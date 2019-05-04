Футбол

«Интер» потерял очки с «Удинезе»Спорт-Экспресс 16:28

Удинезе — Интер
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Фриули»
Сандро
13′
15′
Данило Д′Амброзио
40′
Борха Валеро
Игнасио Пуссетто
Стефано Окака-Чука
61′
63′
Борха Валеро
Мауро Икарди
66′
Марцело Брозович
Сандро
Эмиль Хадльвредссон
73′
77′
Маттео Политано
Антонио Кандрева
79′
Лаутаро Хавьер Мартинес
Бальде Кейта
Марко Д′Алессандро
Бен Уилмот
81′
"Интер" сыграл вничью с "Удинезе" в матче 35-го тура чемпионата Италии - 0:0. Миланский клуб сохранил третье место в турнирной таблице, удинцы идут на 17-й строчке, в 5 очках от зоны вылета.
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