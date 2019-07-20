Футбол
«Интер» повысил предложение по Лукаку до 83 млн евроSoccer.ru вчера в 14:52
«Интер» повысил предложение по нападающему «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, сообщает The Sun. Миланский клуб предлагает за бельгийского форварда 83 миллиона евро, однако этого по-прежнему недостаточно, поскольку МЮ хочет выручить с продажи Лукаку 89 миллионов евро.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено вчера в 23:58, Вашингтон
Армия и оружие
США проведут операцию по защите судоходства на Ближнем Востоке
Обновлено вчера в 22:10
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду ради Зеленского
Обновлено вчера в 20:56
Политика
В США оценили проект России по газопроводу Иран — Пакистан — Индия
США поддерживают роль Пакистана в торговле в регионе, но выступают против непрозрачных инфраструктурных проектов, сказала представитель администрации Соединенных Штатов насчет возможного строительства при участии РФ газопровода Иран — Пакистан — Индия.
Обновлено вчера в 19:05
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 08:10
Финансы
Налоговые выплаты экспортеров поддержат рубль на следующей неделе
Не исключено, что американская валюта встретила сопротивление на данном уровне со стороны экспортеров, которым на следующей неделе предстоят крупные выплаты в бюджет (около 1 трлн руб.).
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
Хакеры взломали сайт, почту и Twitter Скотленд-Ярда
Хакеры взломали сайт, почту и Twitter Службы столичной полиции Лондона (Скотленд-Ярд) в пятницу вечером.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Режиссер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери
Обновлено вчера в 18:28
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 09:30
Политика
Саммиты БРИКС и ШОС перенесут из Челябинска в Петербург
В свою очередь Текслер поблагодарил за решение сохранить ранее предусмотренный объем федеральных средств.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации
Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
Обновлено вчера в 03:54
Армия и оружие
Иран опубликовал видео со «сбитого» США беспилотника
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что американский десантный корабль USS Boxer сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.
Обновлено вчера в 16:31
Культура
Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе порнорежиссера
«Съемочный процесс прошел в Санкт-Петербурге в Sweet Museum, Диана была полностью голой, для роли разделся и я. Клип сняли для молодого миллионера и начинающего певца Дениса Реброва», — рассказал Барецкий.
Обновлено вчера в 07:00
Политика
Иммиграционная служба США пересмотрит тест на получение гражданства
Как сообщает служба, в 2018 году USCIS сформировала рабочую группу по пересмотру теста на получение гражданства.
Обновлено вчера в 22:57
Политика
СБУ обвинила компанию «Мотор Сич» в финансовой поддержке ДНР
Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла деятельность группы компаний «Мотор Сич», которая финансировала сепаратистов в непризнанной Донецкой народной республике (ДНР) в течение двух лет.
Обновлено вчера в 13:40
Политика
Украинский министр назвал указ Зеленского цирком
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал "цирком" подписанный президентом Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог в стране.
Обновлено вчера в 20:08
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Космос
Cassini исследует кольцеобразные образования вокруг титановых озер
Ученые впервые объединили спектральные и радиолокационные данные Кассини, чтобы исследовать пять регионов вблизи Северного полюса Титана.
Обновлено 18 июля в 09:25
Футбол
Сборная Алжира выиграла Кубок африканских наций
Алжир во второй раз в своей истории выиграл Кубок африканских наций. Впервые эта команда стала обладателем трофея в 1990 году.
Обновлено вчера в 17:12
Гаджеты
Honor анонсировал российскую презентацию Honor 20 Pro
Обновлено вчера в 15:09
Политика
Захарова отреагировала на продление ареста Вышинскому
Обновлено вчера в 09:27
Культура
Эдди Мерфи решил вернуться в жанр стендап-комедии
Обновлено вчера в 19:34
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях
Члены палаты представителей от Демократической партии Марси Каптур и Майк Куигли, а также республиканцы Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик внесли в конгресс США законопроект «О прекращении агрессивного посягательства на свободу посредством закона о санкциях против России» (SAILORS Act), предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
Обновлено 18 июля в 23:47
Происшествия
В Новороссийске возбудили дело против ударившей журналистку чиновницы
В Новороссийске возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы администрации, которая подозревается в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста местной газеты (ч. 3 ст. 144 УК РФ).
Обновлено вчера в 12:09
Авто
Эффектные спорткупе всего за 500 000 рублей
Soarer не устареет никогда; даже на фоне «сестрёнки» Supra это гранд-купе не теряет спортивного «моджо».
Обновлено вчера в 15:52
Политика
США заявили об отказе от участия в переговорах по Сирии в Нур-Султане
Соединённые Штаты считают ООН единственной площадкой для урегулирования ситуации в Сирии и не намерены участвовать в астанинском переговорном процессе в Нур-Султане, заявили в Госдепартаменте США.
Обновлено вчера в 18:58
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Обновлено вчера в 19:46
Общество
Около 11 тыс. россиян получают зарплату более 1 млн рублей
Зарплату более 1 млн руб. в месяц получает не менее 11 тыс. человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено вчера в 01:52
Экономика
Россияне стали брать больше микрозаймов
Аналитики сообщили, что по итогам первого полугодия 2019 года микрофинансовые организации выдали 8,5 миллионов займов.
Обновлено вчера в 20:33
Здоровье
Доктор Мясников назвал болезни, которые можно определить по глазам
Доктор Александр Мясников назвал заболевания, которые врач может определить по глазам человека.
Обновлено вчера в 08:52
Шоу-бизнес
Ирину Шейк позвали в Приморье за дешевой ипотекой
Обновлено вчера в 13:00