«Интер» предлагает «Лиллю» 90 миллионов евро за ПепеСоветский спорт 01:01

По информации France Football, миланский Интер предлагает за игрока 90 миллионов евро. В прошедшем сезоне Пепе забил 22 мяча и сделал 11 результативных передач в матчах чемпионата Франции. Ранее сообщалось, что 24-летним футболистом также интересуются Ливерпуль, Бавария и Атлетико.

«Интер» предлагает «Лиллю» 90 миллионов евро за Пепе

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