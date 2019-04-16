Футбол

«Интер» предложил 70 млн евро за нападающего «Лилля»Советский спорт 01:49

Отмечается, что представитель серии А готов заплатить за переход игрока 70 млн евро. Ранее президент Лилля Жерар Лопес сообщил, что 23-летний Пепе точно покинет команду в летнее межсезонье.
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СМИ: «Интер» готов заплатить за Николя Пепе 60 млн евро

РИА Новости01:48

«Интер» сделал «Лиллю» стартовое предложение по Пепе в размере € 60 млн

Чемпионат02:57

«Интер» готов заплатить €70 млн за игрока «Лилля» Пепе

Газета.Ru02:40

«Интер» предложил 70 млн евро за нападающего «Лилля»

Советский спорт01:49

«Интер» предложил «Лиллю» €60 млн за футболиста сборной Кот-д’Ивуара

РБК04:51

«Интер» готов заплатить €70 млн за форварда «Лилля» Пепе

Sport24.ru01:23

«Интер» выложит 70 миллионов за трансферную цель «Барсы» и «Реала»

Sport.ru02:28
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 04:58, Ашберн
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Первая серия финала «Игры престолов» поставила несколько рекордов

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Директор Исторического музея считает, что Нотр-Дам погиб безвозвратно

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Анджелина Джоли официально вернула девичью фамилию после развода

Затянувшийся бракоразводный процесс одном из самых ярких пар Голливуда - Анджелины Джоли и Брэда Питта - вот-вот подойдет к концу.
Обновлено в 02:31
Происшествия

В Париже горит легендарный собор Нотр-Дам де Пари

Сегодня в легендарном соборе Парижской Богоматери произошел крупный пожар. Уже рухнули шпиль и часы горящего храма.
Обновлено вчера в 15:25
Политика

«Ъ»: Путин одобрил ВСМ Москва-Петербург

Обновлено в 03:48
Происшествия

Президент Франции пообещал восстановить Нотр-Дам

Обновлено в 04:33
Происшествия

Офицер военной полиции уволен со службы за употребление наркотиков

Решением суда старшего лейтенанта Марата Боярчукова уволили из вооружённых сил за употребление наркотиков, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:15
Хоккей

Бурк — об Овечкине: Свечников выбрал не того парня, плохое бизнес-решение

Бывший генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» и «Калгари Флэймз» Брайан Бурк, ныне работающий экспертом на канадском телевидении, прокомментировал драку Александра Овечкина и Андрея Свечникова.
Обновлено в 01:35
Общество

Россельхознадзор попросил ФНС проверить белорусских посредников

Россельхознадзор попросит Федеральную налоговую службу (ФНС) проверить 36 белорусских компаний-посредников, нелегально поставляющих продукцию в Россию под видом перевозки в Казахстан и Киргизию.
Обновлено в 03:23
Политика

Госдума приняла закон о суверенном Рунете

Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
Обновлено в 04:32
Происшествия

В Удмуртии подросток погиб после дискотеки

После вечеринки один из подростков ушел с дискотеки и исчез. По предварительным данным, причиной его смерти стало переохлаждение.
Обновлено в 02:33
Политика

Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам

Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Футбол

Бартомеу: «Барселона» улучшит условия контракта Ракитича

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу поделился мнением о контракте хорватского полузащитника Ивана Ракитича.
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия

Прокуратура прояснила ситуацию с покушением на Зеленского

Обновлено в 02:20
Транспорт

В России захотели сделать перекрестки платными

В 2020 году в рамках проекта «Умный город» будет проведен эксперимент с введением платных перекрестков в одном из российских регионов — они могут появиться в Липецке, Нижнем Новгороде или Ульяновске.
Обновлено в 01:30
Общество

Уровень одобрения Сталина в России побил исторический рекорд

Россияне в опросе "Левада-Центра" рассказали об отношении к личности Сталина в истории, пишет РБК со ссылкой на исследование.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Основная структура Нотр-Дам спасена — министр культуры Франции

Основная структура здания собора Парижской Богоматери спасена, хотя «ситуация крайне нестабильная», заявил министр культуры Франции Франк Риестер 16 апреля в эфире радиостанции France Inter.
Обновлено в 03:17
Происшествия

В Забайкалье из Китая ввезли сосиски с геномом вируса чумы

В сосисках, ввезенных в Забайкальский край из Китая, специалисты Россельхознадзора обнаружили геном вируса африканской чумы свиней.
Обновлено в 02:29
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Наука

Быстрее, еще быстрее

Примерно в 1956 году выдающийся советский математик Андрей Колмогоров выдвинул гипотезу, что это и есть лучший из всех возможных способов умножить одно число на другое.
Обновлено вчера в 08:31
Единоборства

Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 11:15
Шоу-бизнес

70 лет исполнилось Алле Пугачевой

Сегодня, 15 апреля, свой юбилей отмечает "Женщина, которая поет". Знаменитой российской певице Алле Пугачёвой исполнилось 70 лет.
Обновлено вчера в 03:34
Гаджеты

Самый большой телевизор Samsung за 6 млн рублей появился в России

Обновлено в 00:57
Происшествия

Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве

В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Вооруженные полицейские ищут под Волгоградом сбежавшую медведицу

Волгоградские полицейские, вооруженные автоматическим оружием, разыскивают в Алексеевском районе сбежавшую из клетки егеря медведицу, сообщила во вторник журналистам представитель ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.
Обновлено в 03:52
Общество

Сын-школьник российского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Несовершеннолетний сын уральского мэра заработал за год более 400 тысяч рублей.
Обновлено в 04:29
Политика

МИД Великобритании обещал президенту Эквадора не выдавать Ассанжа

Джулиан Ассанж был арестован после того как власти Эквадора лишили его политического убежища.
Обновлено вчера в 23:15
Общество

Эксперты рассказали о самых востребованных профессиях в России

Эксперты сервиса «Авито Работа» рассказали о самых востребованных профессиях в России. Об этом 16 апреля сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 22:23
Экономика

Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода

Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 08:17
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В Турции не исключили внесения корректив в параметры С-400

Обновлено в 04:12
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Николя Пепе
Ивуарийский футболист
Ивуарийский футболист, нападающий клуба «Лилль» и национальной сборной Кот-д’Ивуара. Николя родился во Франции у родителей ивуарийского происхождения.
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