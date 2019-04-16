Футбол
«Интер» предложил 70 млн евро за нападающего «Лилля»Советский спорт 01:49
Отмечается, что представитель серии А готов заплатить за переход игрока 70 млн евро. Ранее президент Лилля Жерар Лопес сообщил, что 23-летний Пепе точно покинет команду в летнее межсезонье.
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Общество
«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете
В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено вчера в 02:04
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен
Обновлено вчера в 22:02
Экономика
Власти назвали причину падения производства самолетов и ракет
Ранее Росстат сообщал, что в 2018 году в России производство самолетов и ракет упало на 13,5% после роста на протяжении последних четырех лет.
Обновлено в 06:52
Общество
Суд разрешил выпустить Варвару Караулову из колонии по УДО
Вологодский городской суд принял решение удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении из колонии Варвары Карауловой, осуждённой за попытку вступить в ряды террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено в 07:10
Театры
Спектакль Волковского театра номинирован на «Золотую маску»
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Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.
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Политика
Госдума приняла закон о суверенном интернете
Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета.
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Космос
Орбитальный телескоп TESS обнаружил свою первую «Землю»
Орбитальный телескоп Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), запущенный 18 апреля 2018 года, обнаружил самый мелкий в свой недолгой исследовательской миссии объект ― предположительно каменную планету размером с нашу Землю.
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Единоборства
Боец Тарасов и Дацик проведут реванш
Российский боец смешанного стиля (ММА) Артем Тарасов и националист Вячеслав Дацик проведут реванш.
Обновлено в 07:00
Общество
На Урале несовершеннолетний сын мэра за год заработал 400 тысяч рублей
Несовершеннолетний сын главы города Серова (Свердловская область) Василия Сизикова за год заработал более 400 тысяч рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте городской администрации.
Обновлено в 05:49
Экономика
Официально отменили три налоговых декларации
Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ с поправками в НК подписал президент.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Суд приговорил норвежца Берга к 14 годам колонии по делу о шпионаже
Мосгорсуд во вторник приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина Норвегии Фруде Берга по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной службы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:52
Общество
Тарифы на вывоз мусора снизят в нескольких регионах России
Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что после инициированной депутатами проверки Генпрокуратуры в регионах России снизят тарифы на вывоз мусора на 14,5%.
Обновлено в 04:33
Политика
Зеленский резко увеличил отрыв от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает по рейтингам популярности своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, на 47 процентов.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
Алле Пугачевой исполнилось 70 лет
Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева отмечает 70-летие.
Обновлено вчера в 02:56
Транспорт
В России могут сделать некоторые перекрестки платными
В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Шоу-бизнес
Собчак рассказала о «настоящей» причине пожара в Париже
Обновлено в 06:52
Космос
Останки дракона-пришельца и великанов могли появиться из-за ядерной войны. Новые «факты» о Южном Урале?
Ученые считают, что это следы падения метеоритов, а уфологии считают, что на Земле была ядерная война.
Обновлено вчера в 23:58
Футбол
«Кардифф» сообщил ФИФА, что не будет платить «Нанту» за Салу
«Кардифф Сити» сообщил ФИФА, что не собирается ничего платить «Нанту» за аргентинского нападающего Эмилиано Салу.
Обновлено в 02:45
Авто
Проезд Аурусов Владимира Путина сняли на видео
На открытие завода Mercedes-Benz в Подмосковье президент России Владимир Путин прибыл на отечественном лимузине Aurus.
Обновлено в 01:30
Экономика
Греф объявил о планах Сбербанка выплатить рекордные дивиденды
Сбербанк может выплатить по итогам прошлого года 361,3 млрд руб. дивидендов, исходя из 16 руб. на одну акцию.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Кокорин и Мамаев прибыли на очередное заседание суда
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Меган Маркл выбрала няню и дизайнера детской комнаты
Кроме выбора няни стало известно, что Меган и Гарри планируют сделать детскую комнату по проекту Илзи Кроуфорда — того же дизайнера интерьера, что оформлял детскую близняшкам Амаль Клуни.
Обновлено 14 апреля в 11:10
Происшествия
Орловцам, стрелявшим из пневматики по детям, предъявлено обвинение
В Орле расследуют дело отморозков, стрелявших из пневматики по детям.
Обновлено в 05:28
Политика
Зеленский не признает референдума в Крыму
В штабе кандидата рассказали, что не верят в то, что референдум был свободным выбором жителей полуострова, передают РИА Новости.
Обновлено вчера в 14:47