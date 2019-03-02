Футбол

«Интер» потерпел поражение от «Кальяри»Спорт-Экспресс вчера в 16:27

Кальяри — Интер
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Сардиния Арена»
Лука Чигарини
8′
Жуан Педро
20′
29′
Милан Шкриньяр
Иван Перишич
31′
38′
Лаутаро Хавьер Мартинес
Леонардо Паволетти
43′
66′
Матиас Весино
68′
Матиас Весино
Борха Валеро
Лука Чигарини
Филип Брадарич
70′
71′
Марцело Брозович
Паоло Панкрацио Фараго
76′
Леонардо Паволетти
79′
Жуан Педро
Кирил Десподов
81′
83′
Квадво Асамоа
Антонио Кандрева
Артур Ионица
Симоне Падоин
86′
87′
Марцело Брозович
Андреа Раноккия
Алессио Краньо
90′+5′
"Интер" на выезде проиграл "Кальяри" в матче 26-го тура чемпионата Италии (1:2). У гостей единственный мяч забил Лаутаро Мартинес, а у хозяев голами отметились Лука Чеппителли и Леонардо Паволетти. В концовке встречи хозяева также не смогли реализовать пенальти.
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