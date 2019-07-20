Футбол

«Интер» повысил предложение по Лукаку до 83 млн евроSoccer.ru вчера в 14:52

«Интер» повысил предложение по нападающему «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, сообщает The Sun. Миланский клуб предлагает за бельгийского форварда 83 миллиона евро, однако этого по-прежнему недостаточно, поскольку МЮ хочет выручить с продажи Лукаку 89 миллионов евро.
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«Интер» предложил «Манчестер Юнайтед» за Лукаку 83 миллиона евро

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«Интер» предложил за Лукаку 83 миллиона евро

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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено вчера в 23:58, Вашингтон
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Ромелу Лукаку
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
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