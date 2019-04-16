Футбол
«Интер» предложит 70 млн евро за Николя ПепеЕвро-футбол.ру 02:49
Как сообщает France Football, подписать 23-летнего форварда желает миланский "Интер". "Нерадзурри" готовы предложить за трансфер игрока 70 миллионов евро. Его контракт с "догами" рассчитан до середины 2022 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 03:26, Ашберн
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен
Обновлено вчера в 22:02
Авто
Новый Toyota RAV4 получил «внедорожные» и «уличные» версии
Спортивное подразделение марки — Toyota Racing Development — выпустило сразу 2 новые модификации популярного кроссовера Toyota RAV4.
Обновлено вчера в 04:19
Происшествия
Двенадцать человек пострадали в ДТП в Орске
Обновлено в 02:13
Происшествия
Алтарь и алтарный крест сохранились при пожаре в Нотр-Даме
Обновлено вчера в 18:56
Политика
Путин поддержал проект ВСМ Москва—Санкт-Петербург
Обновлено в 02:30
Хоккей
Овечкин нокаутировал Свечникова в матче плей-офф НХЛ
Обновлено в 03:00
Гаджеты
Microsoft выпустила бесплатную игру Forza Street
Обновлено в 01:19
Политика
Савченко посетовала на переменчивость украинцев
Обновлено вчера в 23:47
Транспорт
В России подорожал проезд по платным трассам
Проезд по участкам от 208-го до 543-го километра дороги М-11 "Москва – Санкт-Петербург" от Твери до Великого Новгорода подорожает до 770 рублей для легковушек и 1 030 рублей для грузовых автомобилей, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 06:15
Происшествия
На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар
На Храмовой горе, находящейся в Старом городе в Иерусалиме, зафиксирован пожар.
Обновлено в 01:26
Политика
Кремль может упростить выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР
Кремль хочет разрешить гражданам Донецкой и Луганской народных республик становиться гражданами России в упрощенном порядке, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 19:12
Политика
Порошенко предложил Зеленскому дату и время дебатов
Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве с 16.00 до 18.00 (совпадает с мск) помимо дебатов на Общественном ТВ, сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев.
Обновлено вчера в 11:48
Политика
Трамп обсудил с главой Минфина Турции покупку Анкарой российских С-400
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел в Белом доме встречу с министром финансов Турции Бератом Албайраком, стороны обсудили закупку Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», сообщает турецкий телеканал NTV.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу московского метро
На станции московского метрополитена «Технопарк» мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеров
В коттеджном городке под Киевом, где, по данным порталов «Обозреватель», УНИАН и ТСН, находится поместье актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, задержали группу вооруженных мужчин.
Обновлено вчера в 19:49
Шоу-бизнес
Анна Семенович пошла на «жертвы» ради роли в фильме
Для съемки клипа «Хочешь» исполнительнице пришлось пойти на более серьезные жертвы, поскольку сценаристы превратили ее в 100-килограммовую домохозяйку.
Обновлено в 03:18
Происшествия
В России предложили помочь в восстановлении Нотр-Дам де Пари
Кононов сообщил, что «мы предложим музеям и всем неравнодушным гражданам организовать сбор средств на реставрацию, восстановление Нотр-Дам де Пари», передает «Интерфакс».
Обновлено в 02:29
Хоккей
ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 16:00
Культура
Евгений Кулик раскроет тайну идеального вайна
В эфире очередной выпуск передачи выйдет в ближайшее время, и тогда зрители смогут узнать тайну Кулика.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
AFP: семья владельцев Louis Vuitton выделит €200 млн на восстановление Нотр-Дама
"Семья Арно и группа LVMH, солидарные с национальной трагедией, присоединяется к реконструкции этого необыкновенного собора, символа Франции, нашего наследия и единства", - приводит агентство выдержку из заявления семьи Ранее семейство французских бизнесменов-миллиардеров Пино сообщило, что выделит € 100 млн на реконструкцию Нотр-Дама.
Обновлено в 03:21
Космос
Грузинские ученые рассказали о виноделии на Марсе
Грузинские ученые порассуждали о занятии виноделием на Марсе и предположили, что первое вино, изготовленное на Красной планете, будет белым.
Обновлено в 00:01
Экономика
Unicredit выплатит США $1,3 млрд по делу о нарушении санкций
Итальянская финансовая организация UniCredit согласилась выплатить $1,3 млрд в рамках урегулирования дела о нарушении американских санкций в отношении Ирана и ряда других стран.
Обновлено вчера в 21:59
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
В студии передачи «Место встречи» на телеканале НТВ произошла потасовка во время обсуждения ситуации на Украине.
Обновлено вчера в 16:50
Политика
В штабе Зеленского заявили, что он не признает референдум в Крыму
В предвыборном штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что он не признает референдум о воссоединении Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 13:07
Культура
Fox: умерла актриса Джорджия Энджел
Обновлено в 00:12
Шоу-бизнес
Дакота резко ответила на слухи о связи с женатым
В Stories своего Instagram певица опубликовала короткое видеообращение. Рита Дакота опровергла грязные слухи.
Обновлено вчера в 13:45
Гаджеты
Ноутбук Lenovo Youth Edition оснащён процессором Intel Whiskey Lake
Компания Lenovo, по сообщениям сетевых источников, подготовила к выпуску портативный компьютер Youth Edition (или Xiaoxin Lite), построенный на аппаратной платформе Intel.
Обновлено в 01:12
Космос
SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy
Первая ступень ракеты Falcon Heavy американской компании SpaceX утонула во время шторма при транспортировке в открытом океане после успешного запуска накануне.
Обновлено в 03:14
Экономика
Пенсионная реформа может стать причиной роста безработицы
Российские специалисты проанализировали действие пенсионной реформы на граждан России.
Обновлено вчера в 07:36
Транспорт
В России могут ввести платные перекрестки
Платные перекрестки помогут решить проблему пробок в России, сообщили РИА Новости в Национальной технологической инициативе "Автонет".
Обновлено в 01:19