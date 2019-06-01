Футбол

«Интер» предлагает «Лиллю» 90 миллионов евро за ПепеСоветский спорт 01:01

По информации France Football, миланский Интер предлагает за игрока 90 миллионов евро. В прошедшем сезоне Пепе забил 22 мяча и сделал 11 результативных передач в матчах чемпионата Франции. Ранее сообщалось, что 24-летним футболистом также интересуются Ливерпуль, Бавария и Атлетико.
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«Лилль» получит 90 миллионов евро за Пепе

Советский спорт05:26

СМИ: «ПСЖ» готов выплатить за форварда «Лилля» 85 миллионов евро

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«ПСЖ» готов заплатить 85 миллионов евро за Николя Пепе

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Бомбардир.рувчера в 18:31

«Интер» предлагает «Лиллю» 90 млн евро с бонусами за Пепе, в борьбу включился «Атлетико»

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«Бавария» отказалась от трансфера Пепе

Евро-футбол.рувчера в 13:44
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Политика

Жителям России запретили летать в Грузию

Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
Политика

Путин назвал «Алые паруса» символом перемен к лучшему

Символом перемен в лучшую сторону назвал возрождение праздника «Алые паруса» президент РФ Владимир Путин 23 июня в документальном фильме «Алые паруса», продемонстрированном на телеканале Россия-1.
Обновлено в 12:29
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В Минске госпитализировали посла Сербии

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Политика

Кинотеатры в Тбилиси перестали показывать фильмы на русском языке

«С 20 июня во всех кинотеатрах Тбилиси фильмы и анимацию с русским переводом больше показывать не будут», — отметили в организации.
Обновлено в 12:33
Политика

При попытке госпереворота погиб глава штаба армии Эфиопии

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Футбол

Федун заявил, что стадион «Спартака» тоже перейдёт к болельщикам

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, что к 2023 году болельщики команды будут владеть не только клубом, но и стадионом «Открытие Арена».
Обновлено в 11:21
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В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов

Самая первая акция в поддержку Ивана Голунова прошла в Москве 12 июня — она не была согласована.
Обновлено в 12:01
Футбол

Дзюба о возвращении в стан «Зенита»: Лев вернулся в прайд

Обновлено в 11:47
Футбол

Грузинские футболисты устроили демарш против России

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Норрис, Риккардо и Райкконен вызваны к стюардам Гран-при Франции

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис, австралийский пилот «Рено» Даниэль Риккардо и финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен вызваны к стюардам Гран-при Франции для обсуждения спорных эпизодов на финальном круге гонки.
Обновлено в 11:29
Происшествия

В Ростове потушили пожар на Центральном рынке

В Ростове-на-Дону на Центральном рынке произошел пожар. Там загорелось несколько ларьков.
Обновлено в 10:37
Происшествия

Драка на Среднем Урале закончилась смертью и беспорядками

По данным следователей, причиной смерти свердловчанина стало сердечное заболевание, а не результат побоев.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева поздравила Валерия Меладзе с днем рождения

Певица Альбина Джанабаева мило поздравила своего супруга Валерия Меладзе с именинами.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Потасовка на гей-параде в Киеве попала на видео

В Сети появилось видео нападения на участников киевского "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества.
Обновлено в 10:18
Политика

Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах

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Обновлено в 06:31
Экономика

Грузия может потерять российских туристов и инвестиции

Правда, в последнее время отношения несколько смягчились и российские инвестиции стали проникать в Грузию с новой силой: поглощались крупные бизнесы, земельные участки, наращивался товарооборот.
Обновлено 21 июня в 14:53
Политика

Песков рассказал о судьбе потерявших записку для Путина

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, Путин признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 08:57
Политика

Валерий Меладзе прокомментировал отношения России и Грузии

Обновлено вчера в 23:49
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Филарет попросил Авакова защитить верующих от ПЦУ

Бывший патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет написал обращение к главе Министерства внутренних дел Аресену Авакову, в котором попросил защитить верующих и церковное имущество от действий сторонников ПЦУ.
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«Спартак» ведет переговоры по трансферу вратаря «Ромы»

«Спартак» ведет переговоры по трансферу голкипера молодежной команды «Ромы» Андреа Романьоли.
Обновлено в 12:45
Здоровье

На какие проблемы со здоровьем укажет состояние ног, назвали врачи

Медицинские специалисты утверждают, что по внешнему виду и состоянию ног можно диагностировать ряд болезненных состояний.
Обновлено в 12:37
Политика

Трамп рассказал о возможности новой ядерной сделки с Ираном

Новая ядерная сделка с Ираном может быть как двусторонней, так и многосторонней, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 09:27
Политика

Климкин допустил встречу Путина и Зеленского

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключил, что в будущем состоится встреча украинского президента Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.
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Одноногий мужчина на костылях напал с ножом на туристов в Петербурге

На отдыхающих на Обводном канале в Санкт-Петербурге иностранцев напал одноногий мужчина на костылях.
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Каждый месяц экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев проходит терапию из-за опухоли мозга.
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Авто

Авторынок России занял 12-е место в мире

В мае 2019 года США заняли первое место по продажам авто в мире. Там было реализовано более 1 миллиона 590 тысяч машин.
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«Никакой обиды нет». Комбаров прокомментировал уход из «Спартака»

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На следующей неделе в Москву придет осенняя погода

На будущей неделе Москву ждет резкое похолодание - синоптики обещают, что к пятнице температура опустится до сентябрьских значений.
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В Донецкой области шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате

Горняки шахты "Южнодонбасская №1" и госпредприятия "Шахта имени Сургая" в Донецкой области объявили забастовку из-за невыплаты заработной платы.
Обновлено в 11:01
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