Футбол

«Интер» повысил предложение по ДжекоСпорт-Экспресс 16:52

"Интер" предпринял новую попытку приобрести нападающего "Ромы" Эдина Джеко. Миланцы предложили за 33-летнего боснийца 13 миллионов евро плюс 2 миллиона в виде возможных бонусов, однако римляне отвергли этот вариант, утверждает La Gazzetta dello Sport.
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