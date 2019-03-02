Футбол
«Интер» потерпел поражение от «Кальяри»Спорт-Экспресс вчера в 16:27
Лука Чигарини
|8′
Жуан Педро
|20′
|29′
Милан Шкриньяр
Иван Перишич
|31′
|38′
Лаутаро Хавьер Мартинес
Леонардо Паволетти
|43′
|66′
Матиас Весино
|68′
Матиас Весино
Борха Валеро
Лука Чигарини
Филип Брадарич
|70′
|71′
Марцело Брозович
Паоло Панкрацио Фараго
|76′
Леонардо Паволетти
|79′
Жуан Педро
Кирил Десподов
|81′
|83′
Квадво Асамоа
Антонио Кандрева
Артур Ионица
Симоне Падоин
|86′
|87′
Марцело Брозович
Андреа Раноккия
Алессио Краньо
|90′+5′
|40%
|Владение мячом
|60%
|72%
|Процент точных передач
|85%
|7
|Удары в сторону ворот
|10
|4
|Удары в створ ворот
|6
|5
|Сейвы вратарём
|3
|1
|Офсайды
|–
|1
|Угловые
|5
|14
|Отборы
|11
|11
|Фолы
|9
|5
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Кальяри
Расстановка 4‑3‑3
28
Краньо
33
Срна
23
Чеппителли
19
Пизакане
3
Пеллегрини
24
Фараго
6
Брадарич
20
Падоин
32
Десподов
18
Барелла
30
Паволетти
1
Ханданович
33
Д′Амброзио
6
де Врей
37
Шкриньяр
87
Кандрева
16
Политано
20
Валеро
14
Наингголан
13
Раноккия
44
Перишич
10
Мартинес
Интер
Расстановка 4‑5‑1
"Интер" на выезде проиграл "Кальяри" в матче 26-го тура чемпионата Италии (1:2). У гостей единственный мяч забил Лаутаро Мартинес, а у хозяев голами отметились Лука Чеппителли и Леонардо Паволетти. В концовке встречи хозяева также не смогли реализовать пенальти.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 01:23, Ашберн
Хоккей
Овечкин первым в истории НХЛ забросил 45 шайб в десяти сезонах
Овечкин стал первым в истории НХЛ, кто забросил 45 и более шайб в десяти регулярных сезонах.
Обновлено в 00:16
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у южной части Курил
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в 6:28 мск в районе острова Хоккайдо, недалеко от южной части Курил, сообщает Главное метеорологическое управление Японии.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Трамп попросил Китай немедленно отменить пошлины на сельхозпродукцию
Трамп написал в Twitter, что обратился к Китаю с просьбой немедленно отменить все пошлины на сельскохозяйственную продукцию (включая говядину, свинину) "основываясь на том факте, что мы идем к соглашению по торговле в рамках дискуссий, и я не повысил пошлины в рамках второго пакета до 25% первого марта", - цитирует Трампа РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия
Генерал-майор в отставке попался на сотне «мертвых душ»
Начальник ЦНИИ войск воздушно-космической обороны (ВКО) Минобороны генерал-майор в отставке Сергей Ягольников, арестованный по обвинению в особо крупном мошенничестве, содержал при институте больше ста «мертвых душ».
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Варфоломей отказался от всеправославного обсуждения церкви на Украине
Константинопольский патриарх Варфоломей отказался обсуждать вопрос об Украинской православной церкви (ПЦУ) на всеправославном уровне.
Обновлено вчера в 16:53
Политика
Генконструктор назвал стоимость создания ракетного комплекса «Ангара»
В 2012-2014 годах под руководством Нестерова готовился и проводился начальный этап летных испытаний ракет "Ангара" с космодрома Плесецк.
Обновлено вчера в 19:08
Шоу-бизнес
В Сети дали советы экс-жене депутата после слов о «нищебродах»
Обновлено вчера в 19:25
Политика
ЕС запретил Польше строить канал под Калининградом
Евросоюз запретил Польше приступать к строительству канала на балтийском побережье без одобрения Европейской комиссии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:56
Армия и оружие
В Раде рассказали о контрабанде запчастей для ВСУ из России
В эфире 4 канала депутат Верховной рады, основатель украинского батальона Азов Андрей Билецкий рассказал, с чего начался скандал с закупкой российских запчастей для ВСУ.
