Футбол
«Интер» предлагает «Лиллю» 90 миллионов евро за ПепеСоветский спорт 01:01
По информации France Football, миланский Интер предлагает за игрока 90 миллионов евро. В прошедшем сезоне Пепе забил 22 мяча и сделал 11 результативных передач в матчах чемпионата Франции. Ранее сообщалось, что 24-летним футболистом также интересуются Ливерпуль, Бавария и Атлетико.
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«Интер» предлагает «Лиллю» 90 млн евро с бонусами за Пепе, в борьбу включился «Атлетико»
Sports.ruвчера в 17:59
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:08, Вашингтон
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