Белом доме встречу с министром финансов Турции Бератом Албайраком, стороны обсудили закупку Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», сообщает турецкий телеканал NTV.
Обновлено в 02:44
Происшествия

Мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу московского метро

На станции московского метрополитена «Технопарк» мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеров

В коттеджном городке под Киевом, где, по данным порталов «Обозреватель», УНИАН и ТСН, находится поместье актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, задержали группу вооруженных мужчин.
Обновлено вчера в 19:49
Шоу-бизнес

Анна Семенович пошла на «жертвы» ради роли в фильме

Для съемки клипа «Хочешь» исполнительнице пришлось пойти на более серьезные жертвы, поскольку сценаристы превратили ее в 100-килограммовую домохозяйку.
Обновлено в 03:18
Происшествия

В России предложили помочь в восстановлении Нотр-Дам де Пари

Кононов сообщил, что «мы предложим музеям и всем неравнодушным гражданам организовать сбор средств на реставрацию, восстановление Нотр-Дам де Пари», передает «Интерфакс».
Обновлено в 02:29
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ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 16:00
Культура

Евгений Кулик раскроет тайну идеального вайна

В эфире очередной выпуск передачи выйдет в ближайшее время, и тогда зрители смогут узнать тайну Кулика.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия

AFP: семья владельцев Louis Vuitton выделит €200 млн на восстановление Нотр-Дама

"Семья Арно и группа LVMH, солидарные с национальной трагедией, присоединяется к реконструкции этого необыкновенного собора, символа Франции, нашего наследия и единства", - приводит агентство выдержку из заявления семьи Ранее семейство французских бизнесменов-миллиардеров Пино сообщило, что выделит € 100 млн на реконструкцию Нотр-Дама.
Обновлено в 03:21
Космос

Грузинские ученые рассказали о виноделии на Марсе

Грузинские ученые порассуждали о занятии виноделием на Марсе и предположили, что первое вино, изготовленное на Красной планете, будет белым.
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Экономика

Unicredit выплатит США $1,3 млрд по делу о нарушении санкций

Итальянская финансовая организация UniCredit согласилась выплатить $1,3 млрд в рамках урегулирования дела о нарушении американских санкций в отношении Ирана и ряда других стран.
Обновлено вчера в 21:59
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

В студии передачи «Место встречи» на телеканале НТВ произошла потасовка во время обсуждения ситуации на Украине.
Обновлено вчера в 16:50
Политика

В штабе Зеленского заявили, что он не признает референдум в Крыму

В предвыборном штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что он не признает референдум о воссоединении Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 13:07
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Fox: умерла актриса Джорджия Энджел

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Дакота резко ответила на слухи о связи с женатым

В Stories своего Instagram певица опубликовала короткое видеообращение. Рита Дакота опровергла грязные слухи.
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Ноутбук Lenovo Youth Edition оснащён процессором Intel Whiskey Lake

Компания Lenovo, по сообщениям сетевых источников, подготовила к выпуску портативный компьютер Youth Edition (или Xiaoxin Lite), построенный на аппаратной платформе Intel.
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Космос

SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy

Первая ступень ракеты Falcon Heavy американской компании SpaceX утонула во время шторма при транспортировке в открытом океане после успешного запуска накануне.
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Пенсионная реформа может стать причиной роста безработицы

Российские специалисты проанализировали действие пенсионной реформы на граждан России.
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В России могут ввести платные перекрестки

Платные перекрестки помогут решить проблему пробок в России, сообщили РИА Новости в Национальной технологической инициативе "Автонет".
Обновлено в 01:19
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Ивуарийский футболист, нападающий клуба «Лилль» и национальной сборной Кот-д’Ивуара. Николя родился во Франции у родителей ивуарийского происхождения.
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