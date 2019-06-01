Футбол

«Интер» предлагает «Лиллю» 90 миллионов евро за ПепеСоветский спорт 01:01

По информации France Football, миланский Интер предлагает за игрока 90 миллионов евро. В прошедшем сезоне Пепе забил 22 мяча и сделал 11 результативных передач в матчах чемпионата Франции. Ранее сообщалось, что 24-летним футболистом также интересуются Ливерпуль, Бавария и Атлетико.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Интер» предлагает «Лиллю» 90 миллионов евро за Пепе

Советский спорт01:01

СМИ: «Интер» и «Атлетико» готовы предложить 90 миллионов евро за Николя Пепе

Спорт-Экспресс03:29

«Атлетико» навяжет «Интеру» и «Ливерпулю» конкуренцию за Николя Пепе

Бомбардир.рувчера в 18:31

«Интер» предложил «Лиллю» 90 миллионов евро за Пепе

Матч ТВ01:33

«Интер» и «Атлетико» предложили € 90 млн за форварда «Лилля» Пепе

Чемпионат03:07

«Интер» предлагает «Лиллю» 90 млн евро с бонусами за Пепе, в борьбу включился «Атлетико»

Sports.ruвчера в 17:59

«Бавария» отказалась от трансфера Пепе

Евро-футбол.рувчера в 13:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:08, Вашингтон
Армия и оружие

Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМ

Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про врачей

Обновлено в 04:00
Общество

Путин поздравил россиян с сабантуем

Обновлено в 03:21
Политика

Меладзе заявил о невозможности разрушить связи России и Грузии за день

Певец Валерий Меладзе заявил, что строившиеся веками братские отношения России и Грузии невозможно разрушить в один день.
Обновлено в 02:33
Политика

Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России

Политические проблемы не должны влиять на поток туристов из России, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Обновлено в 01:14
Единоборства

В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи

В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
Футбол

«Локомотив» продлил контракты с Игнатьевым и Коломейцевым

"Локомотив" продлил контракты с защитником Владиславом Игнатьевым и хавбеком Александром Коломейцевым, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 03:40
Гаджеты

Началось производство китайского процессора Zhaoxin KX-6000

Компания Zhaoxin Semiconductor анонсировала 16-нанометровый восьмиядерный процессор Zhaoxin KX-6000 в прошлом году.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Карлоса Гона подозревают в присвоении свыше $3 млн из средств Renault

Экс-главу альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении порядка $3,25 млн из президентского фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений, пишет газета The Asahi Shimbun в воскресенье, 23 июня.
Обновлено вчера в 22:13
Экономика

После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста

Обновлено вчера в 06:11
Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено 21 июня в 09:32
Экономика

США обнародовали план по развитию Палестины

Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание».
Обновлено вчера в 12:50
Наука

Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину

Обновлено 21 июня в 05:16
Футбол

«Зенит» может вернуть Ригони в Аргентину

Игрок перешел в «Зенит» в 2017 году из клуба «Индепендьенте». По итогам прошедшего сезон он стал чемпионом России.
Обновлено в 04:41
Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
Армия и оружие

National Interest предупредил о риске ядерной войны

Испытание гиперзвуковой ракеты в Индии приближает на один шаг ядерную войну с Пакистаном, пишет National Interest.
Обновлено в 00:02
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости

Минобороны России создало на своем официальном сайте раздел, посвященный обороне Брестской крепости в начале Великой Отечественной войны.
Обновлено 21 июня в 22:39
Общество

Полиция Петербурга предупредила о провокациях на «Алых парусах»

В полицию поступила информация о возможных попытках проведения провокационных акций, направленных на дестабилизацию общественного порядка в Петербурге, говорится в сообщении регионального главка МВД.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие

В Германии рассказали о планах провести акции протеста у базы Рамштайн

Возле американской авиабазы Рамштайн в Германии 23-30 июня пройдут массовые протесты.
Обновлено в 00:09
Происшествия

Пожар в трехэтажном здании в Санкт-Петербурге потушен

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщило, что пожар в трехэтажном здании Невского района города в 7 часов утра был потушен.
Обновлено в 00:59
Политика

Захарова объяснила Зурабишвили, как Грузия на самом деле должна встречать русских туристов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление грузинского лидера Саломе Зурабишвили и рассказала, как в Грузии на самом деле должны встречать русских туристов.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Пассажирский теплоход загорелся на Волге

Обновлено вчера в 18:42
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье

В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Происшествия

Радикалы перекрыли дорогу участникам гей-парада в Киеве

Уже сформировалась колонна националистов и радикалов, которые перекрыли маршрут следования участников ЛГБТ-сообщества.
Обновлено в 04:44
Финансы

Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления

Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

Британские морпехи разрисовали сослуживца нацистской символикой во время учений на Балтике

Солдаты королевской морской пехоты Великобритании во время учений НАТО на Балтике устроили пьяный дебош и нарисовали свастику на груди как минимум одного из своих военнослужащих.
Обновлено в 02:50
Политика

В Тбилиси хулиганы напали на съемочную группу телеканала «Россия 24»

На журналистов телеканала «Россия 24» во время интервью напали националисты в Тбилиси, сообщается 22 июня на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 09:51
Авто

УАЗ с колесами-культиваторами показали на видео

Культиваторами, по задумке умельцев, должны были стать колеса, а, точнее, импровизированные диски с приваренными уголками.
Обновлено в 01:51
Общество

В городах России проходят акции против фабрикации уголовных дел

В Москве и еще 12 городах России 23 июня пройдут митинги и пикеты «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, сообщается на сайте мероприятия.
Обновлено в 03:48
Единоборства

Бокс. Усик назван обязательным претендентом на бой с Джошуа или Руисом

Бывший абсолютный чемпионат мира по боксу в первой тяжеловой весовой категории Александр Усик стал обязательным претендентом на бой на чемпионский бой против победителя матча-реванша между британцем Энтони Джошуа и мексиканцем Энди Руисом.
Обновлено в 03:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Николя Пепе
Ивуарийский футболист
Ивуарийский и французский футболист, нападающий клуба «Лилль» и национальной сборной Кот-д’Ивуара.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Атлетико Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из Мадрида, в одноимённом автономном сообществе. Клуб основан 26 апреля 1903 года, гостей принимает на стадионе «Ванда Метрополитано».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное