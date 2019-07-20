«Интер» повысил предложение по нападающему «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, сообщает The Sun. Миланский клуб предлагает за бельгийского форварда 83 миллиона евро, однако этого по-прежнему недостаточно, поскольку МЮ хочет выручить с продажи Лукаку 89 миллионов евро.

«Интер» повысил предложение по Лукаку до 83 млн евро

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