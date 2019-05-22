Футбол
«Интер» показал новую домашнюю формуСпорт-Экспресс 05:25
"Интер" представил новую домашнюю форму на сезон 2019/2020. Комплект сделан в классических для клуба черных и синих цветах. Игровая футболка традиционно выполнена в полосы.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 07:23, Ашберн
Экономика
Доля безналичных расчетов в России на начало мая выросла до 61%
Доля безналичных расчетов в розничном товарообороте в РФ на начало мая выросла до 61% с 53% на конец 2018 года, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в Госдуме.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Автобус с российскими туристами перевернулся в Италии
По меньшей мере один человек погиб и несколько получили ранения в результате ДТП с участием автобуса с российскими туристами в Италии, сообщает в среду газета Corriere della Sera.
Обновлено в 05:50
Технологии
МВД РФ тестирует видеорегистраторы с функцией распознавания лиц
Если испытания гаджетов пройдут успешно, функция распознавания лиц появится у портативных видеорегистраторов, которые сейчас уже используются полицейскими.
Обновлено в 04:36
Политика
Apple устранила неточность в отображении Крыма на картах
Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи в Госдуме Леонид Левин заявил, что американская компания Apple устранила неточность в территориальной принадлежности Крыма в приложении "Карты".
Обновлено в 04:31
Хоккей
Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено вчера в 16:32
Общество
В Москве 23 мая объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
В Москве и Московской области 23 мая объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.
Обновлено в 06:31
Футбол
Ракитич может сменить «Барселону» на «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник Иван Ракитич может перейти из "Барселоны" в "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 07:13
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского о выборах
Верховная рада отказалась рассматривать предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекты об изменении избирательной системы по выборам в парламент, а также системы госзакупок в период выборов.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
На вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница
Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.
Обновлено в 05:41
Политика
Беглову предложили пойти на выборы губернаторы Петербурга
Совет Общественной палаты (ОП) Санкт-Петербурга решил предложить врио губернатора города Александру Беглову выдвинуть свою кандидатуру на выборы главы региона.
Обновлено в 06:39
Политика
Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатов
Обновлено вчера в 18:44
Авто
Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta
Новый российский электромобиль Zetta будет стоить от 450 тыс. рублей и появится в продаже с декабря этого года.
Обновлено в 01:47
Футбол
Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере Торгана Азара
Обновлено в 05:45
Здоровье
1,8 млрд рублей потратит на борьбу с раком Башкирия
Один миллиард рублей выделят из федерального бюджета, остальные деньги в программу вложит регион.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора
Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.
Обновлено в 03:51
Политика
Зеленский назначил пятерых заместителей главы Администрации президента
Президент Украины Владимир Зеленский назначил пятерых заместителей главы своей администрации.
Обновлено вчера в 13:54
Путешествия
Более миллиона туристов отдохнули в Крыму с начала года
Обновлено в 05:36
Политика
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала призыв исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун перестать "терпеть" присутствие России в Совбезе ООН.
Обновлено в 03:17
Авто
Land Rover показал новый Discovery Sport
Land Rover постепенно отказывается от тележки двадцатилетней давности, вслед за Эвоком, Discovery Sport перевели на новую архитектуру Premium Transverse Architecture (PTA), она жестче, легче и безопаснее, к тому же, подразумевает установку гибридных силовых установок.
Обновлено в 05:42
Общество
Почти половина россиян признала объективность проверки ЕГЭ
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 46% россиян согласны с тем, что проверка единого государственного экзамена (ЕГЭ) независимыми экспертами является более честной и повышает объективность оценки, сообщили в пресс-службе центра в среду, 22 мая.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
Потерявшиеся бойцы ВСУ попали в плен к ополченцам Донбасса
Восемь бойцов вооруженных сил Украины попали в плен к ополченцам Донбасса, сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции объединенных сил в среду, 22 мая.
Обновлено в 06:00
Политика
Парубий обвинил Зеленского в нарушении Конституции Украины
Спикер Верховной рады Украины Парубий обвинил нового президента страны Зеленского в нарушении Конституции Украины.
Обновлено вчера в 16:22
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Экономика
Вагоны с аромадизайном появятся в РЖД
Железнодорожные пассажирские вагоны с аромадизайном могут появиться в России в 2022 году.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Жительница Кузбасса закормила грудного ребенка до смерти
Обновлено вчера в 05:36
Происшествия
В Польше смерч разрушил больше сотни зданий
Сильный смерч прошел по территории Польши в районе Войцехов близ города Люблина. Разрушены 120 зданий, 42 из них — жилые дома.
Обновлено вчера в 20:14
Политика
Спикер Заксобрания Петербурга нашел экстремизм в лозунгах Первомая
Заметим, 15 мая Макаров упомянул тот же лозунг, счел его недопустимым, однако отказался признать, что это его оскорбило.
Обновлено в 05:58