Обновлено в 01:01
Происшествия
В Екатеринбурге на ребенка упала глыба льда
Обновлено вчера в 12:22
Происшествия
Названа возможная причина пожара в селе Дагестана
Вылетевшая из печи искра могла стать причиной крупного пожара в дагестанском селе Тисси-Ахитли, который охватил около 30 частных домов, заявил глава Цумадинского района республики Анваргаджи Вечедов.
Обновлено в 00:12
Музыка
Верка Сердючка отказалась представлять Украину на «Евровидении»
«Евровидение-2019» оказалось для Украины непростым: после того как четыре претендента один вслед за другим отказались участвовать из-за отмены гастролей в России, Украина заявила, что не будет участвовать в этом году в «Евровидении».
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия
Организатор боя Емельяненко прокомментировал его задержание
Обновлено вчера в 23:49
Шоу-бизнес
Джонни Депп подал в суд на Эмбер Херд за клевету
Голливудский актер Джонни Депп подал в суд на свою бывшую супругу, актрису Эмбер Херд, передает Deadline.
Обновлено вчера в 19:12
Общество
Роспотребнадзор изъял около 400 тонн некачественного мяса в 2018 году
Сотрудники Роспотребнадзора забраковали около 400 тонн некачественного мяса в 2018 году, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 22:27
Общество
Facebook подал в суд на китайские компании за продажу аккаунтов
Американские компании Facebook и Instagram подали иск в федеральный суд США на четыре фирмы и трех человек из Китая за продажу поддельных учетных записей, лайков и подписчиков.
Обновлено в 00:17
Происшествия
Предшественника Арашукова в Совфеде отпустили из СИЗО
Обновлено вчера в 08:03
Политика
Канада начала процесс экстрадиции финдиректора Huawei
Министерство юстиции Канады официально начало процесс экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД Канады.
Обновлено вчера в 13:50
Армия и оружие
Переданный Пакистаном индийский лётчик рассказал, как с ним обращались
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия
Более 100 человек эвакуировано из загоревшейся многоэтажки в Барнауле
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Трамп признал ответственность КНДР за смерть американского студента
Президент США Дональд Трамп признал ответственность КНДР за смерть 22-летнего американца Отто Уормбиера.
Обновлено вчера в 23:08
Баскетбол
«Чикаго» обыграл «Атланту» в матче НБА, команды сыграли 4 овертайма
«Чикаго Буллз» добыл тяжелейшую победу над «Атлантой Хоукс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Обновлено вчера в 23:28
Общество
В Вашингтоне отпраздновали масленицу
В минувшую пятницу в посольстве России в Вашингтоне состоялся праздник "Русская масленица".
Обновлено вчера в 23:53
Армия и оружие
Эсминец США оказался между двумя российскими фрегатами
Ракетный эсминец ВМС США «Дональд Кук» (USS Donald Cook) оказался между двух российских военных кораблей в районе пролива Дарданеллы.
Обновлено вчера в 04:23
Космос
SpaceX сохранит первую ступень Falcon 9 после запуска Crew Dragon
Компания SpaceX намерена сохранить первую ступень ракеты-носителя Falcon 9 после того, как состоится первый испытательный запуск новейшего пилотируемого корабля Crew Dragon (Dragon 2) к МКС, информирует РИА «Новости».
Обновлено 28 февраля в 17:25
Политика
Украина потребовала вернуть прах Нестора Махно
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
Во Флориде самолет врезался в многоэтажный жилой дом
Небольшой самолет врезался в многоэтажное здание в городе Форт-Лодердейл в штате Флорида, в результате чего погиб пилот, передает телеканал CBS4 Miami.
Обновлено вчера в 19:11
Авто
Названы марки автомобилей с самыми агрессивными водителями
Чтобы вы заранее знали, от каких машин стоит держаться подальше, эксперты журнала «За рулем» опросили автовладельцев и назвали марки автомобилей с самыми агрессивными водителями.
Обновлено вчера в 05:59
Наука
В Амазонии гигантский тарантул утащил опоссума и попал на видео
Обновлено вчера в 07:01
Экономика
Росстат раскрыл данные о зарплатах госслужащих
Росстат опубликовал данные о зарплате и численности государственных чиновников центральных аппаратов министерств и ведомств за 2018 год.
Обновлено вчера в 11:15